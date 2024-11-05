8 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Экскурсия проходит по Вт и Пт. Выезд 12:00-13:00 в зависимости от расположения отеля.
15 ноя в 12:30
19 ноя в 12:30
$85 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 ноября 2024Экскурсия очень понравилась. Ездили большой семьёй с детьми. Посетили ключевые достопримечательности Абу-Даби. Было очень интересно и информативно.
- MMarina27 октября 2024Однозначно рекомендую! Экскурсовод превзошел ожидания. Быстро забронировали и договорились, на все вопросы получила ответ. Приехал чуть заранее, машина чистая. Спич
- ССергей21 октября 2024Экскурсия по Абу-Даби. Сентябрь 2024. Индивидуальная. Прилетели рано утром. И уже в 8, в аэропорту, встретились с очаровательной Александрой, оказалось, будем только
- ТТатьяна19 сентября 2024Вместе с Санчо проехали весь Абу-Даби за день, у нас была транзитная стыковка между рейсами. Отличная возможность посетить все главные
- ХХамида1 мая 2024Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Рынок фиников»
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