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Заансе Сханс - уют голландской провинции

Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии с экскурсией в Заансе Сханс. Откройте для себя мир мельниц и традиционных ремесел
Заансе Сханс не просто экскурсия, это путешествие во времени. Эта деревня, как живой музей, демонстрирует голландскую культуру и промышленность прошлых веков.

Здесь вы увидите работающие мельницы, которые когда-то были сердцем промышленного
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бума, и сможете посетить мастерские, где до сих пор вручную делают знаменитый голландский сыр и традиционную обувь - кломпы.

Каждый уголок Заансе Сханс хранит уникальные истории, которые ваш гид с удовольствием расскажет, делая историю живой и неповторимой. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Голландией, её историей и культурой

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в голландскую культуру
  • 🌍 Уникальные исторические факты
  • 🧀 Дегустация традиционного сыра
  • 👟 Знакомство с деревянной обувью
  • 🌾 Впечатляющие мельницы
  • 🐄 Встреча с фермерскими животными
  • 🚂 Удобный транспорт из Амстердама

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Заансе Сханс - с апреля по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии в полной мере. В октябре и ноябре также приятно посетить деревню, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по март, экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Заансе Сханс - уют голландской провинции
Заансе Сханс - уют голландской провинции
Заансе Сханс - уют голландской провинции

Что можно увидеть

  • Мельница для перемолки специй
  • Мельницы-лесопилки
  • Мельницы лакокрасочного завода
  • Сырная лавка
  • Магазин сладостей
  • Деревянная обувь кломпы
  • Супермаркет Альберт Хайн

Описание экскурсии

Вы увидите визитные карточки деревни: мельницу для перемолки специй, мельницы-лесопилки и мельницы лакокрасочного завода. По желанию посетите любую из них и увидите механизм их работы. А также покормите фермерских животных, попробуете натуральный горячий шоколад в магазине сладостей и проследите за этапами изготовления «Гауды» в сырной лавке. Увидите деревянную обувь «кломпы» и зайдёте в место, с которого началась история огромной сети супермаркетов Альберт Хайн. Я расскажу:

  • Как маленький пригород стал промышленным центром мира
  • Что делали в Заансе Сханс Пётр I и Наполеон
  • Почему Нидерланды называли «страной 10000 мельниц»
  • Для чего на самом деле их строят
  • На чём основан специальный язык мельников

И многое другое!

Организационные детали

  • Мы встретимся на ж/д вокзале Амстердама и вместе отправимся в деревню. Время в пути составит всего 18 минут. Билеты на поезд оплачиваются дополнительно — 10 евро туда-обратно.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
  • По желанию можно посетить любую мельницу. Цена билета — 6 евро с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральном вокзале Амстердама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 726 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без
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скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!

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