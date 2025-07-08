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1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная до 8 чел. По музею современного искусства и дизайна в Амстердаме Погрузитесь в мир искусства 20 и 21 века с искусствоведом. Узнайте, как менялось искусство и какие шедевры хранятся в Stedelijk Museum Начало: В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam €170 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Ценности Амстердама: прогулка по городу Откройте для себя уникальные стороны Амстердама: узкие улочки, водные каналы и колоритные дома. Попробуйте сыр и сельдь, насладитесь видами с высоты Начало: Prins Hendrikkade 47 Расписание: По договорённости с гидом. €150 за экскурсию 1.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Экскурсия в Stedelijk Museum Amsterdam Погрузитесь в мир дизайна, где каждый экспонат рассказывает свою историю. От баухауса до современности - это путешествие по эпохам и стилям Начало: В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam €190 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Амстердама

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Городской музей Стеделейк»

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