Экскурсия в музее Стеделейк - это уникальная возможность увидеть, как дизайн менялся с начала 20 века.
Здесь можно познакомиться с баухаусом, амстердамской архитектурной школой и советским конструктивизмом. Экспонаты расскажут о влиянии
Здесь можно познакомиться с баухаусом, амстердамской архитектурной школой и советским конструктивизмом. Экспонаты расскажут о влиянии
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в историю дизайна
- 🖼️ Уникальные экспонаты
- 🏛️ Известный музей современного искусства
- 📚 Интересные факты о баухаусе
- 🌍 Влияние конструктивизма на мир
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Stedelijk Museum Amsterdam
Описание экскурсии
Stedelijk Museum Amsterdam — один из ведущих музеев современного искусства. Он известен своей коллекцией живописи, скульптуры, графики и дизайна 20 и 21 веков.
Вы увидите знаковые предметы мебели, революционные примеры графического дизайна, технические и эстетические достижения.
Я расскажу, как индустриальная революция изменила жизнь человека и что вдохновляло дизайнеров на создание новых форм. Мы обсудим эстетику 1960-х — протест, свободу и космос. И поговорим о вызовах 21 века и их влиянии на современность.
После экскурсии вы сможете рассказать друзьям:
- Как велосипед помог придумать новую мебель
- Кто придумал и создал первую модельную кухню, облегчив быт
- Как пластик изменил всё — и в какой момент стал экологической проблемой
- Как пиктограммы вошли в нашу жизнь — и кто стоял за их появлением
По желанию можем обсудить увиденное за чашкой кофе в одном из уютных кафе при музее.
Организационные детали
- Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно — €22,5 за чел. Для тех, кто приобрёл музейную карту на время поездки, вход бесплатный (гиду билеты не требуются)
- Материал будет интересен для взрослых и подростков, не подойдёт для посетителей с детьми младше 9 лет
- Одежду, крупные сумки и рюкзаки, а также жидкости необходимо оставить в гардеробе или бесплатном локере на этаже –1 (сделайте это заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Амстердаме
Я — большой любитель интересных историй. Училась в Санкт-Петербурге, а сейчас живу и работаю в Амстердаме. По первой специальности я дизайнер, по второй — искусствовед, поэтому особенно увлекаюсь всем, что связано с дизайном, современным искусством и технологиями. Эти темы не оставляют меня равнодушной, и я с удовольствием делюсь своим интересом с другими.Задать вопрос
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии из Амстердама
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
от €214
€237 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
Расписание: в среду и субботу в 15:00
15 ноя в 15:00
19 ноя в 15:00
€96 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В музей Ван Гога с искусствоведом
Погрузитесь в мир Ван Гога с профессиональным искусствоведом. Узнайте о его жизни, творчестве и влиянии на искусство 20 века
Начало: По договоренности
13 ноя в 10:30
14 ноя в 10:30
от €340 за всё до 4 чел.