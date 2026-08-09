Описание экскурсииЭта экскурсия, как сказочный калейдоскоп или шкатулка с сокровищами. Стремительно меняющиеся картинки, истории, легенды складываются в причудливые узоры. В шкатулке - старинные парусники и мельницы, живописные польдеры с пасущимися овечками и копченая прямо при вас макрель, тюрьма и фермерское мороженое, русалки и древний замок, старинный паровоз с удивительными пассажирами из прошлого и пираты, рыбацкая деревня и рынок в церкви, флюгеры и тихие переулки будто заснувшего на века, а когда-то одного из самых влиятельных городов в мире. А самое главное - это еще один безоблачно счастливый день, который надолго останется в памяти. Ранним утром мы встретимся на центральном вокзале Амстердама и отправимся в Хорн. Когда-то город этот был резиденцией могущественной Ост-Индской компании, участвовавшей в международной политике наравне с европейскими державами. Сейчас Хорн спит, наслаждаясь видениями былой славы. Что за сны ему снятся? Узнаем. По дороге в гавань зайдем в старинные хофье и поговорим о социальных институтах в Нидерландах полутысячелетней давности. Живописными переулками выйдем к центральной площади старого города с очень красивой ратушей и весовой палатой. Поговорим о колониальной истории страны, об Ост-Индской компании и, конечно, о пиратах. Узнаем, как расшифровать настенные рельефы гевелстенен. Заглянем в несколько ремесленных лавок, старинный госпиталь и протестанский собор, в котором расположился “рынок”. Перебираясь узенькими мостиками через каналы, выйдем в старинную гавань. По дороге посмотрим, как все устроено во двориках местных жителей. У потрясающего, больше похожего на собор, здания портовой конторы поговорим о русалках и о том, как трем подросткам удалось нанести голландскому флоту ущерб, сопоставимый с ущербом от нападения вражеской эскадры. Если повезет, посмотрим на Хорн с высоты из маленького потайного окошка. Навестим бывшую тюрьму, в которой расположился модный отель. И наконец - самое главное - увидим парусник Half Moon. Тот самый, на котором был открыт остров Манхеттен. Узнаем, как был устроен быт на корабле, как на флоте использовали сыр, как спастись от шторма, как выглядит "сумасшедшая палка”:) и множество других не менее важных и полезных вещей:). На старинном паровозе со свистком, кочегаром, забрасывающим уголь в топку и прочими забавными атрибутами отправимся в Медемблик. Сопровождать нас будут жители Голландии 19 века. По дороге узнаем о голландских традициях и национальных костюмах, в деревянном вагоне-ресторане попробуем пофферчес, а на затерянном в польдерах полустанке поиграем в старинные игры. Всю дорогу нас будут сопровождать потрясающей красоты пейзажи с мельницами и каналами, пасущимися овечками и разноцветными лодками. Поговорим о том, как голландскому сельскому хозяйству удается быть одним из самых успешных в мире. И, конечно, мы сделаем множество фотографий. Прогуляемся по живописному центру Медемблика. Узнаем, что в Голландии все же есть замки, и увидим один из них! За чашкой традиционного голландского чая с лучшим в окрестностях яблочным пирогом поговорим о том, как страна, 60 процентов которой находится ниже уровня моря, защищает себя от него. При желании можем устроить пикник у стен замка с видом на залив и парусники. Из Медемблика на пароходе мы отправимсямся в один из лучших этнографических музеев Нидерландов. Здесь невозможно пахнет цветущей калиной, морем, дальними странствиями и непременным мгновенным счастьем навсегда! Мы прогуляемся по живописной рыбацкой деревне, городскому кварталу, гавани, увидим, как жили голландцы в XIX веке. И, конечно, со многими из “жителей” мы познакомимся. Никогда нельзя быть уверенным, в какие из десятков ремесленных мастерских мы попадем. Может, нам удастся поработать на верфи, или помочь в изготовлении деревянных башмаков-кломпов, или поучаствовать в плетении корзин. Но в чем можно быть абсолютно уверенными, так это в том, что мы непременно попробуем копченую прямо при нас макрель - да-да, прямо руками, сидя на деревянной лавке во дворе коптильни, отправим домой открытку со старинной почты, прокатимся по каналам на гондоле и сделаем много других очень важных вещей. А еще посмотрим на мельницы и узнаем некоторые интересные факты о них; расскажем, как делается голландский сыр; увидим старинные ремесленные и торговые лавки; зайдем в парикмахерскую, аптеку, кондитерскую. А если успеем, посмотрим еще и на современное искусство. Закончим экскурсию мы в отличном рыбном ресторане в Энкхёйзене с видом на старую гавань. Ну разве что потом еще, по дороге к станции, заглянем в парк с социальными домами, построенными в XIX веке владельцами завода для рабочих. Сильнейшее потрясение мы вам обещаем:) А также: - Прокатимся на старинном паровозе - Проплывем по заливу на пароходе 50-х годов прошлого века - Попробуем местный фаст-фуд - Отправим открытку со старинной почты - Попробуем копченую макрель или угря прямо на коптильне - Поиграем в национальные голландские игры - Прокатимся на лодке по каналам - При желании позанимаемся различными ремеслами - Поужинаем в отличном рыбном ресторане - Устроим пикник у стен древнего замка А так же сделаем множество других не менее увлекательных и важных вещей. Важно знать: 1. Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени. 2. Экскурсия возможна с 1 апреля до 23 октября включительно. В зимнее время этнографический музей под открытым небом закрыт. 3. Из-за большой продолжительности экскурсии она может быть тяжела для детей до 8-9 лет. Если вы путешествуете с маленькими детьми, мы предлагаем “детский” вариант этой экскурсии - без Хорна, но с чудесным детским парком развлечений совсем рядом с этнодеревней - с аттракционами, деревней гномов и кучей всяких других прекрасных вещей. Как показывает опыт, этот вариант не утомляет даже самых маленьких путешественников.
В любой день по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что мы увидим:
- Весовую палату Хорна
- Городскую ратушу Хорна
- Несколько хофье XVII века
- Множество ремесленных и дизайнерских лавок
- Портовую контору, по внушительности больше похожую на собор
- Уличные скульптуры и памятники
- Старинный госпиталь
- Отель-тюрьму
- Фахтверковые дома
- Протестанские соборы
- Парусник Half Moon, на котором был открыт остров Манхэттен
- Паровоз и железнодорожные станции XIX века
- Национальные костюмы Фрисландии
- Замок голландских графов
- Гавани с множеством современных яхтам и старинных парусников
- Польдеры с каналами, фермами и овечками
- Мельницы
- Множество мастерских и лавок XIX века - от плетения корзин и кузницы до первой автоматической прачечной, коптилен и аптеки
- Рыбацкую деревню
- Быт голландского города и деревни XIX века
- Старую верфь
- Работы современных художников и дизайнеров
- Социальное жилье XIX века
- Что спрятано внутри голландских кварталов
- И многое-многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Поездка на паровозе, пароходе, Вход в этнографический музей (в сумме €40 с человека, есть льготы для детей до 12 лет, семей с двумя детьми и т. д.)
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам Централ
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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