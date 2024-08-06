8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство со столицей ОАЭ - Абу-Даби
Посетите Абу-Даби и насладитесь архитектурой Большой Мечети шейха Заида, храмом трех религий и Лувром Абу-Даби. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: Дубай
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Абу-Даби из Дубая
Абу-Даби - город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с историческими зданиями и мечетями. Узнайте больше о его культуре и архитектуре
Начало: В Дубае, по указанию клиента
Завтра в 05:00
15 ноя в 05:00
$260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛусине6 августа 2024Спасибо большое Кирилу,впечатления просто супер!!!
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Дом Авраама»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в ноябре 2024
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