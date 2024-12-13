Прогулка с видом на город Нет лучшего способа полюбоваться Абу-Даби, чем со стороны моря. Во время экскурсии вы окажетесь в «первом ряду» и увидите изящную набережную Корниш, современный городской горизонт, а также величественный отель Emirates Palace. Острова и достопримечательности Маршрут пройдет вокруг островов Аль-Лулу и Аль-Майя, откуда открываются впечатляющие виды на Президентский дворец, знаменитые башни Этихад и другие знаковые места столицы. С воды город раскрывается совсем по‑новому. Морская прогулка на Яс От набережной Yas Bay вы отправитесь в путешествие вокруг острова Яс, где ждут лучшие достопримечательности, природные пейзажи, арабская культура и даже возможность увидеть морских животных. Комфорт и безопасность Все катера оснащены экологически чистыми двигателями последнего поколения и современным оборудованием для безопасности. С вами будет опытный экипаж, а сама поездка сочетает скорость, комфорт и уверенность. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Паспорт или удостоверение личности Важно знать перед поездкой:

• Все туры проводятся с учетом погодных условий на момент отплытия Не подходит для:

Дети до 5 лет • Беременные женщины • Люди с проблемами спины.