1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Роттердам вчера и сегодня

Наша прогулка начнется у центрального вокзала Роттердама, представляющего собой интересное архитектурное сооружение в современном стиле. Я покажу необычные монументальные здания вокруг вокзала — отель Мариотт, бизнес-центры, казино, жилые высотные дома, церковь Паулюскерк — и расскажу их занимательную историю. Далее вы отправитесь к реке Маас, по пути рассмотрев живописный Музейный парк с розовой аллеей и два здания знаменитого музея Бойманс ван Бойнинген — старинное и еще не законченное новое, в виде чаши.

Роттердам как на ладони

Я расскажу об исторической части города — Делфсхавен. Именно отсюда в 1620 году отплыл корабль в Америку с первыми поселенцами на борту. Следом вы подниметесь на смотровую площадку Евромачты — самой высокой башни Голландии. Из ее вращающейся кабины на высоте 185 метров вам откроется величественный вид на город, огромный порт и окрестности. В завершение я покажу памятник Петру Великому и раскрою историю его жизни в Голландии.