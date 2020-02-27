Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Амстердам – третья Венеция, город, где проложено множество каналов, и чудесные цветные домики украшают набережные, а лодки и катера плывут по ним и позволяют туристам вдоволь насмотреться на речные красоты города.



Мы предлагаем вам совершить водную прогулку по каналам Амстердама и понять, за что же их так любят местные жители, и почему туристы всегда остаются в восторге от этих видов! 5 11 отзывов

TicketsS Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Групповая экскурсия €21 за человека 5 11 отзывов 🇷🇺 русский 1.5 часа Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Вечерняя атмосфера Амстердама Познакомьтесь с Амстердамом в вечернем освещении, когда огни города отражаются в спокойной глади каналов. Комфортабельный круиз позволит отвлечься от городской суеты и насладиться неспешной прогулкой по историческим водным путям. Во время путешествия вы увидите освещенные мосты, исторические дома вдоль каналов и оживленные городские набережные. С борта лодки открываются панорамные виды, которые особенно впечатляют в вечернее время. Спокойный отдых на воде Этот круиз подойдет как тем, кто впервые приехал в Амстердам, так и тем, кто хочет завершить день приятной прогулкой. Расслабляющая атмосфера и красивые городские пейзажи сделают путешествие одним из самых запоминающихся впечатлений от знакомства с городом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено 90-минутная вечерняя прогулка по каналам

Аудиогид на русском языке

Англоговорящий гид

Услуги бара на борту

Панорамные окна для наилучшего ночного обзора Что не входит в цену Еда и напитки

Личные расходы Место начала и завершения? Нидерланды, Амстердам, Stadhouderskade Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.