Индивидуальная
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая
Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
Билеты
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»
Начало: По договоренности
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от €340 за всё до 8 чел.
