По Абу-Даби - на кабриолете
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
«Поездка проходит на кабриолете»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$442$520 за всё до 3 чел.
По вечернему Абу-Даби на кабриолете Jaguar
По вечернему Абу-Даби на кабриолете Jaguar
Насладиться ночным вайбом столицы в роскошном автомобиле
Начало: У вашего отеля
«За рулём кабриолета буду я или другой гид из нашей команды»
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
$238$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур на кабриолете Сhevrolet Camaro
Индивидуальный тур на кабриолете Сhevrolet Camaro
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Роскошная поездка на кабриолете по Абу-Даби Побалуйте себя роскошной поездкой на кабриолете, символе свободы и наслаждения»
Расписание: Каждый день
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
$400 за всё до 2 чел.

  • А
    Анна
    1 мая 2025
    По Абу-Даби - на кабриолете
    Очень интересная и насыщенная программа. Экскурсию однозначно рекомендуем, за несколько часов мы побывали в самых красивых и впечатляющих локациях Абу-Даби.
    Впечатления самые потрясающие! Мы начали экскурсию в обед и закончили поздно вечером, это было очень правильно, так как прокатились по вечернему Эмирату, очень красиво. Очень понравилось посещение мечети всером, невероятное освещение. В этой экскурсии собраны все важные и значимы места Абу-Даби. Резиденция Шейха выше всяких похвал! Особый эффект создано поездку на кабриолете, когда спала жара мы ездили без крыши, дети были в восторге. Экскурсию нам проводил местный житель араб, что тоже создало особый потрясающий эффект, много узнали о местных традициях.

  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    По Абу-Даби - на кабриолете
    Отличная машина, водитель, экскурсия очень впечатляющая, интересная. Очень понравилось🙌, всем рекомендую 🫶
    Просто молодцы 🤝

