Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, где мы откроем для себя несколько уникальных мест, сочетающих духовное наследие и культурное разнообразие! Эта экскурсия подарит вам уникальный опыт — увидите, как мир религий и культур пересекается, создавая удивительный и гармоничный взгляд на духовное наследие.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Первой остановкой будет площадь религий Авраама — символ мира и взаимопонимания между мировыми религиями. Здесь, на одном пространстве, расположены три священных места: мечеть, церковь и синагога. Эта площадь является ярким примером того, как важны терпимость и уважение в нашем мире. Она была создана, чтобы напомнить о ценности мирного сосуществования различных религий, и каждый шаг на этой площади напоминает о том, как важно принимать и уважать друг друга. Далее нас ждёт посещение одной из самых величественных и красивых мечетей мира — Мечети шейха Зайеда. Это не просто религиозный комплекс, а настоящий архитектурный шедевр, где гармонично сочетаются элементы исламской культуры и современного дизайна. Мы пройдем через её роскошные залы, полюбуемся невероятной архитектурой, величественными куполами и великолепными мозаиками, а также узнаем историю её создания и значение для мусульман всего мира. Обязательно насладитесь атмосферой спокойствия и умиротворения, царящей внутри. Завершим нашу экскурсию визитом в BAPS Mandir, великолепный индуистский храм, который поражает своей архитектурной красотой и духовной атмосферой. Это место, где поклоняются индуистским богам, но оно также служит мостом для понимания и уважения между культурами. Мы сможем полюбоваться резными скульптурами, узорными камнями и цветными витражами, которые рассказывают истории древних индуистских традиций. В этом храме каждый уголок наполнен смыслом и символикой, а его тишина и величие создают атмосферу глубокого уважения к древней культуре.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь религий Авраама
- Abrahamic Family House (Дом семьи Авраама)
- Sheikh Zayed Grand Mosque (Мечеть Шейха Зайеда)
- BAPS Mandir (Индуистский Храм)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
Завтра в 11:30
13 ноя в 11:30
$57
$63 за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив знаковые места, такие как мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, как город стал жемчужиной Ближнего Востока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$133
$140 за человека
Билеты
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
$18 за билет