SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Все поселки и городки в Нидерландах совершенно уникальны. Сев на автобус в Амстердаме, можно буквально за 15 минут оказаться в потрясающе красивой сельской местности. Здесь, гуляя вдоль цветущих полей между стадами коров и овец, ферм, старых мельниц и живописных маленьких домиков, можно понять, что на самом деле представляет из себя эта страна. Мы приглашаем на эту экскурсию ⛳ всех, кто устал от шумных городов и хочет ненадолго окунуться в настоящую сельскую жизнь.

Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15–16 веках. Здесь люди до сих пор живут в деревянных домах, ловят рыбу 🐟, организовывают сырные рынки, некоторые даже продолжают ходить в традиционных деревянных башмаках — клопах.

Именно здесь не так, в общем-то, и давно жили Пикассо, Клод Моне, Ренуар и многие другие. У нас до сих пор есть возможность увидеть гостиницу, где они останавливались, и где сохранилась огромная коллекция картин, которая и сейчас украшает стены. Тут же мы можем увидеть старые церкви, дома богатых купцов и бедных рыбаков.

Мы прогуляемся по улицам и красивым садам, увидим бывший порт, где до сих пор много роскошных яхт и маленьких корабликов, увидим процесс изготовления сыра и попробуем сельдь и самый вкусный во всех Нидерландах суп из копченого угря, который даже подают в стеклянных винных бокалах.