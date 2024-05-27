1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€180 за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€67 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита27 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Анной - она великолепный рассказчик с глубокими знаниями в области искусства. Так что мы получили
- ННаталья15 мая 2024Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
- MMarija5 мая 2024Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
- ААбдул3 мая 2024Наш гид Анна, очень профессионально провела экскурсию по музею, рассказала о жизни и творчестве художника. Было крайне интересно и доброжелательно. Рекомендовано к посещению с Анной. Спасибо
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие от экскурсии и наполнились приятными эмоциями.
- ААлександр28 февраля 2024Ольга провела замечательную экскурсию с учетом всех наших пожеланий. Никакой сухости фактов, живые истории о самом художнике, картинах, того исторического периода в целом, даже современной семьи Ван Гогов и о самом музее. Отлично провели время. Спасибо
- ИИгнат4 января 2024Всё понравилось, спасибо! Анна - отличный гид, подобрала интересное сочетание «теории» и «практики». 2 часа пролетели незаметно!
- ЛЛада10 декабря 2023Очень понравилась экскурсия с Аней по музею Ван Гога. Аня поведала нам интересные факты из его жизни, истории становления художником, рассказала про историю создание картин. Получилось такое глубокое погружение, то что мы хотели. Благодарю Аню, за чудесное времяпровождение🙏 Рекомендую!
- ТТамара3 декабря 2023Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в музее Ван Гога, узнали
- ВВиталий12 мая 2023Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника! Ещё раз Большое спасибо! 🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ван Гог»
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