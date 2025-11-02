Qasr Al Watan — уникальный дворец, где арабская культура раскрывается в изысканных залах с резными узорами.
Вы погрузитесь в историю ОАЭ в разных тематических зонах: комнате памяти с архивными фото, зале коллабораций, где принимаются важные государственные решения, библиотеке, банкетном зале и других пространствах.
Вы погрузитесь в историю ОАЭ в разных тематических зонах: комнате памяти с архивными фото, зале коллабораций, где принимаются важные государственные решения, библиотеке, банкетном зале и других пространствах.
Описание билета
Что вы получите
Билет в Президентский дворец Qasr Al Watan без очереди в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к главному входу дворца и покажите свой билет на экране смартфона
3. Часы работы: 10:00 до 17:00 ежедневно. Последний вход в 16:30.
Обратите внимание: Каср Аль Ватан — действующий дворец, он часто закрывается. Пожалуйста, уточняйте часы работы перед посещением.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Билеты — с открытой датой и временем
- Детям до 3 лет вход бесплатный
- Отмена бронирования или обмен билета невозможны
Дополнительные опции
- Трансфер c ожиданием для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
- Из Абу-Даби: 100$ трансфер в обе стороны (без ожидания, в заранее оговоренное время)
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$22
|Дети до 16 лет
|$11
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Qasr Al Watan
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Вошли во дворец без очереди, в начале пятого. До 18.00 гуляли по нему: красота!
В 18.30 началось лазерное шоу, около 13 минут идет. Посмотреть стоит, если других глобальных планов на это время нет. Шоу тоже понравилось.
Вошли во дворец без очереди, в начале пятого. До 18.00 гуляли по нему: красота!
В 18.30 началось лазерное шоу, около 13 минут идет. Посмотреть стоит, если других глобальных планов на это время нет. Шоу тоже понравилось.
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Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов прислали билеты. Посещение Дворца понравилось: красиво). Хорошая организация подвоза на автобусах туристов. Остались на вечернее световое шоу - тоже симпатично.
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И
Билет прислали, дата открытая, что очень удобно, так как это действующая резиденция шейха, можно не попасть в запланированный день, а так есть выбор
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Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец - очень величественное и красивое сооружение, обязательно стоит посмотреть. Осмотр неспешным ходом занял не более 2,5 часов
+2
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Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный зал. Обязательно стоит посетить, если отдыхаете в Абу-Даби, но из Дубаи бы не поехала.
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Продаются только билеты, экскурсовод во дворце свой, посторонних из города не пускают! Сам дворец прекрасен. Площадь огромная, но больше 45-60 минут там явно делать не чего) Походили, поразевали рты на
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