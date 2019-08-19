Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Осло на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Начало: На площади перед королевским дворцом
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
193 за всё до 7 чел.
Рождество в норвежской столице
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождество в норвежской столице
Хрустящий снег, рождественские мелодии и ярмарки Осло создадут праздничное настроение. Узнайте о традициях и выберите сувениры для близких
Начало: Площадь Jernbanetorget
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
180 за всё до 10 чел.
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом
3 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    19 августа 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень
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    много интересного о людях, их жизни и истории Норвегии в те годы. Было очень приятно слушать и общаться с Рами, как с увлеченным человеком и знающим историю.

  • K
    Kristina
    16 июня 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия
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    действительно интересна сама по себе, а когда экскурсовод увлечён своим делом, время пролетает незаметно и мечтаешь лишь, чтобы это путешествие не заканчивалось! От всей души спасибо!

  • М
    Марина
    25 марта 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее
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    фактами и настоящими фотографиями. По маршруту было много приятных "бонусов" в виде информации о встречающихся достопримечательностях, ответов на всеее вопросы. Мы не заметили как пролетели 2,5 часа с Рами. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Осло в ноябре 2024
Сейчас в Осло в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 193. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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