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Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен.

Путешествие в прошлое
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €299 за экскурсию

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Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое

Что вы увидите

  • Что мы увидим:
  • Весовую палату Хорна
  • Городскую ратушу Хорна
  • Несколько хофье XVII века
  • Множество ремесленных и дизайнерских лавок
  • Портовую контору, по внушительности больше похожую на собор
  • Уличные скульптуры и памятники
  • Старинный госпиталь
  • Отель-тюрьму
  • Фахтверковые дома
  • Протестанские соборы
  • Парусник Half Moon, на котором был открыт остров Манхэттен
  • Паровоз и железнодорожные станции XIX века
  • Национальные костюмы Фрисландии
  • Замок голландских графов
  • Гавани с множеством современных яхтам и старинных парусников
  • Польдеры с каналами, фермами и овечками
  • Мельницы
  • Множество мастерских и лавок XIX века - от плетения корзин и кузницы до первой автоматической прачечной, коптилен и аптеки
  • Рыбацкую деревню
  • Быт голландского города и деревни XIX века
  • Старую верфь
  • Работы современных художников и дизайнеров
  • Социальное жилье XIX века
  • Что спрятано внутри голландских кварталов
  • И многое-многое другое
Эта экскурсия ⛳, как сказочный калейдоскоп или шкатулка с сокровищами. Стремительно меняющиеся картинки, истории 📖, легенды складываются в причудливые узоры. В шкатулке - старинные парусники и мельницы, живописные польдеры с пасущимися овечками и копченая прямо при вас макрель, тюрьма и фермерское мороженое, русалки и древний замок 🏰, старинный паровоз с удивительными пассажирами из прошлого и пираты, рыбацкая деревня и рынок в церкви, флюгеры и тихие переулки будто заснувшего на века, а когда-то одного из самых влиятельных городов в мире.
А самое главное - это еще один безоблачно счастливый день, который надолго останется в памяти.
Ранним утром мы встретимся на центральном вокзале Амстердама и отправимся в Хорн. Когда-то город 🏙️ этот был резиденцией могущественной Ост-Индской компании, участвовавшей в международной политике наравне с европейскими державами. Сейчас Хорн спит, наслаждаясь видениями былой славы. Что за сны ему снятся? Узнаем.
По дороге в гавань зайдем в старинные хофье и поговорим о социальных институтах в Нидерландах полутысячелетней давности. Живописными переулками выйдем к центральной площади старого города с очень красивой ратушей и весовой палатой. Поговорим о колониальной истории страны, об Ост-Индской компании и, конечно, о пиратах. Узнаем, как расшифровать настенные рельефы гевелстенен. Заглянем в несколько ремесленных лавок, старинный госпиталь и протестанский собор, в котором расположился “рынок”.
Перебираясь узенькими мостиками через каналы, выйдем в старинную гавань. По дороге посмотрим, как все устроено во двориках местных жителей. У потрясающего, больше похожего на собор, здания портовой конторы поговорим о русалках и о том, как трем подросткам удалось нанести голландскому флоту ущерб, сопоставимый с ущербом от нападения вражеской эскадры. Если повезет, посмотрим на Хорн с высоты из маленького потайного окошка.
Навестим бывшую тюрьму, в которой расположился модный отель 🏨. И наконец - самое главное - увидим парусник Half Moon. Тот самый, на котором был открыт остров 🏝️ Манхеттен. Узнаем, как был устроен быт на корабле 🛳️, как на флоте использовали сыр, как спастись от шторма, как выглядит "сумасшедшая палка”😃 и множество других не менее важных и полезных вещей😃.
На старинном паровозе со свистком, кочегаром, забрасывающим уголь в топку и прочими забавными атрибутами отправимся в Медемблик. Сопровождать нас будут жители Голландии 19 века. По дороге узнаем о голландских традициях и национальных костюмах, в деревянном вагоне-ресторане попробуем пофферчес, а на затерянном в польдерах полустанке поиграем в старинные игры. Всю дорогу нас будут сопровождать потрясающей красоты пейзажи с мельницами и каналами, пасущимися овечками и разноцветными лодками. Поговорим о том, как голландскому сельскому хозяйству удается быть одним из самых успешных в мире. И, конечно, мы сделаем множество фотографий.
Прогуляемся по живописному центру Медемблика. Узнаем, что в Голландии все же есть замки, и увидим один из них! За чашкой традиционного голландского чая с лучшим в окрестностях яблочным пирогом поговорим о том, как страна, 60 процентов которой находится ниже уровня моря 🌊, защищает себя от него. При желании можем устроить пикник у стен замка с видом на залив и парусники.
Из Медемблика на пароходе мы отправимсямся в один из лучших этнографических музеев Нидерландов. Здесь невозможно пахнет цветущей калиной, морем, дальними странствиями и непременным мгновенным счастьем навсегда ! Мы прогуляемся по живописной рыбацкой деревне, городскому кварталу, гавани, увидим, как жили голландцы в XIX веке. И, конечно, со многими из “жителей” мы познакомимся.
Никогда нельзя быть уверенным, в какие из десятков ремесленных мастерских мы попадем. Может, нам удастся поработать на верфи, или помочь в изготовлении деревянных башмаков-кломпов, или поучаствовать в плетении корзин.
Но в чем можно быть абсолютно уверенными, так это в том, что мы непременно попробуем копченую прямо при нас макрель - да-да, прямо руками, сидя на деревянной лавке во дворе коптильни, отправим домой открытку со старинной почты, прокатимся по каналам на гондоле и сделаем много других очень важных вещей.
А еще посмотрим на мельницы и узнаем некоторые интересные факты о них; расскажем, как делается голландский сыр; увидим старинные ремесленные и торговые лавки; зайдем в парикмахерскую, аптеку, кондитерскую. А если успеем, посмотрим еще и на современное искусство.
Закончим экскурсию мы в отличном рыбном ресторане в Энкхёйзене с видом на старую гавань. Ну разве что потом еще, по дороге к станции, заглянем в парк 🌳 с социальными домами, построенными в XIX веке владельцами завода для рабочих. Сильнейшее потрясение мы вам обещаем😃

А также:

  • Прокатимся на старинном паровозе
  • Проплывем по заливу на пароходе 50-х годов прошлого века
  • Попробуем местный фаст-фуд
  • Отправим открытку со старинной почты
  • Попробуем копченую макрель или угря прямо на коптильне
  • Поиграем в национальные голландские игры
  • Прокатимся на лодке ⚓ по каналам
  • При желании позанимаемся различными ремеслами
  • Поужинаем в отличном рыбном ресторане
  • Устроим пикник у стен древнего замка
  • А так же сделаем множество других не менее увлекательных и важных вещей.

Важно знать:

  • 1. Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
  • 2. Экскурсия возможна с 1 апреля до 23 октября включительно. В зимнее время этнографический музей 🖼 под открытым небом закрыт.
  • 3. Из-за большой продолжительности экскурсии 🧭 она может быть тяжела для детей до 8-9 лет. Если вы путешествуете с маленькими детьми, мы предлагаем “детский” вариант этой экскурсии - без Хорна, но с чудесным детским парком развлечений совсем рядом с этнодеревней - с аттракционами, деревней гномов и кучей всяких других прекрасных вещей. Как показывает опыт, этот вариант не утомляет даже самых маленьких путешественников.

4. Оплачивается отдельно:

  • Поездка на паровозе, пароходе, вход в этнографический музей (в сумме €34 с человека, есть льготы для детей до 12 лет, семей с двумя детьми и т. д. )
  • билеты на поезд из Амстердама в Хорн( около 9 евро с человека) и из Энкхейзена в Амстердам (около 12 евро с человека)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Поездка на паровозе, пароходе
  • Вход в этнографический музей (в сумме €31 с человека, есть льготы для детей до 12 лет, семей с двумя детьми и т. д. )
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Amsterdam Centraal
Место завершения
🏁 По договоренности
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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