SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Такая прогулка — идеальное завершение чудесного дня в Амстердаме.
После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города.
А ужин из четырех блюд окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город и его жителей.
После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города.
А ужин из четырех блюд окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город и его жителей.
Описание экскурсииТакая прогулка — самое, пожалуй, логичное завершение чудесного дня в Амстердаме. После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города. А ужин из четырех блюд — и это не какой-нибудь заранее приготовленный в микроволновке и кое-как разогретый фаст-фуд, а вполне себе авторская кухня — окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город и его жителей. Важная информация: Прогулка проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма компании о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Вечерняя прогулка на речном трамвайчике общего типа
- Ужин из четырех блюд (авторская кухня)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида - дополнительно при желании вы можете взять с собой гида. Стоимость этой услуги: € 320 за 1-4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подбирается индивидуально
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Прогулка проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма компании о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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