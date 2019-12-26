5 отзывов оставили туристы

Весенние и летние месяцы идеально подходят для прогулок по Амстердаму, когда можно в полной мере насладиться его архитектурой и историей.

Забудьте о шаблонных маршрутах и проникнитесь духом Амстердама в уникальной экскурсии по архитектуре города.Вас ждет трехчасовое путешествие через время, где каждый камень и каждое здание расскажут свою историю.Откройте для себя

тайны «домов на каналах», их возраст и архитектурные особенности, узнайте о жизни знаменитых амстердамцев и их влиянии на историю города. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Амстердамом под новым углом

Описание экскурсии

Смена эпох в облике достопримечательностей

О том, как менялся и развивался Амстердам, вы узнаете на прогулке по кварталам и местам, которые считаются самыми яркими символами города. Перед вами предстанут первые деревянные домики, готические церкви и лучшие образцы архитектуры эпохи Возрождения и «Золотого века». Я расскажу, чем амстердамский Ренессанс отличается от итальянского, как в страну пришел классицизм, и помогу разобраться в неостилях. А иллюстрациями к рассказам послужат непривычно тихий Морской квартал, знаковые Старая и Южная церкви, символ власти голландских купцов на море — дом Ост-Индской компании, Монетная площадь-мост, закрытый средневековый двор Бегейнхоф и, конечно, Королевский дворец.

Город и горожане

История каждого города — это истории людей, которые в нем живут. По пути вы узнаете, почему особняк Рембрандта стал роковым для художника, кто вдохновил Петра I на невероятные проекты в России, как Корнелия Аренс бросила вызов амстердамским католикам, кто скрывался в знаменитом Доме на трех каналах, что означают барельефы на стенах Прядильной, почему первый голландский мореплаватель умер в безвестности, отчего горожане так невзлюбили свой величественный вокзал и что же такое амстердамская школа. Кроме того, вы увидите, каким был первый ЗАГС, и рассмотрите наружную рекламу 15 века!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.