Амстердам – третья Венеция, город, где проложено множество каналов, и чудесные цветные домики украшают набережные, а лодки и катера плывут по ним и позволяют туристам вдоволь насмотреться на речные красоты города.
Мы предлагаем вам совершить водную прогулку по каналам Амстердама и понять, за что же их так любят местные жители, и почему туристы всегда остаются в восторге от этих видов!
Мы предлагаем вам совершить водную прогулку по каналам Амстердама и понять, за что же их так любят местные жители, и почему туристы всегда остаются в восторге от этих видов!
Описание экскурсииВечерняя атмосфера Амстердама Познакомьтесь с Амстердамом в вечернем освещении, когда огни города отражаются в спокойной глади каналов. Комфортабельный круиз позволит отвлечься от городской суеты и насладиться неспешной прогулкой по историческим водным путям. Во время путешествия вы увидите освещенные мосты, исторические дома вдоль каналов и оживленные городские набережные. С борта лодки открываются панорамные виды, которые особенно впечатляют в вечернее время. Спокойный отдых на воде Этот круиз подойдет как тем, кто впервые приехал в Амстердам, так и тем, кто хочет завершить день приятной прогулкой. Расслабляющая атмосфера и красивые городские пейзажи сделают путешествие одним из самых запоминающихся впечатлений от знакомства с городом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- 90-минутная вечерняя прогулка по каналам
- Аудиогид на русском языке
- Англоговорящий гид
- Услуги бара на борту
- Панорамные окна для наилучшего ночного обзора
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нидерланды, Амстердам, Stadhouderskade
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Великолепный и информативный круиз по каналу и городу, еще лучше ночью, так как огни и звуковое описание делают город более оживленным, аудиогид очень полезный. Настоятельно рекомендую всем, кто знакомится с Амстердамом впервые или если вы не совершали вечерний круиз.
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H
Вы просто ДОЛЖНЫ это сделать!!!! Полной неожиданностью стало то, насколько хорош круиз оказался на самом деле. Отличный персонал, подавали напитки постоянно, и они, кстати, были довольно дешевыми. Определенно прокатимся ещё и в следующий раз, когда будем в Амстердаме.
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R
Амстердам прекрасен ночью, и было здорово увидеть его с другой точки зрения в этом круизе по каналу. Мне и моей девушке очень понравился этот круиз, и мы обязательно прокатимся ещё, если вернемся в Амстердам
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D
Отличный способ осмотреть достопримечательности и изучить историю Амстердама. Много пар и так красиво, так как вечером большая часть города в огнях.
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C
Каждая минута этой поездки стоит своих денег. Обязательно к посещению, если вы хотите лучше понять Амстердам.
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A
Это было просто потрясающе, а экипаж сделал поездку ещё и особенной. Так красиво. .
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