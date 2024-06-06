Президентский дворец Абу-Даби – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 8 экскурсий в категории «Президентский дворец Абу-Даби» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билеты
1.5 часа
5 отзывов
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
    читать дальше

    абаю дал для мечети. И были запасы воды, а то в такую жару было бы сложно без воды)) Всё понравилось 👍🏼

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Все прошло хорошо, Азиз молодец!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    21 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.
  • А
    Ангелина
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
    читать дальше

    остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу ДабиМоя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Хочу выразить свою благодарность за чудесно проведенную экскурсию! Экскурсию для нас проводил Тимур:) Очень приятный молодой человек. Забрали нас на хорошем
    читать дальше

    автомобиле. Несмотря на наше опоздание, мы доехали до первой точки очень рано, что было огромным плюсом. Это в дальнейшем очень хорошо сказалось на том, что все экскурсионные места мы наблюдали без толп других туристов! А это очень важно и приятно. Маршрут мы не стали никак корректировать, нас устраивал изначальный. Так же думаю, что составленный заранее маршрут, тоже хорошо сказался на отсутствии толп людей. Все билеты нам приобретал Тимур, что очень хорошо экономило время на их покупку. Платные экскурсии он с нами не посещал, но это было и не нужно. По дороге от точки до точки, мы вели с ним приятную беседу, в которой он рассказывал о жизни в Эмиратах, о достопримечательностях и особенностях культуры. Это было очень интересно слушать. В середине экскурсии он отвел нас в хорошее место для обеда, где было приятно находиться и отобедать. Так же он порекомендовал нам еще замечательные экскурсии, одной из которых мы с радостью воспользовались и были не менее довольны:) Одно только грустно, что у нас было слишком мало дней в этой замечательной стране на её изучение. Очень надеюсь еще вернуться туда и обязательно сходить еще на экскурсии в компании этих замечательных людей:) А пока рекомендую их услуги своему тур оператору, что бы она знала к кому действительно стоит направить туристов:) Еще раз спасибо за чудесный экскурсионный день:)

  • л
    людмила
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Здравствуйте! Наша экскурсия была потрясающая! Абу-Даби за один день- это просто великолепно! Наш гид водитель Эмир, много знает и рассказывает
    читать дальше

    о жизни в эмиратах а также посоветовал с прекрасный ресторан где мы попробовали очень вкусную арабскую кухню. Всем советую брать такие экскурсии

  • Н
    Никита
    5 мая 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
    Все понравилось, хорошо спланировано, комфортный мерседес S класса, остались довольны. Спасибо Мияги.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Президентский дворец Абу-Даби»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  3. Самое главное в роскошном Абу-Даби
  4. VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
  5. Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Президентский дворец Абу-Даби" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 18 до 420 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Президентский дворец Абу-Даби», 154 ⭐ отзыва, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам