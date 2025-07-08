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Городской музей Стеделейк – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Городской музей Стеделейк» в Амстердаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По музею современного искусства и дизайна в Амстердаме - с искусствоведом
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По музею современного искусства и дизайна в Амстердаме
Погрузитесь в мир искусства 20 и 21 века с искусствоведом. Узнайте, как менялось искусство и какие шедевры хранятся в Stedelijk Museum
Начало: В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam
8 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€170 за всё до 8 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Откройте для себя уникальные стороны Амстердама: узкие улочки, водные каналы и колоритные дома. Попробуйте сыр и сельдь, насладитесь видами с высоты
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€150 за экскурсию
История дизайна в музее «Стеделейк»: от начала 20 века до наших дней
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Stedelijk Museum Amsterdam
Погрузитесь в мир дизайна, где каждый экспонат рассказывает свою историю. От баухауса до современности - это путешествие по эпохам и стилям
Начало: В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam
9 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€190 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Городской музей Стеделейк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По музею современного искусства и дизайна в Амстердаме - с искусствоведом
  2. Ценности Амстердама: прогулка по городу
  3. История дизайна в музее «Стеделейк»: от начала 20 века до наших дней
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
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  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Королевский дворец
  4. Квартал красных фонарей
  5. Музей Ван Гога
  6. Рейксмузеум
  7. Набережная
  8. Эдам
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июле 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Городской музей Стеделейк" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 190.
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