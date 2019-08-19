2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Начало: На площади перед королевским дворцом
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождество в норвежской столице
Хрустящий снег, рождественские мелодии и ярмарки Осло создадут праздничное настроение. Узнайте о традициях и выберите сувениры для близких
Начало: Площадь Jernbanetorget
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
€180 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом
3 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana19 августа 2019Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень
- KKristina16 июня 2019Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия
- ММарина25 марта 2019Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Нескучные экскурсии»
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