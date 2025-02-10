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не только рыбы плавают, там ещё и птицы летают; затонувшие корабли с живностью, что их обжила. Очень интересно, море рыб и эмоций! Но вот пингвинов там нет:) Возможно, они есть в SeaWorld, и эти два аквариума в Абу-Даби путают.