🏙 Ваше знакомство с городом начнется с набережной Корниш. Здесь и футуристичные небоскребы, и роскошные отели. И в то же время это место единения с природой, где вашему взгляду откроется бескрайний горизонт залива с белоснежным пляжем.
🛖 Сложно поверить, что такой современный пейзаж появился совсем недавно! Чтобы удостовериться, заглянем в Деревню Наследия, которая перенесет вас на 50 лет назад. Домики ремесленников, шатры бедуинов, старинные лодки — вы окунетесь в быт коренного населения и узнаете, как были устроены поселения.
✨ На очереди Эмиратский дворец — его убранство поражает золотой отделкой и мозаикой. Готовы не только увидеть золото, но и попробовать его на вкус? Это реально! Здесь вы можете выпить кофе, украшенное настоящей золотой стружкой.
🌴 Если съедобное золото вас не прельщает, то традиционные сочные финики никого не оставят равнодушным. Отправимся за ними на Финиковый рынок, один из старейших в городе. Будьте уверены, столько разных сортов фиников вы не увидите нигде больше.
🇦🇪 Подкрепившись, едем в Президентский дворец. Это не просто достопримечательность для туристов: во дворце находятся действующие офисы президента ОАЭ. Вас ждут изумительные интерьеры, которые сочетают элементы арабского искусства и ремесла.
🕌 Наконец, апогей роскоши и масштаба — Большая мечеть Шейха Зайеда. Одна из самых больших мечетей мира открыта не только для мусульман и символизирует толерантность и взаимопонимание между культурами. Вашему взору предстанут самый большой в мире ковер ручной работы и 12-тонные хрустальные люстры.