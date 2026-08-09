SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Такая прогулка — идеальное завершение чудесного дня в Амстердаме.



После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города.



А ужин из четырех блюд окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город и его жителей.

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Описание экскурсии Такая прогулка — самое, пожалуй, логичное завершение чудесного дня в Амстердаме. После всех экскурсий, забегов по музеям и дизайнерским лавочкам можно наконец расслабиться и предаться бессмысленному созерцанию вечернего волшебного города. А ужин из четырех блюд — и это не какой-нибудь заранее приготовленный в микроволновке и кое-как разогретый фаст-фуд, а вполне себе авторская кухня — окажется замечательным дополнением к прекрасной картинке за бортом и к увлекательным историям про город и его жителей. Важная информация: Прогулка проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма компании о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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