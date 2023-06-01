Из Аджмана
Добро пожаловать в «Моушнгейт» — один из развлекательных парков Dubai Parks and Resorts.
В вашем распоряжении будет множество захватывающих аттракционов, которые окунут вас в мир голливудского кино и мультфильмов, подарив незабываемые впечатления!
В вашем распоряжении будет множество захватывающих аттракционов, которые окунут вас в мир голливудского кино и мультфильмов, подарив незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет «Моушнгейт» (Motiongate Dubai) — один из развлекательных парков Dubai Parks and Resorts, посвященный голливудским фильмам и мультфильмам. Его открытие в Дубае состоялось 16 декабря 2016 года. На территории тематического парка Motiongate Dubai расположено несколько тематических зон с аттракционами и развлечениями, красочно и реалистично переносящих посетителей в миры «Кунг-фу Панды», «Шрека», «Мадагаскара», «Смурфиков», «Призраков» и многих других. РасписаниеС сентября по апрель:
сб-ср — с 11:00 до 20:00,
чт-пт — с 11:00 до 21:00.
В Рамадан и в летний сезон:
- вс-ср — с 14:00 до 22:00,
- чт-пт — с 14:00 до 23:00.
- Аттракционы закрываются за 30 минут до окончания работы парка Важная информация • Билеты выкупаются по 100% предоплате.
- Билеты не возвратные.
- В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Место начала и завершения?
- Community Saih Shuaib 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Билеты выкупаются по 100% предоплате.
- Билеты не возвратные.
- В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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