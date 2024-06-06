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от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!