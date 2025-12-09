Каждый из островов Абу-Даби отличается своей уникальной атмосферой — давайте полюбуемся ими с борта скоростной лодки и попробуем поймать их настроение.
А на одном из них — Бахрани — сделаем остановку, чтобы искупаться в кристально чистой воде, побродить по мягкому песку, полакомиться закусками и насладиться теплом Эмиратов.
Описание круиза
С борта лодки вы увидите:
- Etihad Towers — башни Этихад — культовые небоскрёбы.
- Qasr Al Watan — Каср аль-Ватан — величественный президентский дворец.
- Dolphin Island — симпатичный остров Дельфинов.
- Crystal Bay — Кристальная бухта с прозрачной водой.
Высадимся на уединённом Bahrani Island — Бахрани. Здесь вы:
- насладитесь прохладительными напитками и лёгкими закусками.
- искупаетесь.
- понежитесь под солнцем на удобных пляжных стульях.
- или посидите в тени под зонтиком.
Про лодку и безопасность
- Плывём проходит на современной скоростной лодке.
- На борту есть навес от солнца, туалет, спасательные жилеты.
- Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности.
Организационные детали
- Возьмите с собой купальные принадлежности.
- С вами будут англоговорящие сопровождающие и опытный экипаж.
- В случае неблагоприятной погоды мы предложим отменить или перенести круиз.
ежедневно в 09:00 и 14:00
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$147
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Marsa Al Bateen Marina
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
