Рынок фиников – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 4 экскурсии в категории «Рынок фиников» в Абу-Даби на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
На автобусе
12 отзывов
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Экскурсия проходит по Вт и Пт. Выезд 12:00-13:00 в зависимости от расположения отеля.
15 ноя в 12:30
19 ноя в 12:30
$85 за человека
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
109 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Незабываемый Абу-Даби
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Ездили большой семьёй с детьми. Посетили ключевые достопримечательности Абу-Даби. Было очень интересно и информативно.
  • M
    Marina
    27 октября 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Однозначно рекомендую! Экскурсовод превзошел ожидания. Быстро забронировали и договорились, на все вопросы получила ответ. Приехал чуть заранее, машина чистая. Спич
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    спланирован, информация выдавалась грамотно и интересно. Билеты купил, до достопримечательностей провожал и подавал машину к выходу (ой, как актуально в жару). Подсказывал как лучше. Да же Абайя были свои. День прошел очень комфортно, много эмоций и красивых фотографий. Спасибо, Санчо 🙏

  • С
    Сергей
    21 октября 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Экскурсия по Абу-Даби. Сентябрь 2024. Индивидуальная. Прилетели рано утром. И уже в 8, в аэропорту, встретились с очаровательной Александрой, оказалось, будем только
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    мы. Сразу согласовали план, что хотелось бы увидеть. Начали с мечети шейха Зайда. Там были около 9. Народу, можно сказать, никого. Не спеша, все обошли, осмотрели, отсняли. Все великолепно, в том числе и Сашин рассказ! Быть в Абу-Даби и не увидеть эту мечеть-нельзя! Потом по городу. Масса информации, останавливались, где можно, для фотосъемки. Архитектура удивительная, ни одного повторяющегося здания. Emirates Palace красивейший,весь в золоте, президентский дворец Qasr Al Watan, башни Etihad, отель Rixos Marina, падающая башня Capital Gate. Заехали пообедать в уютный ресторан на набережной напротив президентского дворца, дальше в город. Конечно, финиковый рынок с морем вкуснятины. В конце Александра отвезла нас в аэропорт. Короче, море впечатлений. Огромное спасибо Александре! Рекомендуем всем!

  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Вместе с Санчо проехали весь Абу-Даби за день, у нас была транзитная стыковка между рейсами. Отличная возможность посетить все главные
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    достопримечательности- мечеть, президентский дворец, музей истории ОАЭ, Лувр и Emirates Palace. Санчо сделал супер-снимки в самых крутых локациях, выдал Абаю для посещения мечети, купил электронные билеты заранее, взял с собой воду и даже зарядку для телефона! В общем можно ничем не забивать себе голову, только слушать полезную информацию. Большое спасибо за интересную экскурсию! Всем рекомендуем

  • Х
    Хамида
    1 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Рынок фиников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
  2. Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
  3. Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
  4. Незабываемый Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Бурдж-Халифа
  10. Башни Этихад
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в ноябре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Рынок фиников" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 300. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Рынок фиников», 137 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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