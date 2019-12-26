5 отзывов оставили туристы

Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Забудьте о шаблонных маршрутах и проникнитесь духом Амстердама в уникальной экскурсии по архитектуре города.
Вас ждет трехчасовое путешествие через время, где каждый камень и каждое здание расскажут свою историю.
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тайны «домов на каналах», их возраст и архитектурные особенности, узнайте о жизни знаменитых амстердамцев и их влиянии на историю города. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Амстердамом под новым углом
Весенние и летние месяцы идеально подходят для прогулок по Амстердаму, когда можно в полной мере насладиться его архитектурой и историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Морской квартал
Старая церковь
Южная церковь
Дом Ост-Индской компании
Монетная площадь-мост
Бегейнхоф
Королевский дворец
Дом на трех каналах
Прядильная
Описание экскурсии
Смена эпох в облике достопримечательностей
О том, как менялся и развивался Амстердам, вы узнаете на прогулке по кварталам и местам, которые считаются самыми яркими символами города. Перед вами предстанут первые деревянные домики, готические церкви и лучшие образцы архитектуры эпохи Возрождения и «Золотого века». Я расскажу, чем амстердамский Ренессанс отличается от итальянского, как в страну пришел классицизм, и помогу разобраться в неостилях. А иллюстрациями к рассказам послужат непривычно тихий Морской квартал, знаковые Старая и Южная церкви, символ власти голландских купцов на море — дом Ост-Индской компании, Монетная площадь-мост, закрытый средневековый двор Бегейнхоф и, конечно, Королевский дворец.
Город и горожане
История каждого города — это истории людей, которые в нем живут. По пути вы узнаете, почему особняк Рембрандта стал роковым для художника, кто вдохновил Петра I на невероятные проекты в России, как Корнелия Аренс бросила вызов амстердамским католикам, кто скрывался в знаменитом Доме на трех каналах, что означают барельефы на стенах Прядильной, почему первый голландский мореплаватель умер в безвестности, отчего горожане так невзлюбили свой величественный вокзал и что же такое амстердамская школа. Кроме того, вы увидите, каким был первый ЗАГС, и рассмотрите наружную рекламу 15 века!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Amsterdam Central Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 11 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 265 туристов
Молодой и активный житель Амстердама, знающий толк в лучших сортах голландского/бельгийского пенного напитка. Приехал из России в Нидерланды в аспирантуру по физике в 2009 году. Я и гиды из моей команды будем рады показать Вам этот сказочный город со стороны городского обывателя! Мы эрудированные и разносторонне развитые люди, так что скучать нам не придется!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Burliiat
Сегодня мы совершили прогулку по Амстердаму в сопровождении гида Юли. Хочется поблагодарить девушку за прекрасный рассказ об истории и традициях Амстердама, о жизни города в различные исторические периоды, об особенностях читать дальшеуменьшить
архитектуры. Советую отправиться на экскурсию о архитектуре Астерадама именно с Юлией! Впервые встречаем такого профессионального гида, чуткая и в внимательная, черезвычайно приятный собеседник, прекрасно ориентирующийся в городе. Получили много ценных советов,день пролетел незаметно и быстро! Жаль, что уезжаем завтра и не можем иметь возможности общения в скором времени! Ещё раз благодарим Юлию за проведённый день и настоятельно рекомендуем интересующимся историей и архитектурой Амстердама
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С
София
Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Гас было четверо, возраст от 62 до 16 и всем было очень интересно. Экскурсия, несмотря на плохую погоду, прошла на одном дыхании. Узнали много читать дальшеуменьшить
разных мест и событий которые произошли в Амстердаме. Юлия очень приятный человек и отличный, знающий гид, который всегда поможет и подскажет вам куда стоит сходить. Всем советую эту экскурсию в любую погоду с любой компанией!!!
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V
Vlad
Экскурсию проводила Юлия. Несмотря на то, что мы уже были в Амстердаме и это не первая наша экскурсия - узнали много нового и интересного об этом городе и его архитектуре. читать дальшеуменьшить
Юлия очень интересно и доступно рассказала о тонкостях и особенностях архитектуры Амстердама и его жизни. Показала много интересных мест, дала хорошие советы что еще можно посмотреть. Огромное ей спасибо за увлекательную экскурсию!
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Светлана
Спасибо огромное за интересную пешеходную экскурсию по Амстердаму. Мы получили искреннее удовольствие от общения с Юлией и городом! Нам рассказали об истории образования Амстердама, дали полезные советы по выбору ресторана с типичной атмосферой для Голландии и проводили до музея Ван Гога! Отельная благодарность гиду за интересные факты и знания об архитектурном стиле разных периодов в Голландии.
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Елена
Очень понравилась экскурсия гида Юли. Интересно, с душой, с вниманием к интересам и нуждам туристов. Много информации об истории, архитектуре, жизни голландцев. Посетили традиционные туристические места и очень интересные атмосферные места. Всем рекомендуем данного гида.
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M
Michael
Очень понравилось. За три часа узнали много нового. Было весело и интересно.
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