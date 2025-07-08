Индивидуальная
до 8 чел.
По музею современного искусства и дизайна в Амстердаме
Погрузитесь в мир искусства 20 и 21 века с искусствоведом. Узнайте, как менялось искусство и какие шедевры хранятся в Stedelijk Museum
Начало: В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam
8 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Откройте для себя уникальные стороны Амстердама: узкие улочки, водные каналы и колоритные дома. Попробуйте сыр и сельдь, насладитесь видами с высоты
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Stedelijk Museum Amsterdam
Погрузитесь в мир дизайна, где каждый экспонат рассказывает свою историю. От баухауса до современности - это путешествие по эпохам и стилям
Начало: В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam
9 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€190 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Городской музей Стеделейк»
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