Ауде-керк (Старая церковь) – экскурсии в Амстердаме

Найдено 7 экскурсий в категории «Ауде-керк (Старая церковь)» в Амстердаме на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214193 за всё до 10 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Необычные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220 за всё до 5 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Амстердам - город Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
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    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
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    пожалела!!! Рассказ о городе, стране, жителях и не только бы прекрасен! Получили замечательные рекомендации по поводу того,как провести оставшийся вечер. Сейчас по рекомендации Евгения сижу в замечательном кафе, пью обалденный коктейль и пишу честный отзыв… Я впервые в Амстердаме. И на экскурсии с Евгением почти влюбилась в этот город! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся! И обязательно порекомендую Евгения своим друзьям. Привет из Лондона!

  • Е
    Егор
    11 мая 2024
    Необычные истории Старого города
    Елена прекрасный гид. Хорошо знает свою работу. Очень дружелюбная и веселая девушка. Расскажет вам не только про известные достопримечательности, но и про то,
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    что скрыто от глаз обычного обывателя, хотя может находится у вас прямо перед глазами. Так же без проблем поможет с планировкой дальнейших путешествий если у вас будут иметься любые вопросы. Тем и маршрут универсальный, подстраивается под группу. Вообщем только хорошие впечатления.

  • A
    AIDA
    1 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
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    Наталья рассказала столько интересного, из жизни города и его жителей, как современных так и уже «заархивированных»😀)))) я люблю такие прогулки, в которых не навязчиво и весело проходит время с огромной пользой для себя. 🌹🌹🌹🌹🌹 спасибо моя дорогая Натальюшка❤️ открывшая окно в Амстердам, как когда-то царь Петр 1 открывший Окно в Европу))))❤️❤️❤️❤️❤️

  • н
    николай
    19 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
  • Y
    Yana
    10 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
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    Amsterdam! Отличный 👍 контент, наблюдения за скрытыми драгоценными камнями, приятные и незабываемые впечатления — все вместе. Очень рекомендую Юджина новым гостям, едущим в Амстердам!

  • Е
    Екатерина
    19 февраля 2024
    Окно в Амстердам
    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
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    фактов о жизни в Амстердаме, услышали увлекательные (и супер впечатляющие) истории, получили большую порцию позитива. Очень понравилось, что с Натальей можно обсудить не только общеизвестные факты, но и моменты личной жизни — это позволяет по-настоящему прочувствовать дух местных жителей и понять, как выглядит их лайфстайл. Горячо рекомендую, спасибо за приятную прогулку по красивому городу!

    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ауде-керк (Старая церковь)»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие по каналам Амстердама
  2. Амстердам - первое знакомство
  3. Необычные истории Старого города
  4. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  5. Амстердам - город Рембрандта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Ауде-керк (Старая церковь)" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 299 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 371 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Ауде-керк (Старая церковь)», 371 ⭐ отзыв, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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