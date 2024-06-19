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Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
19 июня в 12:00
20 июня в 12:00
$100 за билет
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«Парк LEGOLAND Dubai имеет площадь 28 гектаров, здесь около 40 аттракционов, игровых площадок, развлекательных программ для детей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
$89 за билет
Билеты
6 часов
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
«Аттракционы закрываются за 30 минут до окончания работы парка Важная информация • Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1»
Расписание: Ежедневно
19 июня в 14:00
20 июня в 14:00
$89 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Парки аттракционов»
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