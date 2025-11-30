Погрузитесь в богатство культуры, истории и современной роскоши Абу-Даби в комфортных условиях.
Вас ждет насыщенная однодневная экскурсия по завораживающему городу в сопровождении опытного гида, масса положительных впечатлений и ярких эмоций!
Описание экскурсии1) Last Exit Безумный Макс 2) 🕌Белая мечеть шейха Зайда Экскурсия по мечети (1,5 часа): посещение главного молитвенного зала, внутреннего двора и библиотечного центра. Гид расскажет о символике мечети, её архитектуре (82 купола, 1000 колонн, самый большой ковёр ручной работы) и идее толерантности. Фишка: фотосессия в белом мраморе на закате дня (если тур вечерний) или в утреннем свете для идеальных кадров. 3)⛺️Деревня наследия (Heritage Village) Погружение в историю (1 час): прогулка по воссозданной бедуинской деревне, демонстрация ремёсел (ткачество, гончарное дело), посещение мини-музея и рынка. Гид поделится историями о жизни бедуинов и их адаптации к пустыне. 4)Лувр Абу-Даби Фото стоп За дополнительно оплата заходим за билет 18$ По музею (1,5 часа свободное время): гид расскажет о ключевых экспонатах, таких как древнеегипетские артефакты, работы Леонардо да Винчи и современные инсталляции. Особое внимание — на уникальную архитектуру купола, создающего «эффект дождя света». 5) Ислам, Христианство и Иудаизм. “ЗАХОДИМ БЕСПЛАТНО” ЭКСКУРСИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ ОТКРЫТОСТЬ И УВАЖЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ ВЕРОВАНИЯМ, ПОЗВОЛЯЕТ ГЛУБЖЕ ПОНИМАТЬ КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АБУ-ДАБИ И ДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ ФОТО НА ФОНЕ УНИКАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ. 6) Дворец шейха (Emirates Palace) Экскурсия по дворцу (1 час): осмотр роскошных интерьеров, прогулка по садам, возможность выпить знаменитый капучино с золотой пылью (за доп. плату). Гид расскажет о сочетании традиций и современности в архитектуре. Фишка: фото в холле дворца или у фонтанов для ощущения арабской роскоши. Возвращение в Дубай Комфортный трансфер обратно в отель. Гид подведет итоги и поделится рекомендациями по вечернему досугу в Дубае.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белая мечеть шейха Зайда (Sheikh Zayed Grand Mosque)
- Деревня наследия (Heritage Village)
- Набережная Корниш (Corniche)
- Лувр Абу-Даби (Louvre Abu Dhabi)
- Дворец шейха (Emirates Palace)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Прохладная вода,
- Абайка для женщин.
- В машине Wi-Fi
Что не входит в цену
- Обед и ужин.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию
Завершение: Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
