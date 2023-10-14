Погрузиться в гармонию традиционной деревни и увидеть потрясающие мельницы на дружеской экскурсии
Заансе Сханс — настоящий музей голландской народной культуры под открытым небом. Раньше это был развитый промышленный центр: сюда приезжали торговые корабли со всего света.
Сегодня это маленькая очаровательная деревня, привлекающая путешественников мельницами, уютной атмосферой и наглядными традиционными ремёслами. С радостью стану вашим проводником в её волшебный мир!
Сегодня это маленькая очаровательная деревня, привлекающая путешественников мельницами, уютной атмосферой и наглядными традиционными ремёслами. С радостью стану вашим проводником в её волшебный мир!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите визитные карточки деревни: мельницу для перемолки специй, мельницы-лесопилки и мельницы лакокрасочного завода. По желанию посетите любую из них и увидите механизм их работы. А также покормите фермерских животных, попробуете натуральный горячий шоколад в магазине сладостей и проследите за этапами изготовления «Гауды» в сырной лавке. Увидите деревянную обувь «кломпы» и зайдёте в место, с которого началась история огромной сети супермаркетов Альберт Хайн. Я расскажу:
- Как маленький пригород стал промышленным центром мира
- Что делали в Заансе Сханс Пётр I и Наполеон
- Почему Нидерланды называли «страной 10000 мельниц»
- Для чего на самом деле их строят
- На чём основан специальный язык мельников
И многое другое!
Организационные детали
- Мы встретимся на ж/д вокзале Амстердама и вместе отправимся в деревню. Время в пути составит всего 18 минут. Билеты на поезд оплачиваются дополнительно — 10 евро туда-обратно.
- Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
- По желанию можно посетить любую мельницу. Цена билета — 6 евро с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральном вокзале Амстердама
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Амстердаме
Провёл экскурсии для 458 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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