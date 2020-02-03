1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама

Восхититесь видами Амстердама во время 1,5-часовой ночной прогулки по каналам города

4.5
8456 отзывов
В группе
до 100 чел.
Восхититесь видами Амстердама во время 1,5-часовой ночной прогулки по каналам города.

Вы увидите исторический центр, включая мост Магере-Брюг, Золотую излучину и много другое.

Посмотрите на ярко освещенные торговые ряды и другие достопримечательности.
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама

Что вы увидите 🤩

  • Магере-Брюг
  • Грахтенгордел
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 1 час до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь потрясающими видами каналов вечернего Амстердама, когда заходит солнце и зажигается множество огней. Огни подсвечивают сотни мостов и знаковые достопримечательности на берегах каналов.
Корабль пройдет по самым живописным каналам Амстердама мимо красочно подсвеченных зданий, мостов и лодок. Вы расположитесь на открытой палубе — и зимой, и летом.
На борту корабля вас встретит гид, который расскажет множество увлекательных легенд и фактов из истории Амстердама. Устройтесь поудобнее и узнайте о местных достопримечательностях, в том числе о знаменитых ресторанах и ночных клубах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бар на борту
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Бронирование мест
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание: вид на город зависит от погоды и сезона
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8456 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5082
4
2363
3
736
2
170
1
105
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
3 фев 2020
(Нидерланды)
Хороший круиз по каналу с дружелюбным персоналом, в ухоженной лодке по хорошей живописной трассе. Время начала и окончания круиза сохранялось пунктуально. мы пропустили наш забронированный рейс (движение в центре Амстердама), однако мы позвонили им примерно на 10-15 минут раньше, и они были гибкими, чтобы перебронировать нас в следующем круизе 21:00. Рекомендуемый бизнес для вашего следующего круиза в Амстердаме, особенно если вы совмещаете с предыдущим посещением Rieksmuseum и / или музея Ван Гога.
A
27 янв 2020
(Великобритания)
Великолепный и информативный круиз по каналу по городу, сделанный еще лучше ночью, так как огни и звуковое описание делают город еще более оживленным, капитан и сервер были очень полезными и под рукой, если что-то понадобилось, настоятельно рекомендую всем, кто знакомится с Амстердамом, для в первый раз или даже если они не совершили вечерний круиз.
N
20 янв 2020
(Германия)
Здравствуйте, в основном это была действительно хорошая поездка, НО я забронировал эту поездку, чтобы посмотреть Амстердамский фестиваль света. И я не видел ни одного предмета светового искусства, мы никогда не знали об этом предмете. Очень, очень плохо, я ждал этого в течение 1 года, и это было хорошо, но как обычная поездка.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥ГрупповыеОтдых на водеОсмотр достопримечательностей🌃НочныеСезонные и праздничные турыТематические турыКультура и историяИстория и наследиеПрирода и приключенияПрирода и пейзажиКруизы и водные турыКруизы по реке и заливамПарусные катера и яхтыМероприятияЛюбовь и особые случаиГастрономия и ночная жизньБары и ночная жизньАренда и прокат🎧АудиогидыКатера и яхтыДень святого ВалентинаИсследование городской среды🥰РомантическиеСмотровые площадкиСемейные мероприятияКруизы на дауТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиМагере-БрюгГрахтенгордел

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Входной билет
2ч 30м
136
за 1 чел.
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Такая прогулка - идеальное завершение чудесного дня в Амстердаме
В любой день по запросу
Фототуры в Амстердаме
Индивидуально
для 5 чел.
85
за 1-5 чел.
Фототуры в Амстердаме
👣 Пешеходная
Большая прогулка по самым ярким и популярным местам Амстердама
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Индивидуально
для 4 чел.
182
за 1-4 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
👣 Пешеходная
Как за несколько часов почувствовать себя своим в Амстердаме
В любой день по запросу
Беговая прогулка по Амстердаму
Индивидуально
40
за 1 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
👣 Пешеходная
Осмотреть главные достопримечательности и приобщиться к спортивной жизни города!
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Путешествие по каналам Амстердама
Индивидуально
для 10 чел.
4.9
29
125
за 1-10 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
⛴ Водные
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Индивидуально
для 6 чел.
5
40
156
125
за 1-6 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Покататься вдоль рек и каналов, увидеть город с высоты и почувствовать себя местным жителем
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Только с воды, с Амстердамом на «ты»!
Индивидуально
для 6 чел.
4.3
11
325
за 1-6 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»!
⛴ Водные
Познавательная водная прогулка по каналам города на капитанском шлюпе
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
1744
1 531
за 1 чел.
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Полюбуйтесь красотой архитектуры и причалов в ходе одночасового круиза по каналам Амстердама
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
Индивидуально
до 10 чел.
4.8
23
3ч 30м
188
за 1-10 чел.
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
👣 Пешеходная
Взглянуть на город глазами местного жителя и почувствовать особенную атмосферу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Индивидуально
для 10 чел.
5
2
150
за 1-10 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
👣 Пешеходная
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Легенды и мифы города
Индивидуально
4.5
38
2ч 30м
72
за 1 чел.
Легенды и мифы города
👣 Пешеходная
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Из Амстердама в Роттердам
Индивидуально
для 4 чел.
410
за 1-4 чел.
Из Амстердама в Роттердам
Роттердам необычный для Европы город - если представить себе Амстердам лет через 400-500, то это и будет Роттердам
по запросу

Blue Boat Company - Gray Line Amsterdam проводит ещё 3 экскурсии

Амстердам: круиз по городским каналам
Круиз
в группе до 100 чел.
4.4
4432
1ч 15м
1 313
за 1 чел.
Амстердам: круиз по городским каналам
Осмотрите самые живописные места Амстердама во время круиза по каналам продолжительностью 1 час 15 минут
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
Билет на борт
4.5
406
3 063
за 1 чел.
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
Круиз по каналам Амстердама в сочетании с посещением Рейксмюсеума
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Входной билет
4.5
2072
3 063
за 1 чел.
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
🇳🇱