SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Такая прогулка 👣 — самое, пожалуй, логичное завершение чудесного дня в Амстердаме. После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города. А ужин из четырех блюд — и это не какой-нибудь заранее приготовленный в микроволновке и кое-как разогретый фаст-фуд, а вполне себе авторская кухня 🥧 — окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город 🏙️ и его жителей.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
Вечерняя прогулка на речном трамвайчике
Ужин из четырех блюд (авторская кухня)
Что не входит
личные расходы
услуги гида - дополнительно при желании вы можете взять с собой гида. Стоимость этой
услуги: € 156 за 1–4 человек или €39 за человека, если вас больше.
Начало и место завершения
🚩 Подбирается индивидуально
Выберите дату начала действия билетов
Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.