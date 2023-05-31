Из Аджмана: билет в парк Legoland

Из Аджмана

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в Legoland Dubai. Даже если вам больше 18 лет, то вы здесь снова ощутите себя ребенком. Lego комнаты, множество аттракционов, игровые площадки. Здесь можно провести целый день семьей. А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас.
Из Аджмана: билет в парк Legoland
Из Аджмана: билет в парк Legoland
Из Аджмана: билет в парк Legoland
Из Аджмана: билет в парк Legoland
Из Аджмана: билет в парк Legoland
Из Аджмана: билет в парк Legoland
Ближайшие даты:
31
мая
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Парк LEGOLAND Dubai имеет площадь 28 гектаров, здесь около 40 аттракционов, игровых площадок, развлекательных программ для детей. Парк открытый, однако часть развлечений находятся или в помещениях на территории парка, или покрыты большими тентами.

Часы работы:

  • Ежедневно — с 10:00 до 18:00.
  • По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 10:00 до 19:00.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Завершение: Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, улица Шейх Заед
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Часы работы:
  • Ежедневно — с 10:00 до 18:00.
  • По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 10:00 до 19:00.
  • Важно: в случае выбора оплаты на месте предоплата вносится напрямую организаторам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Аджмана

Из Аджмана: полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Dubai Police Academy
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
от $195 за человека
Из Аджмана: вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
Групповая
6 часов
Из Аджмана: вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
ваш отель
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
$44 за человека
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Индивидуальная
4 часа
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
ваш отель
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
$180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Аджмане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Аджмане
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ