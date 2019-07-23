11 отзывов оставили туристы

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Только с воды, с Амстердамом на — ты!

Познавательная водная прогулка по каналам города на капитанском шлюпе

4.3
11 отзывов
Oleg
Oleg – Гид из Амстердама
Предлагаю вам совершить познавательную водную прогулку 👣 на моём капитанском шлюпе «ZETA» — будем наслаждаться ажурными переплетениями каналов, мостов и набережных, глядя на город 🏙️ с самой выгодной точки.

Будем в самом центре разгульного мегаполиса сидеть на комфортном диване, пить, курить и узнавать много интересного о городе.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €325 за экскурсию

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Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!

В Амстердаме везде вода, и она полна историй в прямом и переносном смысле: по воде шло обогащение города, и она же была жестоким варваром. Страна-инженер укротила стихию, а народ-строитель сцепил набережные великолепными зданиями.

Только с воды видно — насколько красив, смел, силен и огромен Амстердам. Только идущего по воде город 🏙️ считает себе равным, как когда-то в XVII веке моряков Ост-Индской Компании и искателей счастья во все времена. Став с городом на «ты», можно выяснить много деталей в архитектуре и градостроении, как и нюансов характера и поведения амстердамеров.

Я хочу помочь это почувствовать и научить это видеть. А о том, что находится на полутораметровом дне каналов — вам придется мне поверить на слово.

Программа

Жанр экскурсии 🧭 и её наполнение во многом зависят от вас — от ваших пожеланий и интересов. Как местный житель я предлагаю вам действительно оригинальную экскурсию ⛳. Но если вам такой формат не близок, можно провести классическую экскурсию.

Опираясь на собственный опыт, рекомендую:

  • для обзорной прогулки — 2 часа;
  • для фотоохоты, фотосессии или романтического путешествия – 3 часа;
  • для отмечания торжества, семейного отдыха или компании друзей, позитивной релаксации под воздействием легальных препаратов – 4 часа;
  • для загородных походов по рекам и озерам Голландии – стоит отвести весь солнечный день и оговорить дополнительно обратный наземный трансфер в случае необходимости.

От вас требуется:

  • не бояться воды (есть спасательный круг и 2 детских жилета),
  • не приносить красное вино 🍷 и жирную еду.
  • не надевать (или легко снять и быть на борту босиком) туфли на каблуке.

Остальное – не возбраняется😉

Организационные детали

  • Экскурсию можно продлить за дополнительные 96 евро/час. Минимальное время экскурсии — 2 часа.
  • Zeta оснащена мягкими сидениями по всему периметру. Имеется тент на случай дождя. На шлюпке есть необходимая посуда, холодильник, музыкальная установка, пледы.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого — 50€ (максимум 10 человек).
Начало и место завершения
🚩 центральная часть Амстердама
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oleg
Oleg
Я родился в Ленинграде, там же закончил Театральный Институт. Отправился посмотреть Мир и в разных странах занимался разным: кино, радио и телевидением, галерейным бизнесом и проведением фестивалей. Иногда прыгал с парашютом, бегал с автоматом, жил с велосипедом, ходил под парусами — так и добрался до Голландии, где нашел свой дом. Прожив в Амстердаме дольше, чем где бы то ни было, я решил делиться опытом и знаниями с теми, кто хочет увидеть мой город со всех ракурсов или детально, но — на равных и индивидуально. Я собрал хорошую группу надежных гидов, переводчиков, консультантов и знатоков Амстердама. Предлагаю авторские экскурсии, которые пока никто не проводил, как я, по убеждениям моих коллег. Предоставляю вам возможность самим определить — не пустая ли это лесть?!
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11 отзывов оставили туристы

23 июля 2019
Олег очень своеобразный гид - на любителя. :) Лодка для Олега - это его сцена, и если вы готовы слушать театр одного актера в течение нескольких часов, то будете вознаграждены интересным, необычным и красиво поданным контентом! Однако, будьте готовы к тому, что - как и в театре - актера перебивать нельзя (он в образе) и свое мнение лучше оставить при себе, если оно не совпадает с мнением капитана. :) Не рискну ничего рекомендовать - принимайте решение на свой страх и риск) Данная экскурсия может с одинаковой вероятностью стать для вас как лучшей, так и худшей в Амстердаме. Но то, что она будет необычной - гарантировано!
Oleg
Ответ гида:Алексей, спасибо за положительную оценку и содержательный отзыв! Польщен вашим комплиментом моим навыкам шкипера и уровню знаний об Амстердаме. А модераторам, должно быть приятно - точное совпадение с каждым из 4 слов слогана Трипстера, в заключении. Но в первую очередь, я благодарен вашей аккуратной формулировке диапазона жанров моей презентации. Я сам не решался это прямо указать в описаниях экскурсий - «не для всех» или «только для взрослых?!» Это может быть неправильно воспринято на расстоянии, по-моему. Тем более, что бывают заказы на фотосессии, романтические прогулки, отмечания торжеств или в рекреационном жанре. Поэтому только при очной встрече и только по результату начального разговора, предлагаю наиболее подходящую и созвучную конкретным клиентам форму подачи материала.
24 июня 2019
С Олегом, увы, не сложилось... большую часть времени ощущали себя статистами шоу а-ля "размышления Познера \ Михалкова-Кончаловского". Только к концу экскурсии атмосфера разрядилась и потеплела. Было очень специфично... но мы туристы, ожидания были иные. При всем, при этом, Олег -эрудит и умница, видимо мы не его публика...
8 октября 2018
Прекрасный тур! ОбЗательно для посещения!
30 июня 2018
Отлично провели на лодке Олега 2 часа и пожалели, что не взяли более продолжительный формат. Места, которые показал Олег, действительно интересные, а манера, в которой он вел экскурсию, очень оригинальна. Спасибо!
25 июня 2018
Супер!нам все очень понравилось!!! Очень познавательно и интересно! Реккомендуем!!
Андрей
29 июля 2017
Покататься на лодке по каналам было приятно, маршрут интересный и Олег показал массу интересных деталей города видимых с воды. На лодке есть пледы, одевайтесь потеплее ибо дует на воде. Купите себе что то выпить, будет веселее. К сожалению, склонен присоединиться к мнению высказанному ранее тут "Что напрягло - так это довольно провокационная манера общения Олега, это достаточно серьезный минус. " - приходилось прикладывались усилия чтобы игнорировать провокации и не портить себе настроение втягиваясь в пикировку с гидом за мои же деньги. Пожалуй не могу порекомендовать экскурсию друзьям.
Ольга
27 июня 2017
Отличная экскурсия! Исключительно на харизме личности! Большое удовольствием от общения, очень своеобразный, я бы сказала эксклюзивный экскурсовод! Очень рекомендую! Отличный парень, "свой человек в Амстердаме"!!!
25 июня 2016
У нас была задача просто покататься по каналам, и с этим Олег справляется на отлично. Что напрягло - так это довольно провокационная манера общения Олега, это достаточно серьезный минус. На лодке присутствовал запас вина и пива, а так же акустика среднего качества.
20 июня 2016
В Амстердаме у нас была запланирована экскурсия по каналам города. Проводил ее Олег. Все было замечательно: Олег провез нас по основным каналам, рассказывал о достопримечательностях, о жизни города и жизни людей в городе. Видно, что он очень любит город и даже гордится им, что ему интересно там жить и приятно о нем рассказывать. У Олега прекрасный русский язык, хорошо поставленный голос, он с легкостью увлекает слушателей, с готовностью отвечает на все вопросы. Вся его экскурсия проникнута личностным очень позитивным отношением к Амстердаму.
Екатерина
1 сентября 2014
Это было прекрасно! Роскошный комфортабельный шлюп, на борту которого просто очень приятно находиться, а когда ещё вокруг Амстердам, который действительно совсем иначе выглядит с воды, становится ещё красивее и интереснее! Рассмотреть внимательнее и полюбить ещё сильнее этот изумительный город помогает Олег - очень приятно и полезно общаться с человеком, который не просто много знает о городе и его жителях, а любит и понимает их:) Олег, спасибо огромное!
26 июля 2014
Спасиьо Олегу. Прогулка получилась замечательная!

Oleg проводит ещё 3 экскурсии

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