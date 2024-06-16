Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс - всё это и многое другое ждёт вас на индивидуальной экскурсии по Абу-Даби. Вы увидите самый большой ковёр ручной работы,
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Мечеть Шейха Зайда
- 🏰 Qasr Al Watan
- 🎨 Лувр на острове Саадият
- 🎢 Развлекательные парки на острове Яс
- 🌿 Мангровый парк
- 🎁 Памятный подарок каждому гостю
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Зайда
- Qasr Al Watan
- Остров Саадият
- Остров Яс
- Мангровый парк
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть Шейха Зайда — главная мечеть страны, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира. В молитвенном зале находится самый большой в мире ковёр ручной работы и люстра, украшенная камнями Swarovski
- Qasr Al Watan — единственная доступная для посещения резиденции шейха. Решение открыть для туристов главный корпус, в котором проходят приёмы первых лиц, было принято правительством ОАЭ в 2019 году после множества запросов со всего мира
- Остров Саадият — культурный уголок Абу-Даби. По желанию мы с вами посетим Лувр, а также Дом Авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама
- Остров Яс — на его территории расположено множество развлекательных парков: океанариум Seaworld, Ferrari World, тематический парк Warner Brothers и многие другие
- Мангровый парк — мангровые деревья растут на песке на мелководье прямо в солёной воде. Это необычный парк, в котором посетители ходят по мостикам над водой, а под ними проплывают рыбки
Во время экскурсии мы погрузим вас в историю ОАЭ, расскажем, чем занимались бедуины до появления нефти, почему священным животным у них считается именно верблюд, поговорим про каждый из семи эмиратов, а также про их историю объединения. Вы узнаете о привилегиях местных, их отношении к жемчугу, а также о том, как им удалось стать независимой от нефти страной. В финале программы каждый наш гость получит памятный подарок.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Поедем на Chrysler Voyager (Premuim Van), Genesis G80, Kia Karnival, Kia Sedona или Toyota Camry, также по запросу можем предоставить кабриолет
- Для посещения некоторых локаций нужно иметь с собой закрытую одежду
- Отдельно по желанию оплачивается обед, а также билеты в Лувр — 65 aed/чел. и в резиденцию шейха — 75 aed/чел. В Дом Авраамических религий вход бесплатный
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарид — Организатор в Абу-Даби
Представители нашей команды очень высококвалифицированны, дружелюбны и общительны, и у каждого из нас есть цель сделать ваш отдых в ОАЭ незабываемым. Благодаря нашему многолетнему опыту можем гарантировать наилучшее времяпрепровождение на территории Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ — это та страна, которая развивается не по дням, а по часам, так давайте же вместе с вами погрузимся в эту прекрасную атмосферу!Задать вопрос
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