11 отзывов оставили туристы

Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Совершите познавательную водную прогулку по каналам Амстердама на капитанском шлюпе. Наслаждайтесь видами города с самой выгодной точки, сидя на комфортном диване. Узнайте много интересного о городе, его архитектуре и жителях.
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экскурсии зависит от ваших пожеланий: обзорная прогулка, фотоохота, романтическое путешествие или семейный отдых.
Шлюпка оснащена всем необходимым для комфортного времяпрепровождения: мягкие сидения, тент, холодильник, туалет, музыкальная колонка и многое другое. Прогулка подходит для небольших компаний до 12 человек. Дополнительные услуги включают прохладительные напитки, фрукты и традиционные закуски
Лучшее время для водной прогулки в Амстердаме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а каналы оживают. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но прохладная погода и короткие дни могут повлиять на впечатления. Однако, в любое время года, Амстердам с воды раскрывает свои уникальные грани.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каналы Амстердама
Мосты
Набережные
Описание экскурсии
Только с воды видно, насколько красив, смел, силен и огромен Амстердам. Только идущего по воде город считает себе равным, как когда-то в XVII веке моряков Ост-Индской Компании и искателей счастья во все времена. Став с городом на «ты», можно выяснить много деталей в архитектуре и градостроении, как и нюансов характера и поведения амстердамеров. Я хочу помочь это почувствовать и научить это видеть. А о том, что находится на полутораметровом дне каналов — вам придется мне поверить на слово.
Жанр экскурсии и её наполнение во многом зависят от вас — от ваших пожеланий и интересов. Как местный житель я предлагаю вам действительно оригинальную экскурсию. Но если вам такой формат не близок, можно провести классическую экскурсию.
Опираясь на собственный опыт, рекомендую:
для обзорной прогулки — 2 часа;
для фотоохоты, фотосессии или романтического путешествия — 3 часа;
для отмечания торжества, семейного отдыха или компании друзей, позитивной релаксации под воздействием легальных препаратов — 4 часа;
для загородных походов по рекам и озерам Голландии — стоит отвести весь солнечный день и оговорить дополнительно обратный наземный трансфер в случае необходимости.
От вас требуется:
не бояться воды (есть спасательный круг и 2 детских жилета),
не приносить красное вино и жирную еду.
не надевать (или легко снять и быть на борту босиком) туфли на каблуке.
Остальное — не возбраняется;)
Организационные детали
При заказе на 2 часа и больше шкипер предоставляет прохладительные напитки, фрукты и традиционные закуски.
Рекомендации по продолжительности – в описании.
Шлюп оснащен мягкими сидениями по всему периметру. Имеется тент на случай дождя и бимини на случай палящего солнца. Есть необходимая посуда, стационарные холодильник и туалет, музыкальная колонка, подушки, пледы, кран с водой.
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого — 50€ (максимум 12 человек)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У NEMO
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 457 туристов
Я родился в Ленинграде, там же закончил Театральный Институт. Отправился посмотреть Мир и в разных странах занимался разным: кино, радио и телевидением, галерейным бизнесом и проведением фестивалей. Иногда прыгал с читать дальшеуменьшить
парашютом, бегал с автоматом, жил с велосипедом, ходил под парусами — так и добрался до Голландии, где нашел свой дом.
Прожив в Амстердаме дольше, чем где бы то ни было, я решил делиться опытом и знаниями с теми, кто хочет увидеть мой город со всех ракурсов или детально, но — на равных и индивидуально.
Я собрал хорошую группу надежных гидов, переводчиков, консультантов и знатоков Амстердама. Предлагаю авторские экскурсии, которые пока никто не проводил, как я, по убеждениям моих коллег. Предоставляю вам возможность самим определить — не пустая ли это лесть?!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Денис
Очень классная экскурсия. Ногами столько посмотреть и за день.
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Svetlana
Спасибо Олегу за путешествие. Двухчасовой тур по воде прошел незаметно, поэтому взяли еще дополнительное время. Интересный собеседник, познакомил с достопримечательностями города.
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Екатерина
Это было прекрасно! Роскошный комфортабельный шлюп, на борту которого просто очень приятно находиться, а когда ещё вокруг Амстердам, который действительно совсем иначе выглядит с воды, становится ещё красивее и интереснее! читать дальшеуменьшить
Рассмотреть внимательнее и полюбить ещё сильнее этот изумительный город помогает Олег - очень приятно и полезно общаться с человеком, который не просто много знает о городе и его жителях, а любит и понимает их:) Олег, спасибо огромное!
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А
Алексей
Олег очень своеобразный гид - на любителя:) Лодка для Олега - это его сцена, и если вы готовы слушать театр одного актера в течение нескольких часов, то будете вознаграждены интересным, необычным читать дальшеуменьшить
и красиво поданным контентом! Однако, будьте готовы к тому, что - как и в театре - актера перебивать нельзя (он в образе) и свое мнение лучше оставить при себе, если оно не совпадает с мнением капитана:)
Не рискну ничего рекомендовать - принимайте решение на свой страх и риск) Данная экскурсия может с одинаковой вероятностью стать для вас как лучшей, так и худшей в Амстердаме. Но то, что она будет необычной - гарантировано!
Олег
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за положительную оценку и содержательный отзыв! Польщен вашим комплиментом моим навыкам шкипера и уровню знаний об Амстердаме. А модераторам, должно читать дальшеуменьшить
быть приятно - точное совпадение с каждым из 4 слов слогана Трипстера, в заключении. Но в первую очередь, я благодарен вашей аккуратной формулировке диапазона жанров моей презентации. Я сам не решался это прямо указать в описаниях экскурсий - «не для всех» или «только для взрослых?!» Это может быть неправильно воспринято на расстоянии, по-моему. Тем более, что бывают заказы на фотосессии, романтические прогулки, отмечания торжеств или в рекреационном жанре. Поэтому только при очной встрече и только по результату начального разговора, предлагаю наиболее подходящую и созвучную конкретным клиентам форму подачи материала.
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Vladimir
Отлично провели на лодке Олега 2 часа и пожалели, что не взяли более продолжительный формат. Места, которые показал Олег, действительно интересные, а манера, в которой он вел экскурсию, очень оригинальна. Спасибо!
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Ольга
Отличная экскурсия! Исключительно на харизме личности! Большое удовольствием от общения, очень своеобразный, я бы сказала эксклюзивный экскурсовод! Очень рекомендую! Отличный парень,"свой человек в Амстердаме"!!!
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