Искусство, технологии и природа объединяются в живом пространстве teamLab Phenomena. Свет, звук и формы реагируют на движения и присутствие человека, и вы станете частью происходящего. Пройдёте все иммерсивные залы и тематические зоны в своём темпе — и получите опыт полного погружения.

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это билет в интерактивное пространство, которое вы посещаете самостоятельно.

Доступ в teamLab Phenomena Abu Dhabi без очереди в кассы.

Вы увидите интерактивные цифровые инсталляции, реагирующие на движение, прикосновения и присутствие человека, а также световые и звуковые пространства. Время посещения галереи не ограничено.

1. После бронирования мы отправим вам электронный ваучер в течение 18 часов

2. Вам необходимо перейти по ссылке из ваучера (или отсканировать QR-код из него) и пройти электронную регистрацию: выбрать день и время посещения галереи из доступных слотов. После этого вы получите электронные билеты на указанную почту

3. В выбранный день подойдите к галерее teamLab Phenomena Abu Dhabi и покажите свой билет на экране смартфона или в распечатанном виде.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 22:00

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.