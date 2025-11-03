Экскурсия по Абу-Даби — это путешествие сквозь века: от ослепительного сияния мечети Шейха Зайда, где золото и хрусталь танцуют в лучах солнца, до дворца Каср аль-Ватан — символа арабской мудрости
Описание экскурсии
На нашей экскурсии вас ждёт:
- Last Exit Abu Dhabi — постапокалиптическая инсталляция (в стиле Mad Max): ржавые грузовики, неон, арт-хаос и бескрайние пески. Место, где пустыня становится декорацией для ваших фото, а атмосфера — экшн-сценой без CGI. Фотостоп.
- Рынок Фиников — это буйство вкусов и ароматов: сотни сортов с орехами, пряностями и глазурью, погружающие в аутентичную атмосферу восточного базара и дарящие гастрономическое путешествие по ОАЭ.
- Деревня наследия Heritage Village — живой музей под открытым небом: здесь оживает прошлое ОАЭ с его глиняными домами, ремёслами и традициями бедуинов.
- Обычно мы посещаем ресторан Al Salaah, где гостей ждет щедрый шведский стол с горячими и холодными блюдами арабской кухни. Среди изюминок — нежное мясо верблюда с ароматным рисом, не оставят равнодушными и воздушные десерты, душистый кофе и чай с восточными специями.
- Дворец Каср аль-Ватан (посещение) — дворец, где мрамор и золото становятся страницами истории ОАЭ, а каждый зал — диалог между традицией, властью и будущим.
- Мечеть Шейха Зайда (посещение) — бескрайний диалог мрамора с небом, где золото куполов — это закат, застывший в камне, а тишина внутри шепчет о вечности.
По понедельникам и четвергам в 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Last Exit Abu Dhabi
- Рынок Фиников
- Деревня наследия Heritage Village
- Ресторан Al Salaah
- Дворец Каср аль-Ватан
- Мечеть Шейха Зайда
Что включено
- Услуги гида
- Автобус
- Вода, одежда в мечеть
Что не входит в цену
- Билеты, обед (доплата водителю на месте 46$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шардже или Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 09:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Вмем советую эту экскурсию. Экскурсовод доходчиво рассказывает о достопримечательностях. Внимательный. Все четко и интеремно. Всем советую.
А
Алла
23 мая 2025
Очень понравилась мечеть шейха Заида, красота необыкновенная! Гид Александр ответил на все вопросы, дал несколько ценных рекомендаций, спасибо.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$238
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
11 ноя в 13:00
14 ноя в 13:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.