SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Такая прогулка 👣 — самое, пожалуй, логичное завершение чудесного дня в Амстердаме. После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города. А ужин из четырех блюд — и это не какой-нибудь заранее приготовленный в микроволновке и кое-как разогретый фаст-фуд, а вполне себе авторская кухня 🥧 — окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город 🏙️ и его жителей.

Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.