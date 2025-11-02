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Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan

Оценить действующую резиденцию главы ОАЭ во всём её великолепии
Qasr Al Watan — уникальный дворец, где арабская культура раскрывается в изысканных залах с резными узорами.

Вы погрузитесь в историю ОАЭ в разных тематических зонах: комнате памяти с архивными фото, зале коллабораций, где принимаются важные государственные решения, библиотеке, банкетном зале и других пространствах.
5
25 отзывов
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan

Описание билета

Что вы получите

Билет в Президентский дворец Qasr Al Watan без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к главному входу дворца и покажите свой билет на экране смартфона
3. Часы работы: 10:00 до 17:00 ежедневно. Последний вход в 16:30.
Обратите внимание: Каср Аль Ватан — действующий дворец, он часто закрывается. Пожалуйста, уточняйте часы работы перед посещением.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

  • Билеты — с открытой датой и временем
  • Детям до 3 лет вход бесплатный
  • Отмена бронирования или обмен билета невозможны

Дополнительные опции

  • Трансфер c ожиданием для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
  • Из Абу-Даби: 100$ трансфер в обе стороны (без ожидания, в заранее оговоренное время)

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$22
Дети до 16 лет$11
Дети до 3 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Qasr Al Watan
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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2
1
Елена
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Вошли во дворец без очереди, в начале пятого. До 18.00 гуляли по нему: красота!
В 18.30 началось лазерное шоу, около 13 минут идет. Посмотреть стоит, если других глобальных планов на это время нет. Шоу тоже понравилось.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
Купили билет с открытой датой, что удобно было для нас, так точно не знали о своих планах.
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Елена
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов прислали билеты. Посещение Дворца понравилось: красиво). Хорошая организация подвоза на автобусах туристов. Остались на вечернее световое шоу - тоже симпатично.
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
Покупали билеты без экскурсии: удобно, что с открытой датой и временем. Купили быстро, через несколько часов
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И
Билет прислали, дата открытая, что очень удобно, так как это действующая резиденция шейха, можно не попасть в запланированный день, а так есть выбор
Билет прислали, дата открытая, что очень удобно, так как это действующая резиденция шейха, можно не попасть в запланированный день, а так есть выбор
Билет прислали, дата открытая, что очень удобно, так как это действующая резиденция шейха, можно не попасть в запланированный день, а так есть выбор
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Екатерина
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец - очень величественное и красивое сооружение, обязательно стоит посмотреть. Осмотр неспешным ходом занял не более 2,5 часов
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец+2
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
Отдичная организация, билет с открытой датой очень удобно, при проходе не возникло никаких сложностей. Сам дворец
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Алёна
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный зал. Обязательно стоит посетить, если отдыхаете в Абу-Даби, но из Дубаи бы не поехала.
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
Отличное место для красивых фото. Есть интересные экспонаты в мини-музее. Интересно увидеть зал переговоров и банкетный
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David
Продаются только билеты, экскурсовод во дворце свой, посторонних из города не пускают! Сам дворец прекрасен. Площадь огромная, но больше 45-60 минут там явно делать не чего) Походили, поразевали рты на
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роскошь и убранство, пофоткались, собственно все!) Посмотреть явно стоит. У нас был некоторый форс-мажор) перед нами пошла какая то делегация и 60 минут ожидания пока она вернется в холле. Ну не слишком комфортного ожидания… Но обычно такого не бывает, автобусы курсируют постоянно от входа до дворца!

Продаются только билеты, экскурсовод во дворце свой, посторонних из города не пускают! Сам дворец прекрасен. Площадь
Продаются только билеты, экскурсовод во дворце свой, посторонних из города не пускают! Сам дворец прекрасен. Площадь
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