Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Погрузитесь в мир Ван Гога с профессиональным искусствоведом. Узнайте о его жизни, творчестве и влиянии на искусство 20 века
Опираясь на личные дневники, переписку с родными, факты биографии и картины, составляющие четверть наследия Ван Гога, профессиональный искусствовед погрузит вас в загадочную вселенную нидерландского гения.
По стилю, технике и палитре вы научитесь определять этапы творчества мастера, уловите их связь с внутренним состоянием художника.
В заключении поразмыслите над феноменом влияния Ван Гога на искусство 20 века и восприятие наблюдателя
Рассматривая коллекцию музея, вы познакомитесь с пятью основными этапами творчества мастера. Проследите путь художника от «Едоков картофеля», наследовавших традицию Северного возрождения, до последней его картины — «Пшеничного поля с воронами». Исследуете ранние работы, парижские эксперименты, солнечные «Подсолнухи» эпохи Арля, сдержанную гамму «Ирисов» — «громоотвода для своей болезни» — и пейзажи Овера. И расшифруете в них отражение разных чувств, эмоций и черт личности: любви и отчаяния, страсти и встревоженного состояния ума, основательности, методичности и целеустремленности.
Феномен и эстетика Ван Гога
Вы услышите об увлечении художника японскими принтами и разберётесь, как эта экзотическая эстетика повлияла на его линии и выбор композиций. Узнаете в деталях о влиянии творчества мастера-постимпрессиониста на искусство 20 века. Порассуждаем о силе эмоционального напряжения, исходящего от картин Ван Гога. И вместе попробуем за привычными штампами — гений, художник-изгой, страдалец, сумасшедший — увидеть живого человека.
Организационные детали
Билеты в музей Ван Гога не включены в стоимость экскурсии. Пожалуйста, приобретите их заранее на официальном сайте музея (мы вышлем вам ссылку для заказа билетов)
На экскурсии вы будете много ходить, если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее. Гид побеспокоится об этом, если вы предупредите нас заранее
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anastasia
Our visit to the Van Gogh Museum was truly enhanced by our guide, Ralph. His passion and enthusiasm for the subject were contagious, making every story and fact about the читать дальшеуменьшить
artist's life deeply engaging. Ralph's in-depth knowledge allowed us to discover many new and intriguing aspects of Van Gogh's life and how it influenced his art. We appreciated how Ralph got the tour to our pace and interests, ensuring a personalized experience. Thanks to Ralph, we left with a greater appreciation for Van Gogh's paintings!
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