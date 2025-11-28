Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
6 дек в 15:00
$75 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$420 за всё до 6 чел.
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
$147 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 ноября 2025Мы всей нашей компанией благодарны Рамазану за отлично проведенное сафари. Незабываемые впечатления. Он прекрасный водитель и отлично знает свое дело. Мы очень довольны. Спасибо!
- AAleksandra22 ноября 2025Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Великолепная по насыщенности программа. Пейзажи пустыни не оставят равнодушными.
- RRomans19 ноября 2025Super!
- ММнацакан13 ноября 2025✨ Невероятное сафари по песчаным дюнам в Абу-Даби! ✨
Это было одно из самых ярких и захватывающих впечатлений нашего путешествия! Катания
- ААндрей5 ноября 2025Все прошло отлично, очень вежливые и ответственные ребята, было очень интересно, спасибо!!!
- ММария5 ноября 2025Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
Всем советую!!!
- ССемен25 октября 2025Ахмед, наш гид, провел нам великолепную экскурсию по пустыне- поездки на новом land cruiser по барханам на скорости это отдельное удовольствие. Он не только крутой гид, но и просто хороший человек, с которым приятно общаться. Всем рекомендую
- VVadim24 октября 2025Хорошая организация экскурсии (небольшая задержка водителя не считается). Всё чётко по плану. Пустыня на закате конечно отличное место для фото.
- ССветлана24 октября 2025Классная экскурсия,очень понравилось все: поездка на джипах по дюнам, водитель- ас, дух захватывает, представление впечатляющее, хороший ужин. От представления ничего
- ТТатьяна22 октября 2025это вауууууу тур!! рекомендейшен
- ЛЛюдмила19 октября 2025Волшебная по-настоящему индивидуальная поездка в невероятную пустыню. Невыразимо благодарны Ахмеду за экстрабезопасное и при этом безумное старик по дюнам)
Отдельное спасибо
- ЮЮлия19 октября 2025Марина профессионально организовала поездку. Всегда была на связи. Максимально комфортное и деликатное общение. Все пожелания были учтены.
Водитель - Ахмед. Хороший
- ИИлья13 октября 2025Отличная активность!
- ЕЕлена8 октября 2025Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и невероятным драйвом по дюнам.
- IIrina26 сентября 2025Приехать в Абу-Даби и не попасть на сафари?? - Рекомендую -ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Собрались больше 20- джипов и понеслись- только песок во
- ООльга22 сентября 2025Первая часть экскурсии — лучшее, что с нами случалось в Эмиратах
Нас забрал прекрасный гид Ахмад, посадил в комфортабельный джип, где
- ИИрина15 сентября 2025Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель вежливый. Само сафари было
- ЕЕвгения12 сентября 2025Супер поездка, понравилось все, особенно водитель, он сделал мне потрясающие фото 😁, лучше чем профессиональный фотограф. Захватывающее шоу было, все молодцы 🫶
- ООксана9 сентября 2025Были на экскурсии в сентябре 2025. Водитель Ахмад приехал вовремя, все аккуратно, водичку дал. Езда по барханам безупречно, очень интересно,
- ДДарья1 сентября 2025Супер. Водитель англоговорящий, но вежливый. Машина 300 Крузак приехал к отелю. Катание и вечерняя программа супер. Мы не пожалели и приятно провели время.
Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!
