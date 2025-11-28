читать дальше

была вода, и угостил российскими конфетами. Сафари по пустыни — это как американские горки, только вместо надежной конструкции под тобой — упование на мастерство водителя. Но Ахмад — профессионал, который покорил своим вниманием и заботой (уточнял, всё ли комфортно, сделал кучу снимков и даже повязал куфию для фото)



Вторая часть экскурсии сильно не удивляет. Мы покатались на верблюдах за дополнительную плату, но в лагере не остались — слишком долго ждать шоу и еду (хочешь всё и сразу — плати дополнительно). Так или иначе, закат в пустыне точно стоит внимания!



Спасибо организатору за возможность, потому что в остальном в Абу-Даби довольно скучный:)