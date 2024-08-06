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и в национальном аквариуме. Всё очень понравилось. Экскурсия началась с момента как мы сели в машину, нам рассказывали об истории и быте ОАЭ, о королевской семье, о достопримечательностях по дороге из Дубай в Абу Даби. В общем всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду, Кириллу, за профессионализм!