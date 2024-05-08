Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Опираясь на личные дневники, переписку с родными, факты биографии и картины, составляющие четверть наследия Ван Гога, профессиональный искусствовед погрузит вас в загадочную вселенную нидерландского гения. По стилю, технике и палитре вы научитесь определять этапы творчества мастера, уловите их связь с внутренним состоянием художника. В заключении поразмыслите над феноменом влияния Ван Гога на искусство 20 века и восприятие наблюдателя

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Описание экскурсии

По эпохам вселенной голландского гения

Рассматривая коллекцию музея, вы познакомитесь с пятью основными этапами творчества мастера. Проследите путь художника от «Едоков картофеля», наследовавших традицию Северного возрождения, до последней его картины — «Пшеничного поля с воронами». Исследуете ранние работы, парижские эксперименты, солнечные «Подсолнухи» эпохи Арля, сдержанную гамму «Ирисов» — «громоотвода для своей болезни» — и пейзажи Овера. И расшифруете в них отражение разных чувств, эмоций и черт личности: любви и отчаяния, страсти и встревоженного состояния ума, основательности, методичности и целеустремленности.

Феномен и эстетика Ван Гога

Вы услышите об увлечении художника японскими принтами и разберётесь, как эта экзотическая эстетика повлияла на его линии и выбор композиций. Узнаете в деталях о влиянии творчества мастера-постимпрессиониста на искусство 20 века. Порассуждаем о силе эмоционального напряжения, исходящего от картин Ван Гога. И вместе попробуем за привычными штампами — гений, художник-изгой, страдалец, сумасшедший — увидеть живого человека.

Организационные детали