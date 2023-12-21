Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет для посещения в Абу-Даби

Оценить действующую резиденцию главы ОАЭ во всём её великолепии

Qasr Al Watan — уникальный дворец, где арабская культура раскрывается в изысканных залах с резными узорами.

Вы погрузитесь в историю ОАЭ в разных тематических зонах: комнате памяти с архивными фото, зале коллабораций, где принимаются важные государственные решения, библиотеке, банкетном зале и других пространствах.
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Ближайшие даты:
21
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$18
Дети 4-16 лет$10
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вы получите

Билет в Президентский дворец Qasr Al Watan без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В день посещения подойдите к главному входу дворца и покажите свой билет на экране смартфона
3. Часы работы: 10:00 до 17:00 ежедневно. Последний вход в 16:30.
Обратите внимание: Каср Аль Ватан — действующий дворец, он часто закрывается. Пожалуйста, уточняйте часы работы перед посещением.

Организационные детали

  • Билеты — с открытой датой и временем
  • Детям до 3 лет вход бесплатный
  • Отмена бронирования или обмен билета невозможны

Дополнительные опции

  • Трансфер c ожиданием для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
  • Из Абу-Даби: 100$ трансфер в обе стороны (без ожидания, в заранее оговоренное время)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Qasr Al Watan
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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