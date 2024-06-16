мангровые заросли и развлекательные парки. Узнайте историю ОАЭ, чем занимались бедуины до нефти, и почему верблюд считается священным животным. Посетите Лувр и Дом Авраамических религий. Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет. В финале каждый гость получит памятный подарок. Транспорт: Chrysler Voyager, Genesis G80, Kia Karnival, Kia Sedona или Toyota Camry. По запросу - кабриолет

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Шейха Зайда — главная мечеть страны, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира. В молитвенном зале находится самый большой в мире ковёр ручной работы и люстра, украшенная камнями Swarovski

— главная мечеть страны, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира. В молитвенном зале находится самый большой в мире ковёр ручной работы и люстра, украшенная камнями Swarovski Qasr Al Watan — единственная доступная для посещения резиденции шейха. Решение открыть для туристов главный корпус, в котором проходят приёмы первых лиц, было принято правительством ОАЭ в 2019 году после множества запросов со всего мира

— единственная доступная для посещения резиденции шейха. Решение открыть для туристов главный корпус, в котором проходят приёмы первых лиц, было принято правительством ОАЭ в 2019 году после множества запросов со всего мира Остров Саадият — культурный уголок Абу-Даби. По желанию мы с вами посетим Лувр, а также Дом Авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама

— культурный уголок Абу-Даби. По желанию мы с вами посетим Лувр, а также Дом Авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама Остров Яс — на его территории расположено множество развлекательных парков: океанариум Seaworld, Ferrari World, тематический парк Warner Brothers и многие другие

— на его территории расположено множество развлекательных парков: океанариум Seaworld, Ferrari World, тематический парк Warner Brothers и многие другие Мангровый парк — мангровые деревья растут на песке на мелководье прямо в солёной воде. Это необычный парк, в котором посетители ходят по мостикам над водой, а под ними проплывают рыбки

Во время экскурсии мы погрузим вас в историю ОАЭ, расскажем, чем занимались бедуины до появления нефти, почему священным животным у них считается именно верблюд, поговорим про каждый из семи эмиратов, а также про их историю объединения. Вы узнаете о привилегиях местных, их отношении к жемчугу, а также о том, как им удалось стать независимой от нефти страной. В финале программы каждый наш гость получит памятный подарок.

Организационные детали