SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Вечерняя прогулка на кораблике с ужином

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Такая прогулка 👣 — идеальное завершение чудесного дня в Амстердаме.

После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города.

А ужин из четырех блюд окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город 🏙️ и его жителей.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная

  • €136 за экскурсию

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Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Такая прогулка 👣 — самое, пожалуй, логичное завершение чудесного дня в Амстердаме. После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города. А ужин из четырех блюд — и это не какой-нибудь заранее приготовленный в микроволновке и кое-как разогретый фаст-фуд, а вполне себе авторская кухня 🥧 — окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город 🏙️ и его жителей.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Вечерняя прогулка на речном трамвайчике
  • Ужин из четырех блюд (авторская кухня)
Что не входит
  • личные расходы
  • услуги гида - дополнительно при желании вы можете взять с собой гида. Стоимость этой
  • услуги: € 156 за 1–4 человек или €39 за человека, если вас больше.
Начало и место завершения
🚩 Подбирается индивидуально
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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