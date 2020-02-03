Насладитесь потрясающими видами каналов вечернего Амстердама, когда заходит солнце и зажигается множество огней. Огни подсвечивают сотни мостов и знаковые достопримечательности на берегах каналов.

Корабль пройдет по самым живописным каналам Амстердама мимо красочно подсвеченных зданий, мостов и лодок. Вы расположитесь на открытой палубе — и зимой, и летом.

На борту корабля вас встретит гид, который расскажет множество увлекательных легенд и фактов из истории Амстердама. Устройтесь поудобнее и узнайте о местных достопримечательностях, в том числе о знаменитых ресторанах и ночных клубах.