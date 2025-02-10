Экскурсии в помещении Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
13 отзывов
1.5 часа
Билеты
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
Расписание: ежедневно в 10:00
5 мар в 10:00
6 мар в 10:00
$18 за билет
Билет в Океанариум Абу-Даби
2 отзыва
3 часа
Билеты
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
Расписание: ежедневно в 10:00
$30 за билет
Билет в парк SeaWorld
8 часов
Билеты
Билет в парк SeaWorld
Погрузиться в мир морских чудес в тематическом парке
Начало: В парке SeaWorld Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
$113 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 февраля 2025
    Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
    Все прошло супер. Не первый раз покупаю билеты у Виктории, спасибо ей и ее команде, рекомендую. Билеты со свободной датой и временем, очень удобно, если поменялись планы. Дворец шикарный, обязательный к посещению в Абу-Даби.
    Все прошло супер. Не первый раз покупаю билеты у Виктории, спасибо ей и ее команде, рекомендуюВсе прошло супер. Не первый раз покупаю билеты у Виктории, спасибо ей и ее команде, рекомендуюВсе прошло супер. Не первый раз покупаю билеты у Виктории, спасибо ей и ее команде, рекомендуюВсе прошло супер. Не первый раз покупаю билеты у Виктории, спасибо ей и ее команде, рекомендую
  • V
    Vladimir
    22 января 2025
    Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
    Отличная организация продажи билетов, самостоятельно добрались до дворца, проблем с получением входного билета не возникло. Проблема возникла при возвращении -
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    рядом остановка общественного транспорта, достаточно часто ходит нужный номер автобуса. Однако оплата только посредством bus ticket, водитель не берет cash, невозможна оплата картой. Такси достаточно дорого. Рассмотрите возможность обеспечения туристов bus ticket, так как на выходе из морского порта также отсутствуют терминалы по их продаже. Тогда был бы супер сервис!!!

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
    Покупали не экскурсию, а билеты с открытой датой, так как точно не знали, когда сможем посетить дворец. Первый раз покупали билеты через Трипстер. Переживали, но зря. Билеты прислали в течение дня. На месте (в ОАЭ) никаких проблем не было.
  • Е
    Екатерина
    24 ноября 2024
    Билет в Океанариум Абу-Даби
    С билетами все отлично, рекомендую. Аквариум этот тоже - он небольшой, но классно сделан. Масса интересных витрин: тропический лес, где
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    не только рыбы плавают, там ещё и птицы летают; затонувшие корабли с живностью, что их обжила. Очень интересно, море рыб и эмоций! Но вот пингвинов там нет:) Возможно, они есть в SeaWorld, и эти два аквариума в Абу-Даби путают.

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Билет в Океанариум Абу-Даби
    Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
  2. Билет в Океанариум Абу-Даби
  3. Билет в парк SeaWorld
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Лувр
  4. Самое главное
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 113. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «В помещении», 15 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май