5 часов
Круиз
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Начало: Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam
Расписание: 10.00-19.00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€650 за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
Начало: Возле входа в королевский дворец
Расписание: Индивидуально все обговариваем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
2 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Начало: Подбирается индивидуально
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от €178 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиана21 июня 2024Мы провели с Татьяной прекрасный день. Татьяна очень интересный рассказчик, очень чутко реагирует на все пожелания туристов, прекрасно подстраиваться под
- IIrene13 июня 2024Мы провели восхитительные 4 часа с Татьяной в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, и хотя мы уже бывали в Амстердаме,
- ВВеснина11 апреля 2024The guide was very polite and it was very interesting to listen to history of Amsterdam. The boat trip was
- IIvan12 июня 2023Круиз по каналам Амстердама на лодочке с гидомАмстердам с воды прекрасен! Татьяна отличный экскурсовод и капитан!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Каналы Амстердама»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Каналы Амстердама" можно забронировать 3 экскурсии от 178 до 650. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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