1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
«- Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) - Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
«ПРЕМИУМ ужин- live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки»
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Мини-группа
1 час
Из Аджмана: полёт на вертолёте с видами на Дубай и Персидский залив
Полет на вертолёте из Аджмана подарит вам незабываемые виды Дубая и искусственных островов Персидского залива
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $215 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 марта 2024Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
- ДДенис21 ноября 2023Отличная экскурсия, супер организация, вкусная еда и интересное шоу. Всем советую!
- ЕЕвгений21 ноября 2023Экскурсия супер, все как описано брать надо VIP тур что бы вечером за ужином не стоять в очереди
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «VIP-туры»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 369. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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