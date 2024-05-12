Дегустации на экскурсиях в Амстердаме – попробуйте новое на вкус

Найдено 7 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Амстердаме на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные пабы Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 160 за всё до 5 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
«В стоимость входят дегустация сыра и памятные фотографии»
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250225 за всё до 7 чел.
Попробовать Амстердам на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
«А по пути заглянем в лабораторию шоколада, где вас ждет дегустация 20 видов шоколада»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Сырная дегустация в музее бесплатна»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от 350 за всё до 4 чел.
Гастрономическое приключение в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая
Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
«В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
  • B
    Baryshnikova
    1 апреля 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
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    Спасибо большое Евгению за чудесное сопровождение и интересные рассказы! По нашей просьбе, Евгений адаптировал экскурсию под возраст наших детей. Он не просто рассказывал интересные факты, но и сделал историю интерактивной задавая детям много вопросов, учитывая их интересы и хобби. Экскурсия получилась увлекательной и незабываемой. Я очень рекомендую Евгения!

    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослыхЭкскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых
  • Л
    Лада
    10 декабря 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за информаци и за интересно проведенное время! Рекомендуем!
    Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
  • I
    Irina
    14 октября 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Спасибо за экскурсию! Отличный вариант для всей семьи. Татьяна показала много интересных мест, поделилась необычными фактами, ответила на все вопросы и прислала рекомендации и маршруты по нашему дальнейшему пребыванию в Амстердаме.
  • A
    Aleksandr
    24 августа 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Несмотря на мой опыт многократного "погружения" в историю и тонкости этого замечательного города, Татьяна рассказала много интересного! Рекомендую совершить путешествие с ней! Незабываемая прогулка!
  • A
    Andrei
    19 августа 2023
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Нам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую
  • Н
    Надежда
    5 августа 2023
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать всего минут 20 на
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    поезде, с гидом встретились в Амстердаме и доехали все вместе. На станции, вместо того, чтобы идти сразу в парк, Евгений нас провёл по "деревеньке" на противоположной от парка стороне реки, где живут далеко не бедные голландцы) Деревня очаровательна, как и пенсионеры, которые устроили лодочную переправу через реку до парка. А с воды открываются шикарные виды на мельницы. Без Евгения мы бы, конечно, это пропустили. В самом парке тоже занятно. Можно зайти на одну мельницу, посмотреть как она работает (и это не только для туристов, эти мельницы и правда работают!!), потом мы посмотрели как делают традиционную обувь, поели сладенького и довольные вернулись домой. Кстати, ещё Евгений классно фотографирует, у него есть видение композиции и света, так что не бойтесь просить много вас фоткать (и соглашайтесь, если предлагают:)) В общем, всё было здорово! Если ехать на мельницы самим, то, конечно, много интересного пройдёт мимо, так что искренне рекомендуем!

    После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать
  • Э
    Эмиль
    31 июля 2023
    Попробовать Амстердам на вкус
    Кулинарная тема в Голандии это не самая легкая тема, но Зара смогла показать нам историю местной кухни и современые предпочтения
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    Голандцев в еде. Мы все знаем про голандский сыр, но было интересно узнать что голандцы едят его с вареньем или горчицей. А селедку едят без хлеба. Время пролетело незаметно быстро. Очень рекомендуем!!!

  • Ю
    Юлия
    30 июня 2023
    Уютные пабы Амстердама
    Очень понравилась экскурсия с Владом. Мы решили после нее даже не брать обзорную, тк Влад совмещает экскурсию по пабам и
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    обзорную сразу. Рассказал нам про архитектуру и историю города. Так же много информации о пиве)) все пиво было очень вкусное, так что в последнем пабе даже пришлось задержаться)) также порекомендовал места, куда сходить дальше. Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Дегустационные туры»

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  3. Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
  4. Попробовать Амстердам на вкус
  5. Гастрономический велотур по Амстердаму
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  3. Квартал красных фонарей
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  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 160 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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