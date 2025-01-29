Приглашаю вас на неспешную познавательную прогулку вдоль канала Херенграхт — в переводе «канала господ». Здесь с начала Золотого века селились самые богатые жители города.
Если вы, как и амстердамская элита 17 столетия, уже несколько пресытились средневековым центром города, эта прогулка — точно для вас!
Если вы, как и амстердамская элита 17 столетия, уже несколько пресытились средневековым центром города, эта прогулка — точно для вас!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом Бартолотти. Он, единственный в Амстердаме, изгибается вместе с каналом, на котором стоит.
- Здание Нидерландского торгового общества. Разрешение на его постройку коммерсанты получили, сделав некий подарок тогдашним городским властям. Подарок мы тоже увидим.
- Отель «Вальдорф-Астория». Он занимает сразу несколько зданий на канале. Или всё-таки одно?
- Невероятно передовое для 17 века городское планирование. Оно поражало всех путешественников того времени.
Мы поговорим:
- О том, как в начале 17 века в стране наступил период под названием Золотой век Нидерландов, превративший Амстердам в богатейший город Земли.
- Каким образом желание купеческой элиты жить по-новому поставило город в один ряд с Римом, Парижем и Венецией.
- Как «канал господ» выглядел изначально и как изменился за прошедшие 400 лет, не потеряв при этом своего блеска.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В северной части канала Herengracht
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Амстердаме
Я всю свою жизнь любил рассказывать окружающим какие-то факты и истории, которые я уже знаю, а они — ещ` нет, и старался это делать увлекательно и весело. Так сказать, «узнай и козырни». Поэтому я сначала стал университетским преподавателем, а потом гидом. Сперва в Петербурге, а теперь — в Амстердаме.Задать вопрос
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