Приглашаем вас в увлекательную двухчасовую прогулку на лодке по водным каналам Амстердама.
Вы сможете не только отлично провести время, но и узнать много нового об истории создания города, его тайнах и легендах.
Комфортное водное путешествие по реке Амстел гарантированно подарит вам яркие эмоции и станет насыщенным воспоминанием о поездке в Амстердам!
Вы сможете не только отлично провести время, но и узнать много нового об истории создания города, его тайнах и легендах.
Комфортное водное путешествие по реке Амстел гарантированно подарит вам яркие эмоции и станет насыщенным воспоминанием о поездке в Амстердам!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Центральные каналы
- Новый и старый Амстердам
- Река Амстел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на лодке Амстердам — город, в котором находится 165 каналов и 1500 мостов, а лодочка — это совершенно обыденный вид транспорта и место релакса для истинного амстердамца. Ваш гид-капитан прокатит Вас по своему авторскому маршруту и покажет все самые красивые мостики, реку Амстел и пряничные домики, которые совершенно волшебно выглядят с воды.
Мы заглянем в окошки домиков-лодок и поговорим о том, как же строился этот сказочный город на воде, узнаем его легенды и самые невероятные истории, отдыхая в дороге. Прогулка на лодке — один из лучших способов увидеть большую часть Амстердама! Водное путешествие также предоставляет отличную возможность, чтобы отпраздновать ваш день рождения или другие события. К тому же, круиз по каналам очень нравится маленьким путешественникам.
Ну а если вы путешествуйте в период с 10.12 — 20.01, то увидите локации Light festival Amsterdam! Ваш гид с удовольствием расскажет историю фестиваля и символическое значения каждой инсталляции. Важно знать • Лодка рассчитана на 7 человек, другие виды лодок рассматриваются по запросу.
На лодку можно с детьми (без коляски), также можно брать с собой животных.
Под запрос гостя
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухчасовой круиз с гидом-капитаном по каналам Амстердама
- Аренда лодки
- Налог
- Что не входит
- Питание и напитки (можно заказать голландский ланч за 50 евро)
- Место начала и завершения?
- По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Под запрос гостяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Лодка вместит до 7 чел, другие виды лодок по запросу.
- Можно с детьми
- Можно с животными
- Нет возможности для провоза коляски
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании