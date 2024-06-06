1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
- ММария4 июня 2024Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
- ТТатьяна26 мая 2024Все прошло хорошо, Азиз молодец!
- ММарат23 мая 2024Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
- ННадежда21 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
- ННАТАЛЬЯ21 мая 2024Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.
- ААнгелина19 мая 2024Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
- ММарина11 мая 2024Хочу выразить свою благодарность за чудесно проведенную экскурсию! Экскурсию для нас проводил Тимур:) Очень приятный молодой человек. Забрали нас на хорошем
- ллюдмила6 мая 2024Здравствуйте! Наша экскурсия была потрясающая! Абу-Даби за один день- это просто великолепно! Наш гид водитель Эмир, много знает и рассказывает
- ННикита5 мая 2024Все понравилось, хорошо спланировано, комфортный мерседес S класса, остались довольны. Спасибо Мияги.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Президентский дворец Абу-Даби»
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