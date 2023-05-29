Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure

Из Аджмана

Описание
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Ответы на вопросы
IMG Worlds of Adventure — это современный, полностью крытый и кондиционированный парк аттракционов для всех возрастов в Дубае.

В этом парке площадью 14 гектаров и высотой с 10-этажный дом посетителей ждут динозавры, герои вселенной Marvel и персонажи мультфильмов Cartoon Networks!
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Ближайшие даты:
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др.

Важная информация:

  • Парк открыт ежедневно 365 дней в году (возможны изменения в расписании). Режим работы: вс-ср – с 12:00 до 21:00; чт-сб – с 12:00 до 22:00.
  • Билеты выкупаются по 100% предоплате.
  • Билеты не возвратные.
  • В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в парк
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание
Место начала и завершения?
Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Парк открыт ежедневно 365 дней в году (возможны изменения в расписании):
  • Вс-ср — с 12:00 до 21:00
  • Чт-сб — с 12:00 до 22:00.
  • Билеты выкупаются по 100% предоплате.
  • Билеты не возвратные.
  • В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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