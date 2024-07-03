1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
9 июля в 10:00
63$57 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Сегодня в 12:30
11 июля в 10:00
400$360 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
300$210 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
304$274 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
520$364 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Ferrari World
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
280$224 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
230$196 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 июля 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Жон был внимателен, отвечал на вопросы. Из-за жаркой погоды людей в местах посещения было немного, что, несомненно, плюс.
- ССветлана27 июня 2024Все понравилось, спасибо большое
- ИИрина25 июня 2024Огромное спасибо Азизу и его коллегам за индивидуальный подход. Я была в Абу-Даби сутки из-за длинной пересадки, написала, поинтересовалась возможностью
- ммарина25 июня 2024экскурсия очень понравилась,наверное, в первую очередь потому,что Азиз очень любит свою работу и буквально влюбляет в город своим отношением к
- ААнастасия24 июня 2024Великолепное путешествие по Абу-Даби и прекрасный гид! Познавательно, легко, дружелюбно, с заботой о гостях. Есть возможность высказывать пожелания и корректировать маршрут. Огромное спасибо, рекомендую.
- ЮЮлия23 июня 2024Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под
- ААнна4 июня 2024Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
- ННана21 мая 2024Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
- ААнгелина19 мая 2024Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
- ММарина11 мая 2024Хочу выразить свою благодарность за чудесно проведенную экскурсию! Экскурсию для нас проводил Тимур:) Очень приятный молодой человек. Забрали нас на хорошем
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Со скидкой»
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