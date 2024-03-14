VIP-экскурсии в Аджмане с премиальным подходом

Найдено 4 экскурсии в категории «VIP-туры» в Аджмане на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
40 отзывов
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
«- Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) - Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
«ПРЕМИУМ ужин- live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки»
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Аджмана: полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
Из Аджмана: полёт на вертолёте с видами на Дубай и Персидский залив
Полет на вертолёте из Аджмана подарит вам незабываемые виды Дубая и искусственных островов Персидского залива
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $215 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «VIP-туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
  2. Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
  3. Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
  4. Из Аджмана: полёт на вертолёте
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 369. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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