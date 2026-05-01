Самостоятельно погрузиться в иммерсивный мир - и никуда не спешить
Искусство, технологии и природа объединяются в живом пространстве teamLab Phenomena. Свет, звук и формы реагируют на движения и присутствие человека, и вы станете частью происходящего.
Пройдёте все иммерсивные залы и тематические зоны в своём темпе — и получите опыт полного погружения.
Описание билета
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это билет в интерактивное пространство, которое вы посещаете самостоятельно.
Что вы получите
Доступ в teamLab Phenomena Abu Dhabi без очереди в кассы.
Вы увидите интерактивные цифровые инсталляции, реагирующие на движение, прикосновения и присутствие человека, а также световые и звуковые пространства. Время посещения галереи не ограничено.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам электронный ваучер в течение 18 часов 2. Вам необходимо перейти по ссылке из ваучера (или отсканировать QR-код из него) и пройти электронную регистрацию: выбрать день и время посещения галереи из доступных слотов. После этого вы получите электронные билеты на указанную почту 3. В выбранный день подойдите к галерее teamLab Phenomena Abu Dhabi и покажите свой билет на экране смартфона или в распечатанном виде. Галерея работает ежедневно с 10:00 до 22:00
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
В галерею вы добираетесь самостоятельно. Точный адрес и инструкции будут приложены к билету
В галерее затемнённые залы, некоторые зоны реагируют на движение и прикосновения, а в некоторых возможен контакт с водой
Детям рекомендуется посещение в сопровождении взрослых
Формат Art Undistracted experience доступен только для взрослых (18+) с понедельника по четверг после 16:30
Посетители младше 18 лет не допускаются к входу после 16:30 с понедельника по четверг
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$41
Дети до 12 лет
$15
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В TeamLab Phenomena, Abu Dhabi
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 16836 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии на «Билеты в teamLab Phenomena в Абу-Даби»