Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 1 час до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь потрясающими видами каналов вечернего Амстердама, когда заходит солнце и зажигается множество огней. Огни подсвечивают сотни мостов и знаковые достопримечательности на берегах каналов.
Корабль пройдет по самым живописным каналам Амстердама мимо красочно подсвеченных зданий, мостов и лодок. Вы расположитесь на открытой палубе — и зимой, и летом.
На борту корабля вас встретит гид, который расскажет множество увлекательных легенд и фактов из истории Амстердама. Устройтесь поудобнее и узнайте о местных достопримечательностях, в том числе о знаменитых ресторанах и ночных клубах.
Ответы на вопросы
Что входит
Бар на борту
Что не входит
Еда и напитки
Бронирование мест
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Обратите внимание: вид на город зависит от погоды и сезона
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8456 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
3 фев 2020
(Нидерланды)
Хороший круиз по каналу с дружелюбным персоналом, в ухоженной лодке по хорошей живописной трассе. Время начала и окончания круиза сохранялось пунктуально. мы пропустили наш забронированный рейс (движение в центре Амстердама), однако мы позвонили им примерно на 10-15 минут раньше, и они были гибкими, чтобы перебронировать нас в следующем круизе 21:00. Рекомендуемый бизнес для вашего следующего круиза в Амстердаме, особенно если вы совмещаете с предыдущим посещением Rieksmuseum и / или музея Ван Гога.
A
Adam
27 янв 2020
(Великобритания)
Великолепный и информативный круиз по каналу по городу, сделанный еще лучше ночью, так как огни и звуковое описание делают город еще более оживленным, капитан и сервер были очень полезными и под рукой, если что-то понадобилось, настоятельно рекомендую всем, кто знакомится с Амстердамом, для в первый раз или даже если они не совершили вечерний круиз.
N
Nicole
20 янв 2020
(Германия)
Здравствуйте, в основном это была действительно хорошая поездка, НО я забронировал эту поездку, чтобы посмотреть Амстердамский фестиваль света. И я не видел ни одного предмета светового искусства, мы никогда не знали об этом предмете. Очень, очень плохо, я ждал этого в течение 1 года, и это было хорошо, но как обычная поездка.
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