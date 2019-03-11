23 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана

Взглянуть на город глазами местного жителя и почувствовать особенную атмосферу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча площадь Dam
  • Заказать экскурсию

От 188 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
4.83
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Елена – Гид в Амстердаме
Почувствовать особенную атмосферу Амстердама можно, прогуливаясь по Большим каналам (канал Господ, канал Принцев и Императорский канал).
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана

Программа

Мы начнем с главной площади города — площади Дам. Я расскажу обо всех достопримечательностях этой площади, о том, как городская ратуша превратилась в королевский дворец, где находилась первая в мире фондовая биржа, почему не достроили башню Новой церкви и о многом другом.

Мы осмотрим монастырь Святой Лусии, двор бегинок (монахинь, которые могли выйти замуж и оставить монашеский орден), выйдем на каналы. Мы увидим, где проходила первая дамба, защищающая город от наводнений. Зайдем в тихие, уютные дворики района Йордаан, скрытые от посторонних глаз. Я покажу вам любимые улочки местных жителей, где расположены не только лучшие магазины, но и лучшие пабы.

Я расскажу про дома-лодки, и вы сами оцените, с каким вкусом голландцы их украшают. Я покажу, в каком необычном месте находилась средневековая тюрьма. Мы пройдем по маленьким, живописным улочкам, затерявшимся между каналами. Вы увидите Амстердам таким, каким видят и любят его местные жители.

Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана
Истории центра Амстердама, Больших каналов и Йордаана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала площадь Dam.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Напишите мне

23 отзыва оставили туристы

11 марта 2019
Очень интересная экскурсия! Долго выбирала из десятка возможных вариантов обзорных экскурсий и не пожалела! Наша компания осталась довольна, много информации отложилось в памяти, а Амстердам - в наших ❤️ Елене большое спасибо!
Михаил
20 января 2019
Хорошая не скучная экскурсия. Время пролетело совершенно не заметно. Елена - отличный гид. Спасибо большое!
29 октября 2018
Елена замечательный и очень позитивный гид. Не смотря на то, что с погодой нам, мягко сказать, не повезло, мы осмотрели все основные достопримечательности центра города. Задавали много дурацких вопросов и на все из них Елена нашла ответы) Хотелось бы экскурсию немного подольше - некое чувство незавершенности все-таки было, но в целом впечатления приятные, рекомендуем!
18 октября 2018
Нам очень понравилась экскурсия! Мы прошлись по тем местам Амстердама, в которые обычно не заходят туристы. Наш Гид показала места проживания местных жителей, мы побывали в милых, уютных двориках Амстердама. Всем рекомендую!
Ян
23 июля 2018
Спасибо большое за экскурсию, было интересно и увлекательно. Елена оказалась интересной собеседницей и охотно делилась своими знаниями. Приятно было пообщаться.
1 июля 2018
Экскурсия очень познавательная и интересная. Елена отличная рассказчица и милая дама. С удовольствие воспользуюсь услугой в следущий раз.
28 апреля 2018
Спасибо большое Елене за отличную, увлекательную экскурсию! Услышали очень интересные истории про Амстердам, его прошое и настоящее. Увидели такие улочки, уголки и здания города, какие не смогли бы найти самостоятельно. Спасибо Елене за внимание и деликатность, великолепное знание города и страны, радушие и гостеприимство. Надеемся на новые встречи!
Наталья
9 ноября 2017
Все было душевно, с понимаем всех обстоятельств групповой поездки. Много разной информации интересной каждому участнику группы. Приедем в Амстердам ещё, ведь с Еленой мы увидели его таким разным!
10 августа 2017
Елена, замечательный экскурсовод, внимательный, знающий и понимающий. Несмотря на то, что мы в Амстердаме не впервые, мы открыли город заново- его уютные дворики, милые домики нас очаровали. Если соберёмся сюда ещё раз, обязательно обратимся к Елене. Спасибо!!!
Антон
24 июля 2017
Отличная обзорная экскурсия для первого дня в городе. Очень помогает ориентироваться при дальнейшем пребывании, хоть это и не главное. Главное - в целой россыпи мест и улочек, в которые мы бы сами вряд ли попали, а если бы и попали - прошли бы мимо просто потому, что не обратили бы внимания из-за незнания. Кроме того, понравился некоторый уклон экскурсии на незаметные казалось бы мелочи и детали, имеющие при этом свою богатую историю.
Ещё 13 отзывов

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Необычные истории Старого городаНеобычные истории Старого городаНеобычные истории Старого города
От 188 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
История Амстердама от основания до XVII века на прогулке по средневековым достопримечательностям
На этой экскурсии вы увидите Амстердам в его границах до начала XVII века — обойдете весь центр города вдоль и поперек. Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями средневекового города. Я расскажу об основании Амстердама, о том, как раньше выглядел город, и о том, как он менялся.
Деревня и парк мельниц Заансе СхансДеревня и парк мельниц Заансе СхансДеревня и парк мельниц Заансе Сханс
300 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Вся правда о деревянных башмаках, история и традиции Нидерландов — в гостях у старых мастеров
Во время поездки в традиционную голландскую деревню вы посетите старинные мастерские и узнаете всю правду о деревянных башмаках, а также познакомитесь с историей и традициями Нидерландов.
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню ВолендамЭкскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню ВолендамЭкскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам
350 за экскурсию
5.5 часов
6 отзывов
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами.

Обзорные экскурсии в Амстердаме

Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6 за человека
1.5 часа
61 отзыв
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!
скидка15%
€40
34 за человека
4 часа
55 отзывов
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Амстердам с нуляАмстердам с нуляАмстердам с нуля
скидка30%
€93
66 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
Путешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам Амстердама
скидка20%
€110
88 за экскурсию
2 часа
24 отзыва
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Амстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомство
скидка50%
От
€150
75 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
С Амстердамом на «ты»С Амстердамом на «ты»С Амстердамом на «ты»
скидка50%
€130
65 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
Амстердам — город противоречий. Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения. Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
От188 за экскурсию
Заказать экскурсию