SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Ничего не может быть лучше, чем теплым днем неспешно, безо всякой цели и плана плыть на восхитительном кораблике по каналам, поворачивая, куда заблагорассудится, глазея на расположившиеся на набережных парочки и жизнерадостные компании и свысока посматривая на туристов на водных велосипедах😃. А, может, вы хотите постоять за штурвалом? И это возможно! Даже полтора-два часа такой прогулки способны сотворить чудо! Уходит суета, усталость, мелкие ненужные дела и никчемые разговоры. А вместо это как по волшебству появляется ощущение безграничной свободы, приятия всего вот этого удивительного и прекрасного мира и спокойной уверенности в том, что горы ⛰️ свернуть для вас — плевое дело. И вот что мы хотим вам сказать — даже в самые суматошные и нелегкие дни, а у всех нас они случаются, воспоминания об этой прогулке 👣 по каналам еще долго будут защищать вас и держать на плаву.

Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.