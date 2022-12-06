Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби

Узнать, как выглядел город до нефтяного бума, побывать во дворцах и попробовать роскошь на вкус

5
2 отзыва
Захватывающие панорамы, блистательные дворцы, необъятные пространства мечетей — всё это на обзорной экскурсии по Абу-Даби. Я 15 лет живу в этом невероятном городе и покажу его с разных сторон.

Вы не только почувствуете богатство места, но и узнаете историю превращения пустыни в мегаполис и отведаете традиционное арабское лакомство — финики — на колоритном рынке.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Абу-Даби

🏙 Ваше знакомство с городом начнется с набережной Корниш. Здесь и футуристичные небоскребы, и роскошные отели. И в то же время это место единения с природой, где вашему взгляду откроется бескрайний горизонт залива с белоснежным пляжем.

🛖 Сложно поверить, что такой современный пейзаж появился совсем недавно! Чтобы удостовериться, заглянем в Деревню Наследия, которая перенесет вас на 50 лет назад. Домики ремесленников, шатры бедуинов, старинные лодки — вы окунетесь в быт коренного населения и узнаете, как были устроены поселения.

✨ На очереди Эмиратский дворец — его убранство поражает золотой отделкой и мозаикой. Готовы не только увидеть золото, но и попробовать его на вкус? Это реально! Здесь вы можете выпить кофе, украшенное настоящей золотой стружкой.

🌴 Если съедобное золото вас не прельщает, то традиционные сочные финики никого не оставят равнодушным. Отправимся за ними на Финиковый рынок, один из старейших в городе. Будьте уверены, столько разных сортов фиников вы не увидите нигде больше.

🇦🇪 Подкрепившись, едем в Президентский дворец. Это не просто достопримечательность для туристов: во дворце находятся действующие офисы президента ОАЭ. Вас ждут изумительные интерьеры, которые сочетают элементы арабского искусства и ремесла.

🕌 Наконец, апогей роскоши и масштаба — Большая мечеть Шейха Зайеда. Одна из самых больших мечетей мира открыта не только для мусульман и символизирует толерантность и взаимопонимание между культурами. Вашему взору предстанут самый большой в мире ковер ручной работы и 12-тонные хрустальные люстры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Fortuner.
  • Экскурсия начинается именно в Абу-Даби, встреча в других эмиратах невозможна

Дополнительные расходы

  • Кофе или мороженое с золотом в Эмиратском дворце — 20$
  • Билеты в Президентский дворец — 18$. Для детей до 3 лет вход бесплатный.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
6 дек 2022
Отличная экскурсия с очень приятным и эрудированным гидом, все было отлично!
О
5 дек 2022
Всё прошло интересно и комфортно.

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