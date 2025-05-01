-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
«Поездка проходит на кабриолете»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$442
$520 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
По вечернему Абу-Даби на кабриолете Jaguar
Насладиться ночным вайбом столицы в роскошном автомобиле
Начало: У вашего отеля
«За рулём кабриолета буду я или другой гид из нашей команды»
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
$238
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный тур на кабриолете Сhevrolet Camaro
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Роскошная поездка на кабриолете по Абу-Даби Побалуйте себя роскошной поездкой на кабриолете, символе свободы и наслаждения»
Расписание: Каждый день
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
$400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 мая 2025Очень интересная и насыщенная программа. Экскурсию однозначно рекомендуем, за несколько часов мы побывали в самых красивых и впечатляющих локациях Абу-Даби.
- ЮЮлия6 февраля 2024Отличная машина, водитель, экскурсия очень впечатляющая, интересная. Очень понравилось🙌, всем рекомендую 🫶
Просто молодцы 🤝
Сейчас в Абу-Даби в категории "На кабриолете" можно забронировать 3 экскурсии от 238 до 442 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
