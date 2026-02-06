Захватывающие панорамы, блистательные дворцы, необъятные пространства мечетей — всё это на обзорной экскурсии по Абу-Даби. Я более 20 лет живу в этом невероятном городе и покажу его с разных сторон.
Вы не только почувствуете богатство места, но и узнаете историю превращения пустыни в мегаполис и отведаете традиционное арабское лакомство — финики — на колоритном рынке.
Вы не только почувствуете богатство места, но и узнаете историю превращения пустыни в мегаполис и отведаете традиционное арабское лакомство — финики — на колоритном рынке.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главные достопримечательности Абу-Даби
Ваше знакомство с городом начнётся с набережной Корниш. Здесь и футуристичные небоскребы, и роскошные отели. И в то же время это место единения с природой, где вашему взгляду откроется бескрайний горизонт залива с белоснежным пляжем.
Сложно поверить, что такой современный пейзаж появился совсем недавно! Чтобы удостовериться, заглянем в Деревню Наследия, которая перенесёт вас на 50 лет назад. Домики ремесленников, шатры бедуинов, старинные лодки — вы окунётесь в быт коренного населения и узнаете, как были устроены поселения.
На очереди Эмиратский дворец — его убранство поражает золотой отделкой и мозаикой. Готовы не только увидеть золото, но и попробовать его на вкус? Это реально! Здесь вы можете выпить кофе, украшенное настоящей золотой стружкой.
Если съедобное золото вас не прельщает, то традиционные сочные финики никого не оставят равнодушным. Отправимся за ними на Финиковый рынок, один из старейших в городе. Будьте уверены, столько разных сортов фиников вы не увидите нигде больше.
Подкрепившись, едем в Президентский дворец. Это не просто достопримечательность для туристов: во дворце находятся действующие офисы президента ОАЭ. Вас ждут изумительные интерьеры, которые сочетают элементы арабского искусства и ремесла.
Наконец, апогей роскоши и масштаба — Большая мечеть Шейха Зайеда. Одна из самых больших мечетей мира открыта не только для мусульман и символизирует толерантность и взаимопонимание между культурами. Вашему взору предстанут самый большой в мире ковёр ручной работы и 12-тонные хрустальные люстры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Fortuner или Toyota Previa.
- Экскурсия начинается именно в Абу-Даби, встреча в других эмиратах невозможна.
- По вашему желанию мы можем исключить некоторые остановки и уделить больше времени интересным вам достопримечательностям.
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек (до 10). Доплата за транспорт — $200.
Дополнительные расходы
- Кофе или мороженое с золотом в Эмиратском дворце — $25.
- Билеты в Президентский дворец — $20. Для детей до 3 лет вход бесплатный.
- Экскурсия с гидом внутри мечети Шейха Зайеда — $35 (по желанию).
- Экскурсия в Лувре с гидом — $200 (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1521 туриста
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана. Я профессиональный лицензированный гид по Абу-Даби. С огромным удовольствием познакомлю вас с этим великолепным многоликим мегаполисом, в котором живу более 20 лет. У меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 162 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу искренне поблагодарить нашего гида Светлану за потрясающие экскурсии, помощь во всех вопросах! Это тот редкий случай, когда человек не просто “рассказывает по программе”, а действительно живёт тем, о чём
+3
Светлана
Ответ организатора:
Альберт, огромное вам спасибо за высокую оценку и такой отзыв! Рада была познакомить вас с городом, подарить впечатления, ну, и в рамках индивидуального запроса открыть для вас экспозицию Лувра Абу Даби!
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Спасибо Светлане за отличную обзорную экскурсию по ночному Абу Даби. Светлана дождалась нашего задержанного рейса, оперативно перестроила программу в связи с изменением времени прилета. В итоге, мы попали на а ночную экскурсию в главную мечеть шейха Зайда - мало народу, мечеть в ночное время магически прекрасна! Наша стыковка в Абу Даби прошла максимально интересно ❣️
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Светлана профессиональный гид, очень интересно рассказывает, много интересного мы узнали благодаря ей! И кроме того помогла нам с организацией экскурсии в обсерваторию и в пустыню на млечный путь. Всем рекомендую!
+2
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Если бы была возможность поставить 10, я бы поставила!:-) Светлана, всей компанией благодарим Вас за чудесную экскурсию. Вы прекрасно знаете историю, и не только ОАЭ, слушать Вас можно бесконечно, очень
Светлана
Ответ организатора:
Ирина, огромное вам спасибо за такие теплые слова!
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Экскурсия очень понравилась, отличная организация, потрясающий Абу-Даби с его грандиозными дворцами и мечетями. Светлана - настоящая профи, заботится о комфорте клиента, прекрасно знает город, может рассказать много интересных деталей, которых не найдешь на просторах интернета. Я, конечно же, рекомендую все жемчужины Абу-Даби увидеть своими глазами и рекомендую именно Светлану как гида, большое спасибо за время, проведенное с нами!:)
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Светлана проводила индивидуальную для 4 человек экскурсию по Абу-Даби 18 февраля 2026 года. Отзывы мои и моих друзей только положительные. Светлана по нашей просьбе сильно скорректировала маршрут и провела экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Экскурсовод квалифицированный, знающий о чем рассказывает, кроме того, исключительно корректный и доброжелательный. Удачи Вам Светлана!
Светлана
Ответ организатора:
Анатолий, большое спасибо вам за отзыв! Здорово, что новые локации, которые мы согласовали, только дополнили и расширили картину об Абу Даби, в котором вы уже бывали!
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