Сергей — ваш гид в Амстердаме

Я всю свою жизнь любил рассказывать окружающим какие-то факты и истории, которые я уже знаю, а они — ещ` нет, и старался это делать увлекательно и весело. Так сказать, «узнай и козырни». Поэтому я сначала стал университетским преподавателем, а потом гидом. Сперва в Петербурге, а теперь — в Амстердаме.