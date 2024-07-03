Экскурсии со скидкой в Абу-Даби

Найдено 8 экскурсий в категории «Со скидкой» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
116 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
9 июля в 10:00
63$57 за человека
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Сегодня в 12:30
11 июля в 10:00
400$360 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - столица для всех
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
300$210 за всё до 6 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
304$274 за всё до 4 чел.
По Абу-Даби - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
520$364 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Ferrari World
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
280$224 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
230$196 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    3 июля 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Жон был внимателен, отвечал на вопросы. Из-за жаркой погоды людей в местах посещения было немного, что, несомненно, плюс.
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Жон был внимателен, отвечал на вопросы. Из-за жаркой погоды людей в местах посещения
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Все понравилось, спасибо большое
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Огромное спасибо Азизу и его коллегам за индивидуальный подход. Я была в Абу-Даби сутки из-за длинной пересадки, написала, поинтересовалась возможностью
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    присоединиться к экскурсии из аэропорта. Пообещали в нем забрать и в него же привезти обратно, и не подвели. Комфортная машина, вода, интересный рассказ о городе, посещение основных достопримечательностей. Рекомендую

  • м
    марина
    25 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    экскурсия очень понравилась,наверное, в первую очередь потому,что Азиз очень любит свою работу и буквально влюбляет в город своим отношением к
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    нему. очень много впечатлений, видео и фото осталось от экскурсии. однозначно, рекомендую посетить каждому! Абу-даби прекрасен. Всё было очень комфортно не смотря на жару,которая вначале удивила, а потом уже все красоты города её затмили. Азиз очень интересно рассказывает обо всем, отвечает на интересующие вопросы, маршруты согласовывал со всеми участниками экскурсии. осталась в восторге! большое спасибо!

  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Великолепное путешествие по Абу-Даби и прекрасный гид! Познавательно, легко, дружелюбно, с заботой о гостях. Есть возможность высказывать пожелания и корректировать маршрут. Огромное спасибо, рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под
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    наши желания, отвечал на сообщения всегда быстро, четко, приехал вовремя. Очень приятный, тактичный, с глубокими знаниями, с хорошим чувством юмора! Я очень долго вспоминала эту экскурсию и рассказывала друзьям и знакомым истории про Абу-Даби. Рекомендую на 1000%

    Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • А
    Ангелина
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
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    остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу ДабиМоя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Хочу выразить свою благодарность за чудесно проведенную экскурсию! Экскурсию для нас проводил Тимур:) Очень приятный молодой человек. Забрали нас на хорошем
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    автомобиле. Несмотря на наше опоздание, мы доехали до первой точки очень рано, что было огромным плюсом. Это в дальнейшем очень хорошо сказалось на том, что все экскурсионные места мы наблюдали без толп других туристов! А это очень важно и приятно. Маршрут мы не стали никак корректировать, нас устраивал изначальный. Так же думаю, что составленный заранее маршрут, тоже хорошо сказался на отсутствии толп людей. Все билеты нам приобретал Тимур, что очень хорошо экономило время на их покупку. Платные экскурсии он с нами не посещал, но это было и не нужно. По дороге от точки до точки, мы вели с ним приятную беседу, в которой он рассказывал о жизни в Эмиратах, о достопримечательностях и особенностях культуры. Это было очень интересно слушать. В середине экскурсии он отвел нас в хорошее место для обеда, где было приятно находиться и отобедать. Так же он порекомендовал нам еще замечательные экскурсии, одной из которых мы с радостью воспользовались и были не менее довольны:) Одно только грустно, что у нас было слишком мало дней в этой замечательной стране на её изучение. Очень надеюсь еще вернуться туда и обязательно сходить еще на экскурсии в компании этих замечательных людей:) А пока рекомендую их услуги своему тур оператору, что бы она знала к кому действительно стоит направить туристов:) Еще раз спасибо за чудесный экскурсионный день:)

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Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Все грани Абу-Даби
  3. Абу-Даби - столица для всех
  4. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
  5. По Абу-Даби - на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июле 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Со скидкой" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 57 до 364 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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