1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214€193 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €220 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
4 часа
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 июня 2024Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
- ООлег4 июня 2024Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
- ААлина3 июня 2024Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
- ЮЮрий12 мая 2024Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
- ЛЛюдмила12 мая 2024Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
- ЕЕгор11 мая 2024Елена прекрасный гид. Хорошо знает свою работу. Очень дружелюбная и веселая девушка. Расскажет вам не только про известные достопримечательности, но и про то,
- AAIDA1 мая 2024Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
- нниколай19 марта 2024Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
- YYana10 марта 2024Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
- ЕЕкатерина19 февраля 2024Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ауде-керк (Старая церковь)»
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