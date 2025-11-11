Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, где мы откроем для себя несколько уникальных мест, сочетающих духовное наследие и культурное разнообразие! Эта экскурсия подарит вам уникальный опыт — увидите, как мир религий и культур пересекается, создавая удивительный и гармоничный взгляд на духовное наследие.

Elena Ваш гид в Абу-Даби Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека Когда Ежедневно $400 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Первой остановкой будет площадь религий Авраама — символ мира и взаимопонимания между мировыми религиями. Здесь, на одном пространстве, расположены три священных места: мечеть, церковь и синагога. Эта площадь является ярким примером того, как важны терпимость и уважение в нашем мире. Она была создана, чтобы напомнить о ценности мирного сосуществования различных религий, и каждый шаг на этой площади напоминает о том, как важно принимать и уважать друг друга. Далее нас ждёт посещение одной из самых величественных и красивых мечетей мира — Мечети шейха Зайеда. Это не просто религиозный комплекс, а настоящий архитектурный шедевр, где гармонично сочетаются элементы исламской культуры и современного дизайна. Мы пройдем через её роскошные залы, полюбуемся невероятной архитектурой, величественными куполами и великолепными мозаиками, а также узнаем историю её создания и значение для мусульман всего мира. Обязательно насладитесь атмосферой спокойствия и умиротворения, царящей внутри. Завершим нашу экскурсию визитом в BAPS Mandir, великолепный индуистский храм, который поражает своей архитектурной красотой и духовной атмосферой. Это место, где поклоняются индуистским богам, но оно также служит мостом для понимания и уважения между культурами. Мы сможем полюбоваться резными скульптурами, узорными камнями и цветными витражами, которые рассказывают истории древних индуистских традиций. В этом храме каждый уголок наполнен смыслом и символикой, а его тишина и величие создают атмосферу глубокого уважения к древней культуре.

Ежедневно Выбрать дату