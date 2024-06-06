Покататься на джипах в Дубае

Найдено 16 экскурсий в категории «Джиппинг» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Экскурсия проводится на джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Поездка проходит на джипе Lexus премиум-класса вместимостью до 6 пассажиров»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Тур проводится на джипах Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser специальной комплектации»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Вы с ветерком прокатитесь по барханам на подготовленных шестиместных джипах, наслаждаясь чарующими видами пустыни»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Наш водитель заберёт вас из отеля и по прибытии в пустыню Lah Bab проведёт сафари на специально подготовленном джипе»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Внедорожники будут «нырять» в барханы и почти что взлетать, поднимая песок ввысь — такое приключение захватит дух»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«А дальше — вперед, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«На внедорожнике вы зайдете на крутые виражи и заберетесь на песчаные горы»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Приключение второе: пустынные сафари на джипах»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
«А после вы покорите высокие дюны на полноприводном джипе, по желанию прокатитесь по песку на доске, сделаете впечатляющие фото на фоне бескрайних завораживающих песчаных волн»
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
6 часов
1321 отзыв
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Среди песков - по пустыне на джипах
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
78 отзывов
Среди песков - по пустыне на джипах
Начало: В вашем отеле
«И самое интересное - виражи на джипах по высоким барханам»
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$51 за человека
Сафари на квадроциклах + джип-сафари
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
15 отзывов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Сафари на ретро-джипах из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Вы покатаетесь на ретро-джипах по заповеднику Аль Мармум и, если повезет, встретите песчаных газелей и белых антилоп»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    6 июня 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
  • L
    Liudmila
    30 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Плюсы: поездка по дюнам на новеньком land cruiser 300 (40 минут) 10 из 10 Потрясающие фотографии и виды. Минусы: бесполезный и никому
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    не нужный ужин низкого качества с шоу (3 часа) Итог: в следующий раз буду искать индивидуальный тур без шоу, а с возможностью дольше покататься по пустыне.

  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на жуткую жару)) Особенно повезло с гидом, было очень интересно пообщаться, много интересного рассказывал! Все были очень довольны!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
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    поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам!

    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
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    к. это того стоит, очень круто покататься по песку)) по ходу тура постоянно меняются машины, это даже прикольно, хотя не всем нравилось. Шоу программа была не долгая, но красивая. Единственное, что мне было не по нраву, так это еда, маленький выбор и однообразный, а самое грустное, что не было десертов и кофе, хотя, нужно учесть, что остальным было нормально (за исключением десертов, их ждали всё) и я в поездки еду не есть, а за впечатлениями - их было достаточно 🤩

  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • И
    Илья
    25 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный вид на пустыню, около
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    30 минут выделено для фото, так что все успели нафотографироваться. После сафари накормили вкусным ужином: шашлык, гарниры на выбор, салаты и сладкие пончики (очень вкусные!) Шоу тоже впечатлило, интересное и яркое, все время царила дружелюбная атмосфера. В общем, 10/10, советуем к посещению! Отдельная благодарность водителю за уместный юмор и общение!

    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Джиппинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
  3. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  4. Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
  5. Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Джиппинг" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 37 до 480 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2061 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Джиппинг», 2061 ⭐ отзыв, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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