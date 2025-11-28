Мои заказы

Романтические экскурсии по Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Абу-Даби на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
6 дек в 15:00
$75 за человека
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Джиппинг
На машине
8 часов
8 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$420 за всё до 6 чел.
Морской круиз по островам Абу-Даби
На лодке
4 часа
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
$147 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 ноября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Мы всей нашей компанией благодарны Рамазану за отлично проведенное сафари. Незабываемые впечатления. Он прекрасный водитель и отлично знает свое дело. Мы очень довольны. Спасибо!
  • A
    Aleksandra
    22 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Великолепная по насыщенности программа. Пейзажи пустыни не оставят равнодушными.
  • R
    Romans
    19 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Super!
  • М
    Мнацакан
    13 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    ✨ Невероятное сафари по песчаным дюнам в Абу-Даби! ✨

    Это было одно из самых ярких и захватывающих впечатлений нашего путешествия! Катания
  • А
    Андрей
    5 ноября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Все прошло отлично, очень вежливые и ответственные ребята, было очень интересно, спасибо!!!
  • М
    Мария
    5 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
    Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
    Всем советую!!!
  • С
    Семен
    25 октября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Ахмед, наш гид, провел нам великолепную экскурсию по пустыне- поездки на новом land cruiser по барханам на скорости это отдельное удовольствие. Он не только крутой гид, но и просто хороший человек, с которым приятно общаться. Всем рекомендую
  • V
    Vadim
    24 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Хорошая организация экскурсии (небольшая задержка водителя не считается). Всё чётко по плану. Пустыня на закате конечно отличное место для фото.
  • С
    Светлана
    24 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Классная экскурсия,очень понравилось все: поездка на джипах по дюнам, водитель- ас, дух захватывает, представление впечатляющее, хороший ужин. От представления ничего
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    это вауууууу тур!! рекомендейшен
  • Л
    Людмила
    19 октября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Волшебная по-настоящему индивидуальная поездка в невероятную пустыню. Невыразимо благодарны Ахмеду за экстрабезопасное и при этом безумное старик по дюнам)
    Отдельное спасибо
  • Ю
    Юлия
    19 октября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Марина профессионально организовала поездку. Всегда была на связи. Максимально комфортное и деликатное общение. Все пожелания были учтены.
    Водитель - Ахмед. Хороший
  • И
    Илья
    13 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Отличная активность!
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и невероятным драйвом по дюнам.
  • I
    Irina
    26 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Приехать в Абу-Даби и не попасть на сафари?? - Рекомендую -ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Собрались больше 20- джипов и понеслись- только песок во
  • О
    Ольга
    22 сентября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Первая часть экскурсии — лучшее, что с нами случалось в Эмиратах

    Нас забрал прекрасный гид Ахмад, посадил в комфортабельный джип, где
  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель вежливый. Само сафари было
    После завершения сафари, кто хотел, начинают кататься на доске, баггах или квадроциклах за отдельную плату, а остальные бесплатно на просмотрах. После чего вполне достойный ужин и неплохая шоу-программа. В завершение вечера выключили весь свет и пару минут сидели просто под луной и звездами. Потрясающие ощущения после шумного мегаполиса.
    Получили от этих событий массу эмоций, смело рекомендую ее всем.

  • Е
    Евгения
    12 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Супер поездка, понравилось все, особенно водитель, он сделал мне потрясающие фото 😁, лучше чем профессиональный фотограф. Захватывающее шоу было, все молодцы 🫶
  • О
    Оксана
    9 сентября 2025
    Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
    Были на экскурсии в сентябре 2025. Водитель Ахмад приехал вовремя, все аккуратно, водичку дал. Езда по барханам безупречно, очень интересно,
  • Д
    Дарья
    1 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Супер. Водитель англоговорящий, но вежливый. Машина 300 Крузак приехал к отелю. Катание и вечерняя программа супер. Мы не пожалели и приятно провели время.
    Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!

