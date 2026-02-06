Что вас ожидает

Главные достопримечательности Абу-Даби

Ваше знакомство с городом начнётся с набережной Корниш. Здесь и футуристичные небоскребы, и роскошные отели. И в то же время это место единения с природой, где вашему взгляду откроется бескрайний горизонт залива с белоснежным пляжем.

Сложно поверить, что такой современный пейзаж появился совсем недавно! Чтобы удостовериться, заглянем в Деревню Наследия, которая перенесёт вас на 50 лет назад. Домики ремесленников, шатры бедуинов, старинные лодки — вы окунётесь в быт коренного населения и узнаете, как были устроены поселения.

На очереди Эмиратский дворец — его убранство поражает золотой отделкой и мозаикой. Готовы не только увидеть золото, но и попробовать его на вкус? Это реально! Здесь вы можете выпить кофе, украшенное настоящей золотой стружкой.

Если съедобное золото вас не прельщает, то традиционные сочные финики никого не оставят равнодушным. Отправимся за ними на Финиковый рынок, один из старейших в городе. Будьте уверены, столько разных сортов фиников вы не увидите нигде больше.

Подкрепившись, едем в Президентский дворец. Это не просто достопримечательность для туристов: во дворце находятся действующие офисы президента ОАЭ. Вас ждут изумительные интерьеры, которые сочетают элементы арабского искусства и ремесла.

Наконец, апогей роскоши и масштаба — Большая мечеть Шейха Зайеда. Одна из самых больших мечетей мира открыта не только для мусульман и символизирует толерантность и взаимопонимание между культурами. Вашему взору предстанут самый большой в мире ковёр ручной работы и 12-тонные хрустальные люстры.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Fortuner или Toyota Previa.

Экскурсия начинается именно в Абу-Даби, встреча в других эмиратах невозможна.

По вашему желанию мы можем исключить некоторые остановки и уделить больше времени интересным вам достопримечательностям.

Экскурсию можно организовать для большего количества человек (до 10). Доплата за транспорт — $200.

Дополнительные расходы