Экскурсии о Ван Гоге

Найдено 5 экскурсий в категории «Ван Гог» в Амстердаме на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 174 за всё до 10 чел.
Понять Ван Гога
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
250 за всё до 10 чел.
Тайна Подсолнухов
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
180 за всё до 15 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
67 за человека
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    Нам очень понравилась экскурсия с Анной - она великолепный рассказчик с глубокими знаниями в области искусства. Так что мы получили
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    не только полное представление о Ван Гоге, но и гораздо более ценное - искреннее и теплое человеческое общение. Нам было настолько хорошо и интересно, что мы не заметили, как пролетели два часа, и даже немного задержались. Могу только от всего сердца рекомендовать Анну!

  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
    Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
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    в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!

  • M
    Marija
    5 мая 2024
    Понять Ван Гога
    Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
  • А
    Абдул
    3 мая 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Наш гид Анна, очень профессионально провела экскурсию по музею, рассказала о жизни и творчестве художника. Было крайне интересно и доброжелательно. Рекомендовано к посещению с Анной. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие от экскурсии и наполнились приятными эмоциями.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствиеЭкскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие
  • А
    Александр
    28 февраля 2024
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    Ольга провела замечательную экскурсию с учетом всех наших пожеланий. Никакой сухости фактов, живые истории о самом художнике, картинах, того исторического периода в целом, даже современной семьи Ван Гогов и о самом музее. Отлично провели время. Спасибо
  • И
    Игнат
    4 января 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Всё понравилось, спасибо! Анна - отличный гид, подобрала интересное сочетание «теории» и «практики». 2 часа пролетели незаметно!
  • Л
    Лада
    10 декабря 2023
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    Очень понравилась экскурсия с Аней по музею Ван Гога. Аня поведала нам интересные факты из его жизни, истории становления художником, рассказала про историю создание картин. Получилось такое глубокое погружение, то что мы хотели. Благодарю Аню, за чудесное времяпровождение🙏 Рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия с Аней по музею Ван Гога. Аня поведала нам интересные факты из егоОчень понравилась экскурсия с Аней по музею Ван Гога. Аня поведала нам интересные факты из егоОчень понравилась экскурсия с Аней по музею Ван Гога. Аня поведала нам интересные факты из егоОчень понравилась экскурсия с Аней по музею Ван Гога. Аня поведала нам интересные факты из его
  • Т
    Тамара
    3 декабря 2023
    Понять Ван Гога
    Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в музее Ван Гога, узнали
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    много нового для себя, на некоторые факты из жизни художники стали смотреть по-другому. Я бы определено советовала Александру, и с удовольствием обратилась бы к ней повторно. Что мне особенно понравилось в нашей экскурсионной прогулке, так это возможность самим сделать выводы о жизни и творчестве художника. Александра приводила в пример биографии Ван Гога, отрывки из писем к брату, свидетельства современников, заключения нынешних психиатров, изучавших манеру живописи художника. Таким образом мы пытались сложить общую картину личности из маленьких пазлов жизни Винсента. Рекомендую.

    Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в
  • В
    Виталий
    12 мая 2023
    Тайна Подсолнухов
    Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника! Ещё раз Большое спасибо! 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ван Гог»

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  1. Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
  2. Понять Ван Гога
  3. Тайна Подсолнухов
  4. Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
  5. Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
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  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Ван Гог" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 67 до 400. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ван Гог», 88 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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