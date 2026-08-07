Заансе Сханс не просто экскурсия, это путешествие во времени. Эта деревня, как живой музей, демонстрирует голландскую культуру и промышленность прошлых веков.
Здесь вы увидите работающие мельницы, которые когда-то были сердцем промышленного
Здесь вы увидите работающие мельницы, которые когда-то были сердцем промышленного
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в голландскую культуру
- 🌍 Уникальные исторические факты
- 🧀 Дегустация традиционного сыра
- 👟 Знакомство с деревянной обувью
- 🌾 Впечатляющие мельницы
- 🐄 Встреча с фермерскими животными
- 🚂 Удобный транспорт из Амстердама
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Заансе Сханс - с апреля по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии в полной мере. В октябре и ноябре также приятно посетить деревню, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по март, экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мельница для перемолки специй
- Мельницы-лесопилки
- Мельницы лакокрасочного завода
- Сырная лавка
- Магазин сладостей
- Деревянная обувь кломпы
- Супермаркет Альберт Хайн
Описание экскурсии
Вы увидите визитные карточки деревни: мельницу для перемолки специй, мельницы-лесопилки и мельницы лакокрасочного завода. По желанию посетите любую из них и увидите механизм их работы. А также покормите фермерских животных, попробуете натуральный горячий шоколад в магазине сладостей и проследите за этапами изготовления «Гауды» в сырной лавке. Увидите деревянную обувь «кломпы» и зайдёте в место, с которого началась история огромной сети супермаркетов Альберт Хайн. Я расскажу:
- Как маленький пригород стал промышленным центром мира
- Что делали в Заансе Сханс Пётр I и Наполеон
- Почему Нидерланды называли «страной 10000 мельниц»
- Для чего на самом деле их строят
- На чём основан специальный язык мельников
И многое другое!
Организационные детали
- Мы встретимся на ж/д вокзале Амстердама и вместе отправимся в деревню. Время в пути составит всего 18 минут. Билеты на поезд оплачиваются дополнительно — 10 евро туда-обратно.
- Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
- По желанию можно посетить любую мельницу. Цена билета — 6 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном вокзале Амстердама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 726 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без
Входит в следующие категории Амстердама
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