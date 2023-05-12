VIP-туры в Аджмане: индивидуальный сафари тур с премиум ужином и шоу-программой
Поездка в пустыню — это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Ближайшие даты:
12
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пустыня Lah Bab
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:• Катание по песчаным дюнам;
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны.;
- Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
- Вас ждет ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны.
Важно знать:
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
- Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
- Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем пересадят на сафари-автомобили.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны.
- Трансфер туристов из Шарджа, Дубай, и Аджман
- Что не входит
- Алкогольные напитки и кальян доступны за дополнительную плату
- Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Фотоссесия
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel
- Возможно сопровождение русскоговорящего гида при условии предварительного заказа
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман. Заказ принимается от 1 человека.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем пересадят на сафари-автомобили
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании