1.5 часа
Билеты
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
Расписание: ежедневно в 10:00
5 мар в 10:00
6 мар в 10:00
$18 за билет
3 часа
Билеты
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
Расписание: ежедневно в 10:00
$30 за билет
8 часов
Билеты
Билет в парк SeaWorld
Погрузиться в мир морских чудес в тематическом парке
Начало: В парке SeaWorld Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
$113 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 февраля 2025Все прошло супер. Не первый раз покупаю билеты у Виктории, спасибо ей и ее команде, рекомендую. Билеты со свободной датой и временем, очень удобно, если поменялись планы. Дворец шикарный, обязательный к посещению в Абу-Даби.
- VVladimir22 января 2025Отличная организация продажи билетов, самостоятельно добрались до дворца, проблем с получением входного билета не возникло. Проблема возникла при возвращении -
- ЕЕлена9 января 2025Покупали не экскурсию, а билеты с открытой датой, так как точно не знали, когда сможем посетить дворец. Первый раз покупали билеты через Трипстер. Переживали, но зря. Билеты прислали в течение дня. На месте (в ОАЭ) никаких проблем не было.
- ЕЕкатерина24 ноября 2024С билетами все отлично, рекомендую. Аквариум этот тоже - он небольшой, но классно сделан. Масса интересных витрин: тропический лес, где
- ННаталья21 марта 2024Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «В помещении»
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