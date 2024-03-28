E Ekaterina Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!

Е Елена Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.

А Ася Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!

O Olga Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!

O Olga Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Настя нам очень понравилась, сразу видно что профессионал своего дела. Интересно рассказывает, много знает, нам было очень комфортно. Спасибо большое!!!!