SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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По каналам на частном кораблике

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
По каналам на частном кораблике
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €479 за экскурсию

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По каналам на частном кораблике
По каналам на частном кораблике
Ничего не может быть лучше, чем теплым днем неспешно, безо всякой цели и плана плыть на восхитительном кораблике по каналам, поворачивая, куда заблагорассудится, глазея на расположившиеся на набережных парочки и жизнерадостные компании и свысока посматривая на туристов на водных велосипедах😃. А, может, вы хотите постоять за штурвалом? И это возможно! Даже полтора-два часа такой прогулки способны сотворить чудо! Уходит суета, усталость, мелкие ненужные дела и никчемые разговоры. А вместо это как по волшебству появляется ощущение безграничной свободы, приятия всего вот этого удивительного и прекрасного мира и спокойной уверенности в том, что горы ⛰️ свернуть для вас — плевое дело. И вот что мы хотим вам сказать — даже в самые суматошные и нелегкие дни, а у всех нас они случаются, воспоминания об этой прогулке 👣 по каналам еще долго будут защищать вас и держать на плаву.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Аренда кораблика
Что не входит
  • Услуги на ваш выбор:
  • Гид - до 3, 5-х часов — €156 за 1–4 человек или €39 за человека, если вас больше
  • Напитки — €12 с человека
  • Напитки + голландские закуски — €17 с человека
  • Барбекю — €25 с человека
  • Ужин, авторская кухня — €95 с человека
Начало
🚩 Подбирается индивидуально
Место завершения
🏁 По договоренности
По каналам на частном кораблике
По каналам на частном кораблике
По каналам на частном кораблике
По каналам на частном кораблике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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