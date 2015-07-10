23 отзыва оставили туристы

Мы начнем с главной площади города — площади Дам. Я расскажу обо всех достопримечательностях этой площади, о том, как городская ратуша превратилась в королевский дворец, где находилась первая в мире фондовая биржа, почему не достроили башню Новой церкви и о многом другом.
Мы осмотрим монастырь Святой Лусии, двор бегинок (монахинь, которые могли выйти замуж и оставить монашеский орден), выйдем на каналы. Мы увидим, где проходила первая дамба, защищающая город от наводнений. Зайдем в тихие, уютные дворики района Йордаан, скрытые от посторонних глаз. Я покажу вам любимые улочки местных жителей, где расположены не только лучшие магазины, но и лучшие пабы.
Я расскажу про дома-лодки, и вы сами оцените, с каким вкусом голландцы их украшают. Я покажу, в каком необычном месте находилась средневековая тюрьма. Мы пройдем по маленьким, живописным улочкам, затерявшимся между каналами. Вы увидите Амстердам таким, каким видят и любят его местные жители.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Дам (Dam)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальшеуменьшить
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
–
2
1
1
–
Олег
Экскурсия прошла отлично! Елена - просто молодчина! Было интересно, много увидели, при этом - никакого перегруза информацией! Конечно, в конце экскурсии мы устали, все-таки перелет и ранний подъём дали о себе знать. читать дальшеуменьшить
Но это была приятная усталость! В итоге - только положительные эмоции и здоровый сон!))) Извините, что пишу отзыв больше о своих эмоциях, чем о сути экскурсии, но… посетите экскурсию с Леной - сами все прочувствуете… Елена очень приятный в общении, эрудированный и позитивный собеседник. И просто красивая девушка))). Рекомендуем однозначно!
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М
Марина
Экскурсию вела Татьяна. Спасибо ей большое. Видно, что человек профессионально подходит к своему делу. Помимо общей информации добавляет действительно интересные места, которых вы в путеводителе не найдете, причем на любой читать дальшеуменьшить
вкус: от древней истории и до самого передового дизайна. Сам маршрут строится так, как вам в голову не придет проложить его по карте, а открывающиеся виды оказываются на порядок лучше. С нами были дети и мне понравилось, как информация адаптируется для их восприятия.
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С
Светлана
Большое спасибо за экскурсию! За короткое время мы получили много информации. Елена рассказывает интересно, показывает связь и историей. Город представляется не как срез на один момент, а в историческом развитии. читать дальшеуменьшить
Мы были проездом, пересаживались на другой самолёт, времени было очень мало, поэтому Елена показала магазинчики, где мы купили сыра, селёдки, зашли в местную кафешку погреться. Особенно понравились улицы Йордаана. Дочь просто в восторге.
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Антон
Отличная обзорная экскурсия для первого дня в городе. Очень помогает ориентироваться при дальнейшем пребывании, хоть это и не главное. Главное - в целой россыпи мест и улочек, в которые мы читать дальшеуменьшить
бы сами вряд ли попали, а если бы и попали - прошли бы мимо просто потому, что не обратили бы внимания из-за незнания. Кроме того, понравился некоторый уклон экскурсии на незаметные казалось бы мелочи и детали, имеющие при этом свою богатую историю.
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Нина
Спасибо большое Елене за увлекательную экскурсию! Елена очень интересно и подробно рассказала об истории Амстердама, смогла показать столицу Нидерландов с той стороны, с которой его знают далеко не все, а именно как романтичный город с богатейшей историей. За три часа нам удалось проникнуться атмосферой узких городских улочек, живописных каналов и тихой размеренной жизни за пределами туристического безумия. Очень рекомендую!
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Д
Дарья
Елена замечательный и очень позитивный гид. Не смотря на то, что с погодой нам, мягко сказать, не повезло, мы осмотрели все основные достопримечательности центра города. Задавали много дурацких вопросов и на все из них Елена нашла ответы) Хотелось бы экскурсию немного подольше - некое чувство незавершенности все-таки было, но в целом впечатления приятные, рекомендуем!
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