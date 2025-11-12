Экскурсия в музее Стеделейк - это уникальная возможность увидеть, как дизайн менялся с начала 20 века.Здесь можно познакомиться с баухаусом, амстердамской архитектурной школой и советским конструктивизмом. Экспонаты расскажут о влиянии

индустриальной революции, эстетике 1960-х и вызовах 21 века. Посетители узнают, как велосипед вдохновил на создание мебели, а пластик стал экологической проблемой. Это путешествие по времени будет интересно как знатокам, так и новичкам

Описание экскурсии

Stedelijk Museum Amsterdam — один из ведущих музеев современного искусства. Он известен своей коллекцией живописи, скульптуры, графики и дизайна 20 и 21 веков.

Вы увидите знаковые предметы мебели, революционные примеры графического дизайна, технические и эстетические достижения.

Я расскажу, как индустриальная революция изменила жизнь человека и что вдохновляло дизайнеров на создание новых форм. Мы обсудим эстетику 1960-х — протест, свободу и космос. И поговорим о вызовах 21 века и их влиянии на современность.

После экскурсии вы сможете рассказать друзьям:

Как велосипед помог придумать новую мебель

Кто придумал и создал первую модельную кухню, облегчив быт

Как пластик изменил всё — и в какой момент стал экологической проблемой

Как пиктограммы вошли в нашу жизнь — и кто стоял за их появлением

По желанию можем обсудить увиденное за чашкой кофе в одном из уютных кафе при музее.

Организационные детали