Qasr Al Watan — уникальный дворец, где арабская культура раскрывается в изысканных залах с резными узорами. Вы погрузитесь в историю ОАЭ в разных тематических зонах: комнате памяти с архивными фото, зале коллабораций, где принимаются важные государственные решения, библиотеке, банкетном зале и других пространствах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вы получите

Билет в Президентский дворец Qasr Al Watan без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В день посещения подойдите к главному входу дворца и покажите свой билет на экране смартфона

3. Часы работы: 10:00 до 17:00 ежедневно. Последний вход в 16:30.

Обратите внимание: Каср Аль Ватан — действующий дворец, он часто закрывается. Пожалуйста, уточняйте часы работы перед посещением.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Билеты — с открытой датой и временем

Детям до 3 лет вход бесплатный

Отмена бронирования или обмен билета невозможны

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