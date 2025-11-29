Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
«Здесь вас ждёт прогулка на арабской лодке (45 минут)»
Расписание: в среду и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
3 дек в 12:30
$100 за человека
Водная прогулка
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Начало: Отель в Абу-Даби
«Особенно популярным и романтичным является вечерний круиз с ужином по каналу Аль Раха в Абу-Даби на традиционной арабской лодке доу»
30 ноя в 19:00
1 дек в 19:00
$85 за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Водная прогулка
Экскурсия по современному Дубаю
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На лодке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в ноябре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "На лодке" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 145. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год на лодке, 12 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь