5 отзывов оставили туристы

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Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях

Взглянуть на формирование городского облика через истории о его выдающихся горожанах

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Amsterdam Central Station
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Vlad
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Vlad – Гид в Амстердаме
За 3 часа вы исследуете самые удивительные здания Амстердама и услышите истории 📖 их обитателей — интересные, порой нелепые, а иногда и трагические.

Я расскажу, как в стране менялись архитектурные стили, научу с легкостью определять возраст знаменитых «домов на каналах», а еще покажу рекламу эпохи Средневековья!
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях

Что вас ожидает

Смена эпох в облике достопримечательностей
О том, как менялся и развивался Амстердам, вы узнаете на прогулке по кварталам и местам, которые считаются самыми яркими символами города. Перед вами предстанут первые деревянные домики, готические церкви и лучшие образцы архитектуры эпохи Возрождения и «Золотого века». Я расскажу, чем амстердамский Ренессанс отличается от итальянского, как в страну пришел классицизм, и помогу разобраться в неостилях. А иллюстрациями к рассказам послужат непривычно тихий Морской квартал, знаковые Старая и Южная церкви, символ власти голландских купцов на море — дом Ост-Индской компании, Монетная площадь-мост, закрытый средневековый двор Бегейнхоф и, конечно, Королевский дворец.

Город и горожане
История каждого города — это истории людей, которые в нем живут. По пути вы узнаете, почему особняк Рембрандта стал роковым для художника, кто вдохновил Петра I на невероятные проекты в России, как Корнелия Аренс бросила вызов амстердамским католикам, кто скрывался в знаменитом Доме на трех каналах, что означают барельефы на стенах Прядильной, почему первый голландский мореплаватель умер в безвестности, отчего горожане так невзлюбили свой величественный вокзал и что же такое амстердамская школа. Кроме того, вы увидите, каким был первый ЗАГС, и рассмотрите наружную рекламу 15 века!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.

Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Amsterdam Central Station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vlad
Vlad
Молодой и активный житель Амстердама, знающий толк в лучших сортах голландского/бельгийского пенного напитка. Приехал из России в Нидерланды в аспирантуру по физике в 2009 году. Я и гиды из моей команды будем рады показать Вам этот сказочный город со стороны городского обывателя! Мы эрудированные и разносторонне развитые люди, так что скучать нам не придется!
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5 отзывов оставили туристы

Елена
22 марта 2020
Очень понравилась экскурсия гида Юли. Интересно, с душой, с вниманием к интересам и нуждам туристов. Много информации об истории, архитектуре, жизни голландцев. Посетили традиционные туристические места и очень интересные атмосферные места. Всем рекомендуем данного гида.
29 декабря 2019
Очень понравилось. За три часа узнали много нового. Было весело и интересно.
27 декабря 2019
Экскурсию проводила Юлия. Несмотря на то, что мы уже были в Амстердаме и это не первая наша экскурсия - узнали много нового и интересного об этом городе и его архитектуре. Юлия очень интересно и доступно рассказала о тонкостях и особенностях архитектуры Амстердама и его жизни. Показала много интересных мест, дала хорошие советы что еще можно посмотреть. Огромное ей спасибо за увлекательную экскурсию!
26 декабря 2019
Сегодня мы совершили прогулку по Амстердаму в сопровождении гида Юли. Хочется поблагодарить девушку за прекрасный рассказ об истории и традициях Амстердама, о жизни города в различные исторические периоды, об особенностях архитектуры. Советую отправиться на экскурсию о архитектуре Астерадама именно с Юлией ! Впервые встречаем такого профессионального гида, чуткая и в внимательная, черезвычайно приятный собеседник, прекрасно ориентирующийся в городе. Получили много ценных советов, день пролетел незаметно и быстро ! Жаль, что уезжаем завтра и не можем иметь возможности общения в скором времени ! Ещё раз благодарим Юлию за проведённый день и настоятельно рекомендуем интересующимся историей и архитектурой Амстердама
10 ноября 2019
Спасибо огромное за интересную пешеходную экскурсию по Амстердаму. Мы получили искреннее удовольствие от общения с Юлией и городом! Нам рассказали об истории образования Амстердама, дали полезные советы по выбору ресторана с типичной атмосферой для Голландии и проводили до музея Ван Гога! Отельная благодарность гиду за интересные факты и знания об архитектурном стиле разных периодов в Голландии.

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