Найдено 4 экскурсии в категории « На лодке » в Абу-Даби на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов 9 отзывов Круиз Современный Дубай: экскурсия и круиз Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса Начало: В вашем отеле «Здесь вас ждёт прогулка на арабской лодке (45 минут)» Расписание: в среду и субботу в 12:30 $100 за человека 2 часа 3 отзыва Водная прогулка Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби Начало: Отель в Абу-Даби «Особенно популярным и романтичным является вечерний круиз с ужином по каналу Аль Раха в Абу-Даби на традиционной арабской лодке доу» $85 за человека 6 часов Водная прогулка Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке Расписание: Среда, Суббота в 13:00 $145 за человека 6 часов Водная прогулка Экскурсия по современному Дубаю Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке Расписание: Среда, Суббота в 13:00 $95 за человека Другие экскурсии Абу-Даби

