35 отзывов оставили туристы

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Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»

5
35 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Если вы только приехали в Амстердам или хотите узнать город 🏙️ получше, эта экскурсия ⛳ подойдёт идеально.

Мы пройдём авторским маршрутом, исследуем самые интересные места и поговорим об истории 📖 Нидерландов.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €31 за человека

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Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10-00 будут теперь проходить наши групповые экскурсии 🧭 по Амстердаму. Рассчитаны они на тех, кто приехал в Нидерланды в первый раз. Ну, или во второй😃. И это лучшее, что можно сделать, чтобы быстро и с удовольствием познакомиться с городом. И влюбиться ❤️ в него навсегда😃
Конечно, групповая экскурсия ⛳ во многом отличается от наших индивидуальных авторских прогулок. Но зато и цена всего 25 евро с человека😃. А после групповой можно уже и на индивидуальную пойти, если желание будет😃
Амстердам - это, конечно, не только кофешопы и Квартал красных фонарей. Амстердам - это ветер в Вестердоках и запах джина над Иорданом, это дух моря 🌊 и колокольный звон, растекающийся под низким небом, церквушка нашего Иисуса на чердаке и магазинчики с винилом и с экзотическими музыкальными инструментами, это сквоты и нежно оберегаемые граффити, это пиво под саксофон и румынские не знающие нот баянисты. В общем, это любовь. Хотя и не всегда взаимная😃
И если вы хотите увидеть Амстердам именно таким, то вам определенно сюда.
Мы встретимся с вами на площади Рембрандта и пойдем бродить по старому городу. Конечно, мы увидим все самое главное — королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, палату весов, бегинаж, самый узкий дом и цветочный рынок. Но это ведь все на поверхности и доступно каждому. Мы с вами заглянем в потайные дворики и в бывшую городскую тюрьму, посмотрим на сквоты и жилые баржи. Узнаем, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. И пробовать, конечно, будем. А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии 📸 получаются совершенно сказочными. И все это время мы вам будем рассказывать — про историю 📖 города и его современную жизнь, про архитектуру и искусство, про фантастические инновации, но и про тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Rembrandtplein, Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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35 отзывов оставили туристы

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