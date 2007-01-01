Tourpro A. проводит ещё 6 экскурсий

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Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей
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Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей
Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей
Квартал красных фонарей, возможно, самая старая достопримечательность 🏛️ Амстердама.
Девушки древней профессии облюбовали этот район рядом с гаванью еще в 14-м веке.
Красные фонари тогда служили морякам своеобразными маяками на пути к любовным утехам. Той гавани в Амстердаме давно уже нет, а вот девушки остались.
Сегодня Квартал красных фонарей — это набережные, улицы и переулки, где неоновым светом сияют сотни витрин. За ними — похожие на экзотических рыбок в аквариуме полураздетые девушки, чей род занятий ни у кого не вызывает сомнения. Беленькие, желтенькие, черненькие. Совсем молоденькие девочки и почтенные дамы. Веселые и флегматичные. Скромницы и нахалки.
Они стоят или сидят на высоких барных стульчиках. Одни спокойно смотрят на медленно фланирующие толпы зевак. Другие пританцовывают и манят пальчиком.
Как ни странно, на юридическом языке все это называется индивидуальным предпринимательством. У девушек есть профсоюзы, они платят налоги, проходят регулярный медицинский осмотр, а после завершения трудовой деятельности получают пенсию.
В Квартале Красных фонарей есть даже памятник проститутке. В 2007 году на площади Аудекерксплейн установили бронзовую скульптуру «Красотка». Полуобнаженная дама стоит в дверном проеме, надпись на постаменте призывает всех уважать труд работниц горизонтальной профессии.
Кроме сексуального фаст-фуда, в этом эротическом зазеркалье есть все, что сопутствует разрешенному пороку. Для интеллектуалов — Музей 🖼 эротики. Для любителей зрелищ — живые лав-шоу.
Концентрация кофешопов в этом районе — самая высокая в Амстердаме. По количеству их могут превзойти, разве что, сексшопы с разнообразными диковинными приспособлениями. Выбор сувениров в магазинах Квартала тоже весьма специфичен — вроде заварочных чайников в виде розовых попок.
В целом, в Квартале красных фонарей довольно безопасно. Здесь достаточно полицейских в штатском и видеокамер.
По-настоящему, проблемы могут возникнуть только у любителей фотографировать. Не стоит наводить объектив на девушек в витринах. Меры воздействия со стороны собственной охраны здешних заведений могут оказаться не совсем адекватными. Бить, конечно, не станут. Но поверьте, на дне здешних каналов покоится немало фотокамер недостаточно почтительных туристов.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 холл вашего отеля или место в центре города
Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей
Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей
Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей
Вечерняя экскурсия по Кварталу Красных Фонарей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tourpro A.
Tourpro A.
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