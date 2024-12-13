Лучший способ увидеть панораму Абу-Даби — это морская прогулка.
Вы отправитесь на современном скоростном катере и насладитесь видами, которые невозможно открыть с суши.
Описание водной прогулки
Прогулка с видом на город Нет лучшего способа полюбоваться Абу-Даби, чем со стороны моря. Во время экскурсии вы окажетесь в «первом ряду» и увидите изящную набережную Корниш, современный городской горизонт, а также величественный отель Emirates Palace. Острова и достопримечательности Маршрут пройдет вокруг островов Аль-Лулу и Аль-Майя, откуда открываются впечатляющие виды на Президентский дворец, знаменитые башни Этихад и другие знаковые места столицы. С воды город раскрывается совсем по‑новому. Морская прогулка на Яс От набережной Yas Bay вы отправитесь в путешествие вокруг острова Яс, где ждут лучшие достопримечательности, природные пейзажи, арабская культура и даже возможность увидеть морских животных. Комфорт и безопасность Все катера оснащены экологически чистыми двигателями последнего поколения и современным оборудованием для безопасности. С вами будет опытный экипаж, а сама поездка сочетает скорость, комфорт и уверенность. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:
• Паспорт или удостоверение личности Важно знать перед поездкой:
• Все туры проводятся с учетом погодных условий на момент отплытия Не подходит для:
Дети до 5 лет • Беременные женщины • Люди с проблемами спины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Яс
- Набережная Корниш
- Отель Emirates Palace
- Остров Аль-Лулу
- Остров Аль-Майя
- Президентский дворец
- Башни Этихад
- Набережная Yas Bay
Что включено
- Обзорная экскурсия на скоростном катере
- Спасательный жилет
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Stars «N» Bars Restaurant in Berth E03, Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
13 дек 2024
Мы были всего втроём на катере и чувствовали себя по‑настоящему особенными гостями. Гид и капитан делились интересной информацией и сделали поездку весёлой и насыщенной. Однозначно рекомендую для знакомства с Абу‑Даби с воды!
С
Степан
5 сен 2024
Гид был приветливым и показал множество интересных мест, которые с суши и не разглядишь. Поездка оставила только позитивные впечатления.
Д
Дана
3 фев 2024
Очень понравилось! Наш гид и капитан лодки были просто замечательные — дружелюбные и внимательные. Нам повезло увидеть дельфинов несколько раз всего за один час прогулки!
Входит в следующие категории Абу-Даби
