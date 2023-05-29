Из Аджмана
IMG Worlds of Adventure — это современный, полностью крытый и кондиционированный парк аттракционов для всех возрастов в Дубае.
В этом парке площадью 14 гектаров и высотой с 10-этажный дом посетителей ждут динозавры, герои вселенной Marvel и персонажи мультфильмов Cartoon Networks!
В этом парке площадью 14 гектаров и высотой с 10-этажный дом посетителей ждут динозавры, герои вселенной Marvel и персонажи мультфильмов Cartoon Networks!
Ближайшие даты:
29
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
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июн
июн
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июн
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даты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ПодробнееПомимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др.
Важная информация:
- Парк открыт ежедневно 365 дней в году (возможны изменения в расписании). Режим работы: вс-ср – с 12:00 до 21:00; чт-сб – с 12:00 до 22:00.
- Билеты выкупаются по 100% предоплате.
- Билеты не возвратные.
- В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в парк
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Место начала и завершения?
- Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Парк открыт ежедневно 365 дней в году (возможны изменения в расписании):
- Вс-ср — с 12:00 до 21:00
- Чт-сб — с 12:00 до 22:00.
- Билеты выкупаются по 100% предоплате.
- Билеты не возвратные.
- В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании