Tourpro A. проводит ещё 6 экскурсий

Квартал красных фонарей, возможно, самая старая достопримечательность 🏛️ Амстердама.

Девушки древней профессии облюбовали этот район рядом с гаванью еще в 14-м веке.

Красные фонари тогда служили морякам своеобразными маяками на пути к любовным утехам. Той гавани в Амстердаме давно уже нет, а вот девушки остались.

Сегодня Квартал красных фонарей — это набережные, улицы и переулки, где неоновым светом сияют сотни витрин. За ними — похожие на экзотических рыбок в аквариуме полураздетые девушки, чей род занятий ни у кого не вызывает сомнения. Беленькие, желтенькие, черненькие. Совсем молоденькие девочки и почтенные дамы. Веселые и флегматичные. Скромницы и нахалки.

Они стоят или сидят на высоких барных стульчиках. Одни спокойно смотрят на медленно фланирующие толпы зевак. Другие пританцовывают и манят пальчиком.

Как ни странно, на юридическом языке все это называется индивидуальным предпринимательством. У девушек есть профсоюзы, они платят налоги, проходят регулярный медицинский осмотр, а после завершения трудовой деятельности получают пенсию.

В Квартале Красных фонарей есть даже памятник проститутке. В 2007 году на площади Аудекерксплейн установили бронзовую скульптуру «Красотка». Полуобнаженная дама стоит в дверном проеме, надпись на постаменте призывает всех уважать труд работниц горизонтальной профессии.

Кроме сексуального фаст-фуда, в этом эротическом зазеркалье есть все, что сопутствует разрешенному пороку. Для интеллектуалов — Музей 🖼 эротики. Для любителей зрелищ — живые лав-шоу.

Концентрация кофешопов в этом районе — самая высокая в Амстердаме. По количеству их могут превзойти, разве что, сексшопы с разнообразными диковинными приспособлениями. Выбор сувениров в магазинах Квартала тоже весьма специфичен — вроде заварочных чайников в виде розовых попок.

В целом, в Квартале красных фонарей довольно безопасно. Здесь достаточно полицейских в штатском и видеокамер.

По-настоящему, проблемы могут возникнуть только у любителей фотографировать. Не стоит наводить объектив на девушек в витринах. Меры воздействия со стороны собственной охраны здешних заведений могут оказаться не совсем адекватными. Бить, конечно, не станут. Но поверьте, на дне здешних каналов покоится немало фотокамер недостаточно почтительных туристов.