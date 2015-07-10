23 отзыва оставили туристы

Приглашаю вас вместе погрузиться в атмосферу Амстердама и по-настоящему понять характер города, прогуливаясь по Гранд-каналам: Господ, Принца и Императорскому каналу. Вы узнаете про дома-лодки, отыщете средневековую тюрьму и понаблюдаете за повседневной жизнью местных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы начнем с главной площади города — площади Дам. Я расскажу обо всех достопримечательностях этой площади, о том, как городская ратуша превратилась в королевский дворец, где находилась первая в мире фондовая биржа, почему не достроили башню Новой церкви и о многом другом.

Мы осмотрим монастырь Святой Лусии, двор бегинок (монахинь, которые могли выйти замуж и оставить монашеский орден), выйдем на каналы. Мы увидим, где проходила первая дамба, защищающая город от наводнений. Зайдем в тихие, уютные дворики района Йордаан, скрытые от посторонних глаз. Я покажу вам любимые улочки местных жителей, где расположены не только лучшие магазины, но и лучшие пабы.

Я расскажу про дома-лодки, и вы сами оцените, с каким вкусом голландцы их украшают. Я покажу, в каком необычном месте находилась средневековая тюрьма. Мы пройдем по маленьким, живописным улочкам, затерявшимся между каналами. Вы увидите Амстердам таким, каким видят и любят его местные жители.