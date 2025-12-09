Мои заказы

Морской круиз по островам Абу-Даби

Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Каждый из островов Абу-Даби отличается своей уникальной атмосферой — давайте полюбуемся ими с борта скоростной лодки и попробуем поймать их настроение.

А на одном из них — Бахрани — сделаем остановку, чтобы искупаться в кристально чистой воде, побродить по мягкому песку, полакомиться закусками и насладиться теплом Эмиратов.
Описание круиза

С борта лодки вы увидите:

  • Etihad Towers — башни Этихад — культовые небоскрёбы.
  • Qasr Al Watan — Каср аль-Ватан — величественный президентский дворец.
  • Dolphin Island — симпатичный остров Дельфинов.
  • Crystal Bay — Кристальная бухта с прозрачной водой.

Высадимся на уединённом Bahrani Island — Бахрани. Здесь вы:

  • насладитесь прохладительными напитками и лёгкими закусками.
  • искупаетесь.
  • понежитесь под солнцем на удобных пляжных стульях.
  • или посидите в тени под зонтиком.

Про лодку и безопасность

  • Плывём проходит на современной скоростной лодке.
  • На борту есть навес от солнца, туалет, спасательные жилеты.
  • Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности.

Организационные детали

  • Возьмите с собой купальные принадлежности.
  • С вами будут англоговорящие сопровождающие и опытный экипаж.
  • В случае неблагоприятной погоды мы предложим отменить или перенести круиз.

ежедневно в 09:00 и 14:00

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$147
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Marsa Al Bateen Marina
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
читать дальше

не только небоскрёбы, но и культура, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые позволяют увидеть настоящую жизнь страны и понять её настроение. Наша работа строится на внимании к деталям, заботе о безопасности и уважении к вашему времени. На экскурсиях вы услышите чёткие и интересные истории, продуманные ракурсы и ответы на любые вопросы — от быта местных до особенностей культуры.

Входит в следующие категории Абу-Даби

