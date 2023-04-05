Прогулка на лодке Амстердам — город, в котором находится 165 каналов и 1500 мостов, а лодочка — это совершенно обыденный вид транспорта и место релакса для истинного амстердамца. Ваш гид-капитан прокатит Вас по своему авторскому маршруту и покажет все самые красивые мостики, реку Амстел и пряничные домики, которые совершенно волшебно выглядят с воды.

Мы заглянем в окошки домиков-лодок и поговорим о том, как же строился этот сказочный город на воде, узнаем его легенды и самые невероятные истории, отдыхая в дороге. Прогулка на лодке — один из лучших способов увидеть большую часть Амстердама! Водное путешествие также предоставляет отличную возможность, чтобы отпраздновать ваш день рождения или другие события. К тому же, круиз по каналам очень нравится маленьким путешественникам.

Ну а если вы путешествуйте в период с 10.12 — 20.01, то увидите локации Light festival Amsterdam! Ваш гид с удовольствием расскажет историю фестиваля и символическое значения каждой инсталляции. Важно знать • Лодка рассчитана на 7 человек, другие виды лодок рассматриваются по запросу.

На лодку можно с детьми (без коляски), также можно брать с собой животных.