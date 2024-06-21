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комфортный темп и объем информации. За время экскурсии мы прошли пешком по основной части города, попробовали местные деликатесы и в завершении покатались на лодке с игристым и снэками. Мы были с сыном 16 лет, она и его смогла увлечь и погрузить в историю Нидерландов. Мы влюбились в эту страну и хотим сюда вернуться снова. И как бонус нам) Татьяна нас везде фотографировала на свой телефон и потом мы получили ещё много прекрасных фото!!!