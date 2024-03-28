Экскурсии в Амстердаме весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Амстердаме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Пешая
157 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€»
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
от 260 за всё до 4 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
На машине
14 отзывов
6.5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 23 марта по 13 мая, в остальное время парк закрыт»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Завтра в 07:15
7 сен в 07:15
200 за человека
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
«Парк Кёкенхоф, ради которого миллионы путешественников приезжают в Голландию весной, не нуждается в представлении»
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
  2. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  3. Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Церковь Святого Николая
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в сентябре 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 171 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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