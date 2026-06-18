11 отзывов оставили туристы

Совершите познавательную водную прогулку по каналам Амстердама на капитанском шлюпе. Наслаждайтесь видами города с самой выгодной точки, сидя на комфортном диване. Узнайте много интересного о городе, его архитектуре и жителях.Жанр

экскурсии зависит от ваших пожеланий: обзорная прогулка, фотоохота, романтическое путешествие или семейный отдых. Шлюпка оснащена всем необходимым для комфортного времяпрепровождения: мягкие сидения, тент, холодильник, туалет, музыкальная колонка и многое другое. Прогулка подходит для небольших компаний до 12 человек. Дополнительные услуги включают прохладительные напитки, фрукты и традиционные закуски

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Амстердаме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а каналы оживают. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но прохладная погода и короткие дни могут повлиять на впечатления. Однако, в любое время года, Амстердам с воды раскрывает свои уникальные грани.

Сейчас август — это идеальное время.