Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге

VIP-туры в Аджмане: индивидуальный сафари тур с премиум ужином и шоу-программой

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Ответы на вопросы
Поездка в пустыню — это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай.

Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Пустыня Lah Bab
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:• Катание по песчаным дюнам;
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
  • Катание на верблюдах;
  • Роспись тату хной;
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
  • ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны.;
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
  • Вас ждет ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны.

Важно знать:

  • Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia.
  • В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
  • Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем пересадят на сафари-автомобили.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
  • ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны.
  • Трансфер туристов из Шарджа, Дубай, и Аджман
Что не входит
  • Алкогольные напитки и кальян доступны за дополнительную плату
  • Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Фотоссесия
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel
  • Возможно сопровождение русскоговорящего гида при условии предварительного заказа
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман. Заказ принимается от 1 человека.
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем пересадят на сафари-автомобили
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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