35 отзывов оставили туристы

Каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10-00 будут теперь проходить наши групповые экскурсии 🧭 по Амстердаму. Рассчитаны они на тех, кто приехал в Нидерланды в первый раз. Ну, или во второй😃. И это лучшее, что можно сделать, чтобы быстро и с удовольствием познакомиться с городом. И влюбиться ❤️ в него навсегда😃

Конечно, групповая экскурсия ⛳ во многом отличается от наших индивидуальных авторских прогулок. Но зато и цена всего 25 евро с человека😃. А после групповой можно уже и на индивидуальную пойти, если желание будет😃

Амстердам - это, конечно, не только кофешопы и Квартал красных фонарей. Амстердам - это ветер в Вестердоках и запах джина над Иорданом, это дух моря 🌊 и колокольный звон, растекающийся под низким небом, церквушка нашего Иисуса на чердаке и магазинчики с винилом и с экзотическими музыкальными инструментами, это сквоты и нежно оберегаемые граффити, это пиво под саксофон и румынские не знающие нот баянисты. В общем, это любовь. Хотя и не всегда взаимная😃

И если вы хотите увидеть Амстердам именно таким, то вам определенно сюда.

Мы встретимся с вами на площади Рембрандта и пойдем бродить по старому городу. Конечно, мы увидим все самое главное — королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, палату весов, бегинаж, самый узкий дом и цветочный рынок. Но это ведь все на поверхности и доступно каждому. Мы с вами заглянем в потайные дворики и в бывшую городскую тюрьму, посмотрим на сквоты и жилые баржи. Узнаем, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. И пробовать, конечно, будем. А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии 📸 получаются совершенно сказочными. И все это время мы вам будем рассказывать — про историю 📖 города и его современную жизнь, про архитектуру и искусство, про фантастические инновации, но и про тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым.