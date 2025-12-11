Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Амстердаме на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп €99 за человека Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая €195 за всё до 6 чел. 2 часа 1 отзыв Билеты Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать» Начало: По договоренности от €340 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Амстердама

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 7 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль