Поездка в пустыню — это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Описание экскурсииОтправьтесь в насыщенное путешествие по пустыне Lah Bab: захватывающее катание по дюнам на внедорожнике подарит адреналин, а пейзажи — кадры, достойные открыток. В уютном кемпинге вас встретят колоритные развлечения — короткая прогулка на верблюде, хна-арт и вечерняя шоу-программа с танцем живота, огненным и танура-шоу. Финал вечера — премиальный ужин в арабском стиле: блюда с мангала, салаты, паста, фрукты и восточные сладости, приготовленные при вас. Безалкогольные напитки включены, алкоголь доступен за доплату. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет прочувствовать атмосферу Эмиратов с комфортом и без спешки — от драйва в пустыне до ужина под звёздами! Важно знать:
- Шоу-программа включает танец живота (Belly Dance), огненное шоу и танец Танура. Во время Рамадана танец живота не проводится.
- Верблюжья прогулка (небольшой круг) и роспись хной (небольшой рисунок) проходят в кемпинге и включены в стоимость.
- Аренда квадроциклов, багги и доски для сэндбординга — только по предварительному запросу, за дополнительную плату.
- Алкогольные напитки и тематические фото оплачиваются отдельно.
- Трансфер возможен из отелей и апартаментов в Дубае, Шардже и Аджмане. Для удалённых районов (Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Dubai Motor City) требуется предоплата и доплата — подробности уточняйте у менеджера.
- Для апартаментов и отелей, подъезд к которым осуществляется самостоятельно, бронирование по предоплате 25%.
- С ноября по апрель рекомендуем взять тёплую одежду — вечером в пустыне прохладно. Важная информация: Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol. В каждом автомобиле 6-7 посадочных мест с отдельным пассажирским сидением и ремнем безопасности для каждого участника тура.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Если у Вас срочный вопрос, Вы можете оперативно связаться с персональным менеджером посредством Whats.
- App, наши специалисты всегда на связи и готовы Вам помочь.
Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Lah Bab
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Что включено
- Индивидуальный трансфер от/до отеля в Аджмане, Шардже и Дубае
- Катание по дюнам и шоу-программа в пустыне Lah Bab
- Ужин в VIP кемпинге: live cooking, барбекю, салаты, напитки и десерты
- Катание на верблюде и роспись хной (по желанию, включено в программу)
Что не входит в цену
- Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х - 70$, аренда доски - 5$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Алкогольные напитки и фотосессии в национальных костюмах
- Доплата за трансфер из удалённых районов: для определения стоимости и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol
- В каждом автомобиле 6-7 посадочных мест с отдельным пассажирским сидением и ремнем безопасности для каждого участника тура
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом
- Если у Вас срочный вопрос, Вы можете оперативно связаться с персональным менеджером посредством WhatsApp, наши специалисты всегда на связи и готовы Вам помочь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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