Эта экскурсия ⛳, как сказочный калейдоскоп или шкатулка с сокровищами. Стремительно меняющиеся картинки, истории 📖, легенды складываются в причудливые узоры. В шкатулке - старинные парусники и мельницы, живописные польдеры с пасущимися овечками и копченая прямо при вас макрель, тюрьма и фермерское мороженое, русалки и древний замок 🏰, старинный паровоз с удивительными пассажирами из прошлого и пираты, рыбацкая деревня и рынок в церкви, флюгеры и тихие переулки будто заснувшего на века, а когда-то одного из самых влиятельных городов в мире.

А самое главное - это еще один безоблачно счастливый день, который надолго останется в памяти.

Ранним утром мы встретимся на центральном вокзале Амстердама и отправимся в Хорн. Когда-то город 🏙️ этот был резиденцией могущественной Ост-Индской компании, участвовавшей в международной политике наравне с европейскими державами. Сейчас Хорн спит, наслаждаясь видениями былой славы. Что за сны ему снятся? Узнаем.

По дороге в гавань зайдем в старинные хофье и поговорим о социальных институтах в Нидерландах полутысячелетней давности. Живописными переулками выйдем к центральной площади старого города с очень красивой ратушей и весовой палатой. Поговорим о колониальной истории страны, об Ост-Индской компании и, конечно, о пиратах. Узнаем, как расшифровать настенные рельефы гевелстенен. Заглянем в несколько ремесленных лавок, старинный госпиталь и протестанский собор, в котором расположился “рынок”.

Перебираясь узенькими мостиками через каналы, выйдем в старинную гавань. По дороге посмотрим, как все устроено во двориках местных жителей. У потрясающего, больше похожего на собор, здания портовой конторы поговорим о русалках и о том, как трем подросткам удалось нанести голландскому флоту ущерб, сопоставимый с ущербом от нападения вражеской эскадры. Если повезет, посмотрим на Хорн с высоты из маленького потайного окошка.

Навестим бывшую тюрьму, в которой расположился модный отель 🏨. И наконец - самое главное - увидим парусник Half Moon. Тот самый, на котором был открыт остров 🏝️ Манхеттен. Узнаем, как был устроен быт на корабле 🛳️, как на флоте использовали сыр, как спастись от шторма, как выглядит "сумасшедшая палка”😃 и множество других не менее важных и полезных вещей😃.

На старинном паровозе со свистком, кочегаром, забрасывающим уголь в топку и прочими забавными атрибутами отправимся в Медемблик. Сопровождать нас будут жители Голландии 19 века. По дороге узнаем о голландских традициях и национальных костюмах, в деревянном вагоне-ресторане попробуем пофферчес, а на затерянном в польдерах полустанке поиграем в старинные игры. Всю дорогу нас будут сопровождать потрясающей красоты пейзажи с мельницами и каналами, пасущимися овечками и разноцветными лодками. Поговорим о том, как голландскому сельскому хозяйству удается быть одним из самых успешных в мире. И, конечно, мы сделаем множество фотографий.

Прогуляемся по живописному центру Медемблика. Узнаем, что в Голландии все же есть замки, и увидим один из них! За чашкой традиционного голландского чая с лучшим в окрестностях яблочным пирогом поговорим о том, как страна, 60 процентов которой находится ниже уровня моря 🌊, защищает себя от него. При желании можем устроить пикник у стен замка с видом на залив и парусники.

Из Медемблика на пароходе мы отправимсямся в один из лучших этнографических музеев Нидерландов. Здесь невозможно пахнет цветущей калиной, морем, дальними странствиями и непременным мгновенным счастьем навсегда ! Мы прогуляемся по живописной рыбацкой деревне, городскому кварталу, гавани, увидим, как жили голландцы в XIX веке. И, конечно, со многими из “жителей” мы познакомимся.

Никогда нельзя быть уверенным, в какие из десятков ремесленных мастерских мы попадем. Может, нам удастся поработать на верфи, или помочь в изготовлении деревянных башмаков-кломпов, или поучаствовать в плетении корзин.

Но в чем можно быть абсолютно уверенными, так это в том, что мы непременно попробуем копченую прямо при нас макрель - да-да, прямо руками, сидя на деревянной лавке во дворе коптильни, отправим домой открытку со старинной почты, прокатимся по каналам на гондоле и сделаем много других очень важных вещей.

А еще посмотрим на мельницы и узнаем некоторые интересные факты о них; расскажем, как делается голландский сыр; увидим старинные ремесленные и торговые лавки; зайдем в парикмахерскую, аптеку, кондитерскую. А если успеем, посмотрим еще и на современное искусство.

Закончим экскурсию мы в отличном рыбном ресторане в Энкхёйзене с видом на старую гавань. Ну разве что потом еще, по дороге к станции, заглянем в парк 🌳 с социальными домами, построенными в XIX веке владельцами завода для рабочих. Сильнейшее потрясение мы вам обещаем😃

А также:

Прокатимся на старинном паровозе

Проплывем по заливу на пароходе 50-х годов прошлого века

Попробуем местный фаст-фуд

Отправим открытку со старинной почты

Попробуем копченую макрель или угря прямо на коптильне

Поиграем в национальные голландские игры

Прокатимся на лодке ⚓ по каналам

При желании позанимаемся различными ремеслами

Поужинаем в отличном рыбном ресторане

Устроим пикник у стен древнего замка

А так же сделаем множество других не менее увлекательных и важных вещей.

Важно знать:

1. Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

2. Экскурсия возможна с 1 апреля до 23 октября включительно. В зимнее время этнографический музей 🖼 под открытым небом закрыт.

3. Из-за большой продолжительности экскурсии 🧭 она может быть тяжела для детей до 8-9 лет. Если вы путешествуете с маленькими детьми, мы предлагаем “детский” вариант этой экскурсии - без Хорна, но с чудесным детским парком развлечений совсем рядом с этнодеревней - с аттракционами, деревней гномов и кучей всяких других прекрасных вещей. Как показывает опыт, этот вариант не утомляет даже самых маленьких путешественников.

4. Оплачивается отдельно: