Давайте прокатимся по ярко освещённым бульварам и набережным на комфортабельном автомобиле.
Будем делать остановки у ключевых достопримечательностей, фотографировать и наслаждаться атмосферой города, который сияет даже после заката.
Описание экскурсии
- Набережная Корниш — одна из самых красивых в ОАЭ. Полюбуемся панорамами Персидского залива, спокойной водой и огнями города
- Emirates Palace — сделаем остановку у роскошного отеля-дворца, который по вечерам выглядит особенно впечатляюще
- Etihad Towers — фотостоп у знаменитых кинематографичных небоскрёбов
- Мечеть шейха Зайда — остановимся, чтобы понаблюдать, как её подсветка отражается в воде
- Шоссе шейха Зайда — неспешно проедем мимо высоток в огнях и сверкающих фасадов
По пути я расскажу о самых известных зданиях и районах города, его истории и ночной жизни.
Организационные детали
- Поездка проходит на кабриолете Ford mustang, Сhevrolet Сamaro или BMW
- По запросу скорректируем маршрут
- Трансфер из других эмиратов возможен за доплату от $100
- За рулём кабриолета буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Абу-Даби
Я представляю команду гидов в ОАЭ! Мы обожаем делиться культурой, историей и уникальными местами этого региона. Выбирая нашу команду, вы получите не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу Эмиратов.
