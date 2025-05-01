читать дальше

Впечатления самые потрясающие! Мы начали экскурсию в обед и закончили поздно вечером, это было очень правильно, так как прокатились по вечернему Эмирату, очень красиво. Очень понравилось посещение мечети всером, невероятное освещение. В этой экскурсии собраны все важные и значимы места Абу-Даби. Резиденция Шейха выше всяких похвал! Особый эффект создано поездку на кабриолете, когда спала жара мы ездили без крыши, дети были в восторге. Экскурсию нам проводил местный житель араб, что тоже создало особый потрясающий эффект, много узнали о местных традициях.