11 отзывов оставили туристы

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Только с воды, с Амстердамом на «ты»

Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Совершите познавательную водную прогулку по каналам Амстердама на капитанском шлюпе. Наслаждайтесь видами города с самой выгодной точки, сидя на комфортном диване. Узнайте много интересного о городе, его архитектуре и жителях.

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экскурсии зависит от ваших пожеланий: обзорная прогулка, фотоохота, романтическое путешествие или семейный отдых.

Шлюпка оснащена всем необходимым для комфортного времяпрепровождения: мягкие сидения, тент, холодильник, туалет, музыкальная колонка и многое другое. Прогулка подходит для небольших компаний до 12 человек. Дополнительные услуги включают прохладительные напитки, фрукты и традиционные закуски

4.6
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Уникальные виды с воды
  • 🛋️ Комфортные условия
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
  • 🍹 Дополнительные услуги и закуски

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для водной прогулки в Амстердаме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а каналы оживают. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но прохладная погода и короткие дни могут повлиять на впечатления. Однако, в любое время года, Амстердам с воды раскрывает свои уникальные грани.
Сейчас август — это идеальное время.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Только с воды, с Амстердамом на «ты»

Что можно увидеть

  • Каналы Амстердама
  • Мосты
  • Набережные

Описание экскурсии

Только с воды видно, насколько красив, смел, силен и огромен Амстердам. Только идущего по воде город считает себе равным, как когда-то в XVII веке моряков Ост-Индской Компании и искателей счастья во все времена. Став с городом на «ты», можно выяснить много деталей в архитектуре и градостроении, как и нюансов характера и поведения амстердамеров. Я хочу помочь это почувствовать и научить это видеть. А о том, что находится на полутораметровом дне каналов — вам придется мне поверить на слово.

Жанр экскурсии и её наполнение во многом зависят от вас — от ваших пожеланий и интересов. Как местный житель я предлагаю вам действительно оригинальную экскурсию. Но если вам такой формат не близок, можно провести классическую экскурсию.

Опираясь на собственный опыт, рекомендую:

  • для обзорной прогулки — 2 часа;
  • для фотоохоты, фотосессии или романтического путешествия — 3 часа;
  • для отмечания торжества, семейного отдыха или компании друзей, позитивной релаксации под воздействием легальных препаратов — 4 часа;
  • для загородных походов по рекам и озерам Голландии — стоит отвести весь солнечный день и оговорить дополнительно обратный наземный трансфер в случае необходимости.

От вас требуется:

  • не бояться воды (есть спасательный круг и 2 детских жилета),
  • не приносить красное вино и жирную еду.
  • не надевать (или легко снять и быть на борту босиком) туфли на каблуке.

Остальное — не возбраняется;)

Организационные детали

  • При заказе на 2 часа и больше шкипер предоставляет прохладительные напитки, фрукты и традиционные закуски.
  • Рекомендации по продолжительности – в описании.
  • Шлюп оснащен мягкими сидениями по всему периметру. Имеется тент на случай дождя и бимини на случай палящего солнца. Есть необходимая посуда, стационарные холодильник и туалет, музыкальная колонка, подушки, пледы, кран с водой.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого — 50€ (максимум 12 человек)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У NEMO
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 457 туристов
Я родился в Ленинграде, там же закончил Театральный Институт. Отправился посмотреть Мир и в разных странах занимался разным: кино, радио и телевидением, галерейным бизнесом и проведением фестивалей. Иногда прыгал с
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парашютом, бегал с автоматом, жил с велосипедом, ходил под парусами — так и добрался до Голландии, где нашел свой дом. Прожив в Амстердаме дольше, чем где бы то ни было, я решил делиться опытом и знаниями с теми, кто хочет увидеть мой город со всех ракурсов или детально, но — на равных и индивидуально. Я собрал хорошую группу надежных гидов, переводчиков, консультантов и знатоков Амстердама. Предлагаю авторские экскурсии, которые пока никто не проводил, как я, по убеждениям моих коллег. Предоставляю вам возможность самим определить — не пустая ли это лесть?!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
3
2
1
Д
Очень классная экскурсия. Ногами столько посмотреть и за день.
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Svetlana
Спасибо Олегу за путешествие. Двухчасовой тур по воде прошел незаметно, поэтому взяли еще дополнительное время. Интересный собеседник, познакомил с достопримечательностями города.
Спасибо Олегу за путешествие. Двухчасовой тур по воде прошел незаметно, поэтому взяли еще дополнительное время. Интересный
Спасибо Олегу за путешествие. Двухчасовой тур по воде прошел незаметно, поэтому взяли еще дополнительное время. Интересный
Спасибо Олегу за путешествие. Двухчасовой тур по воде прошел незаметно, поэтому взяли еще дополнительное время. Интересный
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Екатерина
Это было прекрасно! Роскошный комфортабельный шлюп, на борту которого просто очень приятно находиться, а когда ещё вокруг Амстердам, который действительно совсем иначе выглядит с воды, становится ещё красивее и интереснее!
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Рассмотреть внимательнее и полюбить ещё сильнее этот изумительный город помогает Олег - очень приятно и полезно общаться с человеком, который не просто много знает о городе и его жителях, а любит и понимает их:) Олег, спасибо огромное!

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А
Олег очень своеобразный гид - на любителя:)
Лодка для Олега - это его сцена, и если вы готовы слушать театр одного актера в течение нескольких часов, то будете вознаграждены интересным, необычным
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и красиво поданным контентом!
Однако, будьте готовы к тому, что - как и в театре - актера перебивать нельзя (он в образе) и свое мнение лучше оставить при себе, если оно не совпадает с мнением капитана:)

Не рискну ничего рекомендовать - принимайте решение на свой страх и риск)
Данная экскурсия может с одинаковой вероятностью стать для вас как лучшей, так и худшей в Амстердаме. Но то, что она будет необычной - гарантировано!

Олег
Олег
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за положительную оценку и содержательный отзыв!
Польщен вашим комплиментом моим навыкам шкипера и уровню знаний об Амстердаме.
А модераторам, должно
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быть приятно - точное совпадение с каждым из 4 слов слогана Трипстера, в заключении.
Но в первую очередь, я благодарен вашей аккуратной формулировке диапазона жанров моей презентации.
Я сам не решался это прямо указать в описаниях экскурсий - «не для всех» или «только для взрослых?!» Это может быть неправильно воспринято на расстоянии, по-моему. Тем более, что бывают заказы на фотосессии, романтические прогулки, отмечания торжеств или в рекреационном жанре. Поэтому только при очной встрече и только по результату начального разговора, предлагаю наиболее подходящую и созвучную конкретным клиентам форму подачи материала.

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Vladimir
Отлично провели на лодке Олега 2 часа и пожалели, что не взяли более продолжительный формат. Места, которые показал Олег, действительно интересные, а манера, в которой он вел экскурсию, очень оригинальна. Спасибо!
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Ольга
Отличная экскурсия! Исключительно на харизме личности! Большое удовольствием от общения, очень своеобразный, я бы сказала эксклюзивный экскурсовод! Очень рекомендую! Отличный парень,"свой человек в Амстердаме"!!!
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