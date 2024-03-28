3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€»
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
от €260 за всё до 4 чел.
6.5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 23 марта по 13 мая, в остальное время парк закрыт»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Завтра в 07:15
7 сен в 07:15
€200 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
«Парк Кёкенхоф, ради которого миллионы путешественников приезжают в Голландию весной, не нуждается в представлении»
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina28 марта 2024Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
- ЕЕлена2 мая 2023Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
- ААся16 апреля 2023Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
- OOlga21 сентября 2022Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!
- OOlga30 августа 2022Настя нам очень понравилась, сразу видно что профессионал своего дела. Интересно рассказывает, много знает, нам было очень комфортно. Спасибо большое!!!!
- ЛЛиля25 апреля 2022Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Весенние»
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