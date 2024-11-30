Посетите первый крытый горнолыжный курорт на Ближнем Востоке, воспользовавшись абонементом на 2 часа или на целый день.
У вас будет возможность уйти от жары Дубая, катаясь на лыжах и сноуборде в этом уникальном крытом парке. Предоставляется все, включая одежду и оборудование.
У вас будет возможность уйти от жары Дубая, катаясь на лыжах и сноуборде в этом уникальном крытом парке. Предоставляется все, включая одежду и оборудование.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание билетаЧто вас ожидает: Добавьте удовольствия от своего пребывания в Дубае с абонементом на 2 часа или на целый день в Ski Dubai. На курорте есть 5 лыжных трасс разной сложности, высоты и уклона. Самая длинная трасса составляет 400 метров и имеет высоту более 60 метров. Вы можете проверить свои навыки катания на лыжах на первой в мире крытой черной трассе. Если вы не совсем готовы к этому, вы можете остаться на пологих склонах для начинающих, чтобы попрактиковаться в поворотах. Вам не нужно брать с собой ничего из снаряжения или одежды. В ваш абонемент входит лыжная одежда, а также лыжные ботинки, лыжи и палки. После того, как вы спустились по склонам, есть четырехкресельный подъемник и буксирный подъемник, которые быстро доставят вас обратно на вершину для следующего спуска. Если вас интересуют уроки, на курорте есть квалифицированные профессиональные инструкторы. Вы также найдете эксклюзивный розничный магазин и кафе St. Moritz и Avalanche. Важная информация: Возьмите с собой:
• паспорт. Запрещено:
- несовершеннолетние без сопровождения.
- Лыжники и сноубордисты должны иметь средний уровень 2 (продвинутый уровень), чтобы получить доступ к склону. Участники, не соответствующие этим требованиям к навыкам, будут обязаны брать уроки.
- Из соображений безопасности вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта.
- Несовершеннолетние (младше 21 года) должны быть в сопровождении взрослого.
- Обратите внимание, что последнее время входа с понедельника по четверг — 21:30, а с пятницы по воскресенье — 22:30.
- Многократный вход на аттракцион разрешен только в течение всего дня, сохраняя при этом браслет.
Каждый день с 10:00 - 23:30
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|2 часа
|$68.06
|Целый день
|$95.29
Ответы на вопросы
Что включено
- Пропуск на склон на 2 часа или на целый день с несколькими входами (с браслетом).
- В комплект входит зимнее снаряжение (лыжные брюки, куртка, одноразовые носки, ботинки, лыжи/сноуборд и палки) размеров от S до 4XL.
- Флисовые перчатки бесплатно (при выборе варианта на целый день).
- Запирающийся шкафчик
Что не входит в цену
- Шапочки
- Еда и напитки
- Встреча с пингвинами и завтрак с пингвинами
- Доступ в снежный парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai
Завершение: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день с 10:00 - 23:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Лыжники и сноубордисты должны иметь средний уровень 2 (продвинутый уровень), чтобы получить доступ к склону. Участники, не соответствующие этим требованиям к навыкам, будут обязаны брать уроки
- Из соображений безопасности вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта
- Несовершеннолетние (младше 21 года) должны быть в сопровождении взрослого
- Обратите внимание, что последнее время входа с понедельника по четверг - 21:30, а с пятницы по воскресенье - 22:30
- Многократный вход на аттракцион разрешен только в течение всего дня, сохраняя при этом браслет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу богатейшего эмирата Ближнего Востока. Комфортабельный автомобиль и гид обеспечат незабываемое путешествие по главным локациям Абу-Даби
Начало: У вашего места проживания
$350 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
6 часов
Групповая
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека