Заансе-Сханс

Сергей — ваш гид в Амстердаме

Провёл экскурсии для 458 туристов

Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!

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