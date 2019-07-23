11 отзывов оставили туристы

В Амстердаме везде вода, и она полна историй в прямом и переносном смысле: по воде шло обогащение города, и она же была жестоким варваром. Страна-инженер укротила стихию, а народ-строитель сцепил набережные великолепными зданиями.

Только с воды видно — насколько красив, смел, силен и огромен Амстердам. Только идущего по воде город 🏙️ считает себе равным, как когда-то в XVII веке моряков Ост-Индской Компании и искателей счастья во все времена. Став с городом на «ты», можно выяснить много деталей в архитектуре и градостроении, как и нюансов характера и поведения амстердамеров.

Я хочу помочь это почувствовать и научить это видеть. А о том, что находится на полутораметровом дне каналов — вам придется мне поверить на слово.

Программа

Жанр экскурсии 🧭 и её наполнение во многом зависят от вас — от ваших пожеланий и интересов. Как местный житель я предлагаю вам действительно оригинальную экскурсию ⛳. Но если вам такой формат не близок, можно провести классическую экскурсию.

Опираясь на собственный опыт, рекомендую:

для обзорной прогулки — 2 часа;

для фотоохоты, фотосессии или романтического путешествия – 3 часа;

для отмечания торжества, семейного отдыха или компании друзей, позитивной релаксации под воздействием легальных препаратов – 4 часа;

для загородных походов по рекам и озерам Голландии – стоит отвести весь солнечный день и оговорить дополнительно обратный наземный трансфер в случае необходимости.

От вас требуется:

не бояться воды (есть спасательный круг и 2 детских жилета),

не приносить красное вино 🍷 и жирную еду.

не надевать (или легко снять и быть на борту босиком) туфли на каблуке.

Остальное – не возбраняется😉

Организационные детали