SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Приглашаю на эту экскурсию ⛳ всех, кто устал от шумных городов и хочет ненадолго окунуться в настоящую сельскую жизнь.

Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15–16 веках.

Здесь люди до сих пор живут в деревянных домах, ловят рыбу 🐟, организовывают сырные рынки, некоторые даже продолжают ходить в традиционных деревянных башмаках — клопах.

Мы прогуляется по старинным улицам и понаблюдаем за городским бытом местных жителей, попробуем голландские деликатесы и самый вкусный суп из копченого угря, и конечно, познакомимся с многовековой историей 📖 голландских деревень.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €222 за экскурсию

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Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни
Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни
Все поселки и городки в Нидерландах совершенно уникальны. Сев на автобус в Амстердаме, можно буквально за 15 минут оказаться в потрясающе красивой сельской местности. Здесь, гуляя вдоль цветущих полей между стадами коров и овец, ферм, старых мельниц и живописных маленьких домиков, можно понять, что на самом деле представляет из себя эта страна. Мы приглашаем на эту экскурсию ⛳ всех, кто устал от шумных городов и хочет ненадолго окунуться в настоящую сельскую жизнь.
Эдам, Волендам и Маркен — старинные рыбацкие городки, построенные в 15–16 веках. Здесь люди до сих пор живут в деревянных домах, ловят рыбу 🐟, организовывают сырные рынки, некоторые даже продолжают ходить в традиционных деревянных башмаках — клопах.
Именно здесь не так, в общем-то, и давно жили Пикассо, Клод Моне, Ренуар и многие другие. У нас до сих пор есть возможность увидеть гостиницу, где они останавливались, и где сохранилась огромная коллекция картин, которая и сейчас украшает стены. Тут же мы можем увидеть старые церкви, дома богатых купцов и бедных рыбаков.
Мы прогуляемся по улицам и красивым садам, увидим бывший порт, где до сих пор много роскошных яхт и маленьких корабликов, увидим процесс изготовления сыра и попробуем сельдь и самый вкусный во всех Нидерландах суп из копченого угря, который даже подают в стеклянных винных бокалах.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (около 10 евро на человека)
  • дегустация сельди и супа из копченого угря посещение музеев
  • кафе и ресторанов.
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни
Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни
Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни
Из Амстердама в Эдам и Волендам. Прелести сельской жизни

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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