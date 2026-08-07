Заансе Сханс не просто экскурсия, это путешествие во времени. Эта деревня, как живой музей, демонстрирует голландскую культуру и промышленность прошлых веков.Здесь вы увидите работающие мельницы, которые когда-то были сердцем промышленного

бума, и сможете посетить мастерские, где до сих пор вручную делают знаменитый голландский сыр и традиционную обувь - кломпы. Каждый уголок Заансе Сханс хранит уникальные истории, которые ваш гид с удовольствием расскажет, делая историю живой и неповторимой. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Голландией, её историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Заансе Сханс - с апреля по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии в полной мере. В октябре и ноябре также приятно посетить деревню, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по март, экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погоды.

Сейчас август — это идеальное время.