1 отзыв оставили туристы

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Влюбиться в Роттердам за 3 часа

Увидеть знаковые достопримечательности портового города и услышать о них самое интересное

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на ж/д вокзале (Centraal Station)
  • Заказать экскурсию

80 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
4
Фаина
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Фаина – Гид в Роттердаме
Вы погуляете по исторической части Роттердама, впечатлитесь необычной архитектурой современных кварталов и подниметесь на Евромачту с шикарными видами.

Я расскажу, что отличает Роттердам от других городов Европы, как ему удалось восстать из пепла после Второй мировой войны и чему научился здесь Петр I.
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Влюбиться в Роттердам за 3 часа

Что вас ожидает

Роттердам вчера и сегодня
Наша прогулка начнется у центрального вокзала Роттердама, представляющего собой интересное архитектурное сооружение в современном стиле. Я покажу необычные монументальные здания вокруг вокзала — отель Мариотт, бизнес-центры, казино, жилые высотные дома, церковь Паулюскерк — и расскажу их занимательную историю. Далее вы отправитесь к реке Маас, по пути рассмотрев живописный Музейный парк с розовой аллеей и два здания знаменитого музея Бойманс ван Бойнинген — старинное и еще не законченное новое, в виде чаши.

Роттердам как на ладони
Я расскажу об исторической части города — Делфсхавен. Именно отсюда в 1620 году отплыл корабль в Америку с первыми поселенцами на борту. Следом вы подниметесь на смотровую площадку Евромачты — самой высокой башни Голландии. Из ее вращающейся кабины на высоте 185 метров вам откроется величественный вид на город, огромный порт и окрестности. В завершение я покажу памятник Петру Великому и раскрою историю его жизни в Голландии.

Организационные детали

  • Входные билеты на смотровую площадку на Евромачте не включены в стоимость экскурсии — 9,75 евро, пенсионерам и детям до 12 лет скидки.
  • Экскурсия завершится на пристани, куда подходят речные суда «Спидо». Если вы захотите на них поплавать после экскурсии, я помогу купить билеты. Также здесь находится остановка трамвая, на котором вы сможете без пересадок добраться до центрального вокзала.
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 6 человек). Доплата за каждого следующего участника составит 20 евро.
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Влюбиться в Роттердам за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на ж/д вокзале (Centraal Station).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фаина
Фаина
Здравствуйте! Меня зовут Фаина, я живу в Роттердаме 13 лет, очень люблю и ценю этот замечательный город. В России я работала переводчицей и преподавала английский язык в университете. В свободное время проводила экскурсии, так как мне всегда нравилось рассказывать людям о любопытных фактах и событиях и показывать интересные места. В Роттердаме я также часто провожу своего рода экскурсии для близких и друзей, приезжающих погостить в Голландию, стараясь не только познакомить их с прекрасным городом, но и передать чувство любви и уважения к этой удивительной стране.
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1 отзыв оставили туристы

21 февраля 2020
Были на экскурсии 18 февраля. На взгляд маршрут не очень удачно спланирован. Нам представляется, что от вокзала сразу нужно сразу идти в центр города, а на Евромаст в конце, чтобы самостоятельно не нее подняться. В целом, экскурсия позновательна.

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