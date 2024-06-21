Каналы Амстердама – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Каналы Амстердама» в Амстердаме на русском языке, цены от €178. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Пешая
На велосипеде
2 отзыва
5 часов
Круиз
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Начало: Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam
Расписание: 10.00-19.00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
650 за всё до 8 чел.
Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
Начало: Возле входа в королевский дворец
Расписание: Индивидуально все обговариваем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
520 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
2 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Начало: Подбирается индивидуально
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 178 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиана
    21 июня 2024
    Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
    Мы провели с Татьяной прекрасный день. Татьяна очень интересный рассказчик, очень чутко реагирует на все пожелания туристов, прекрасно подстраиваться под
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    комфортный темп и объем информации. За время экскурсии мы прошли пешком по основной части города, попробовали местные деликатесы и в завершении покатались на лодке с игристым и снэками. Мы были с сыном 16 лет, она и его смогла увлечь и погрузить в историю Нидерландов. Мы влюбились в эту страну и хотим сюда вернуться снова. И как бонус нам) Татьяна нас везде фотографировала на свой телефон и потом мы получили ещё много прекрасных фото!!!

  • I
    Irene
    13 июня 2024
    Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
    Мы провели восхитительные 4 часа с Татьяной в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, и хотя мы уже бывали в Амстердаме,
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    Татьяна показала нам места о которых мы не знали. Она обладает обширными знаниями об истории и современной жизни города, и наряду с её замечательной харизмой, это создаёт незабываемое впечатление! Очень понравились нам также "тайные" католические церкви, киоск с селёдочкой и копчёным угрём, тайные дворики и плавучий домик с кошками. Татьяна заранее, ещё до экскурсии, списалась с нами и организовала всё по нашим пожеланиям. В общем всё было замечательно и ещё раз спасибо, Татьяна!

  • В
    Веснина
    11 апреля 2024
    Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
    The guide was very polite and it was very interesting to listen to history of Amsterdam. The boat trip was
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    quite enjoyable too. We found a lot of hidden spots of the city, and had a lovely curious trip through canals. Worth 5 stars:)

  • I
    Ivan
    12 июня 2023
    Круиз по каналам Амстердама на лодочке с гидом
    Амстердам с воды прекрасен! Татьяна отличный экскурсовод и капитан!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Каналы Амстердама»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
  2. Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
  3. Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в декабре 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Каналы Амстердама" можно забронировать 3 экскурсии от 178 до 650. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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